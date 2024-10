De la Fuente, sobre su futuro: «¿Me veis nervioso?»

José Manuel Andrés Murcia Viernes, 11 de octubre 2024, 20:13 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Luis de la Fuente no quiere hablar más sobre la revisión de su contrato como seleccionador. El riojano, que considera que ya dijo todo lo que tenía que decir al respecto en una entrevista a El Larguero, de la SER, en la que trasladó su deseo de que su vínculo con la Federación Española de Fútbol (FEF) se resuelva en cuanto se produzca la elección de un nuevo presidente, trató de zanjar el asunto en la antesala del duelo entre España y Dinamarca. «¿Me veis nervioso? No lo estoy. No voy a hablar nada de esto, lo importante es el partido de mañana», concluyó por la vía rápida, acostumbrado como está a lidiar con los problemas durante toda su etapa al frente de la selección española.

El otro frente borrascoso de este parón de selecciones pasa por el aluvión de lesiones en La Roja. «Son situaciones del fútbol, la parte más fea. Nadie es insustituible y ahora todos tienen la oportunidad de demostrar su potencial. Ahora es su momento», valoró el técnico de Haro en este sentido.

«Estamos al margen de cualquier presión, haciendo lo que hay que hacer. Somos muy responsables con la salud del futbolista y cuando vemos que hay un riesgo tomamos la decisión de evitarlo», puntualizó el seleccionador español, cuestionado por la hipotética influencia de las presiones por parte de los clubes para liberar a jugadores tocados por problemas físicos leves.

«Se puede especular mucho con esta situación, pero es un compendio de muchas cosas y hay que sentarse todas las partes, exponer cada uno su planteamiento, discutirlos y ver qué podemos hacer para que estas lesiones disminuyan», añadió en este sentido, tras una pregunta sobre las razones, a su juicio, de esta plaga de dolencias físicas en plena ventana FIFA.

Finalmente, trató de ponderar la trascendencia de estas lesiones según su propia experiencia: «Lesiones ha habido toda la vida, el fútbol es un deporte de riesgo y no hay nadie responsable en concreto. A veces una lesión te ayuda a poner los pies en el suelo y descubrir que la vida no es un camino de rosas. Yo no recuerdo haber jugado algún partido sin un solo dolor».

La gestión de Lamine Yamal

Asimismo, restó importancia a los partidos de selecciones en el estado físico de los jugadores, con Lamine Yamal como protagonista. «Lamine es muy joven y esa parte negativa otros la vemos desde el aspecto positivo. Si tuviera 35 años diríamos que hay que dosificarlo. Los partidos de selección son una parte ínfima en todo el volumen de juego», aseguró.

Frente a las ausencias, De la Fuente confía totalmente en sus alternativas, con Zubimendi como cara visible de la 'unidad B'. «Lleva jugando partidos de estos mucho tiempo, es un jugador muy maduro. Tiene una categoría, una experiencia y un bagaje... Desprende seguridad por cada poro de su piel», señaló sobre el donostiarra.

Ampliar Morata: «De la Fuente se ha ganado que se le escuche» Álvaro Morata, el capitán retornado a La Roja, sacó la cara por De la Fuente, días después de que el riojano pusiese en valor su gestión al frente de La Roja. «Es un entrenador que ha disputado dos competiciones en uno de los períodos más difíciles en la federación y ha ganado las dos. Ha hecho historia y se ha ganado el derecho a hablar y que se le escuche. Nosotros también lo pensamos», aseguró el delantero madrileño. «En mi cabeza era mi último torneo con la selección, pero cuando te sientes a gusto y feliz en un ámbito todo cambia. Yo estoy bien, completamente recuperado, con muchas ganas y mucha fuerza», explicó sobre el cambio de rumbo sobre su continuidad en La Roja, tras valorar su retirada como internacional durante la Eurocopa. «Ojalá que el Mundial fuera el mes que viene o justo después de la Eurocopa. Hay unas selecciones increíbles pero nuestro mayor éxito es que cualquier jugador que se incorpora al grupo aporta», señaló finalmente sobre el ambiente en la selección.