«Morata me ha tratado como un padre y De la Fuente es un amigo»

Bryan Zaragoza (Málaga, 2001) está de vuelta en la selección española. Ha pasado un año desde su debut con La Roja, doce intensos meses en los que este futbolista de calle, de los que ya pocos quedan, ha pasado por un cúmulo de experiencias de todo tipo. Dicen que lo más difícil no es abrir las puertas del éxito, sino sostenerlo en el tiempo, y a este extremo repleto de desborde y descaro le ha tocado reinventarse tras tocar el cielo a velocidad de vértigo.

Tras deslumbrar en su estreno en Primera con el Granada y debutar como internacional absoluto ante Escocia en octubre de 2023, culminó un meteórico ascenso a la cima con su fichaje por el Bayern en diciembre de ese mismo año. Dos meses después llegó a Múnich, antes de lo inicialmente previsto. En la capital bávara vivió una experiencia dura pero a la vez enriquecedora. Ahora, de regreso a la Liga con su cesión a Osasuna, recupera el brillo con un rendimiento que ha convencido a Luis de la Fuente.

-Vuelve a la selección, ¿cómo es la sensación de estar de nuevo aquí?

-Estoy muy contento y muy feliz de estar de vuelta en la selección. A trabajar para ganar los partidos que tenemos.

-Hace un año debutó con España ante Escocia, ¿cómo recuerda aquel momento?

-Fue un día especial, un día muy bonito que nunca olvidaré porque además ganamos a Escocia y en el siguiente partido, tres días después, en Noruega, nos clasificamos para la Eurocopa.

-El primer día de concentración se dio un efusivo abrazo con Luis de la Fuente, ¿cómo es la relación con el míster?

-Muy buena, es un míster que es como un amigo. Te trata de tú a tú, es muy buena persona. Un crack, desde que llegué aquí el primer día me trató de forma fenomenal y la relación es muy buena.

-Decía al llegar a Osasuna que tenía un objetivo, pero que no quería nombrarlo para no estropearlo. Era volver a estar aquí, ¿verdad?

-Sí (sonríe).

«El paso por el Bayern fue duro, pero me llevé muy buenas cosas de allí y además tengo cinco años más de contrato»

-¿Cómo vivió el triunfo de España en la Eurocopa tras haber vestido la camiseta de la selección unos meses antes?

-Que tu selección, tu país, gane un gran torneo como una Eurocopa es algo muy grande y lo viví intensamente porque tenía amigos dentro como Lamine Yamal o Nico (Williams). Me alegré mucho por ellos y también por nosotros, porque además fui partícipe de esa Eurocopa, del camino hacia esa Eurocopa.

La experiencia alemana

-¿Cómo fue la experiencia de llegar a un club de la dimensión y la exigencia del Bayern?

-Una experiencia única porque al final tienes 22 años y te vas a Alemania solo, a un club como el Bayern de Múnich. Fue una experiencia dura, la verdad, por el cambio de entorno, el idioma, pero me llevo muy buenas cosas de allí.

-¿Se ve volviendo y triunfando allí?

-Sí, sí. Tengo cinco años más de contrato, así que me queda mucho.

-¿Qué tal le va en Pamplona? En Osasuna parece haber recuperado su mejor versión.

-En Pamplona me encuentro como si estuviera en casa desde que llegué. La gente, el equipo, el staff... Todos me trataron como uno más desde el primer día. Eso se está notando en que estoy rindiendo bien. Me siento a gusto.

«Hace dos años jugué en el campo del Murcia en Primera Federación y ahora vuelvo allí con la selección; es un orgullo»

-Da la sensación de que todo ha ido muy rápido en su carrera...

-Hace dos años jugué en el campo del Murcia en Primera Federación (con el filial del Granada) y ahora voy al mismo estadio con la selección absoluta. Para mí es un orgullo volver allí con España.

-¿Es difícil gestionar un ascenso meteórico como el suyo?

-No es nada fácil para un chico de 22 años, pero creo que supe llevarlo bien. Es verdad que te pasa factura porque son muchas cosas en menos de un año. Te firma el Bayern de Múnich y pasas de la nada a lo máximo.

-Esta semana una leyenda de la selección como Iniesta ha anunciado su retirada. ¿Qué recuerdos tiene de él?

-Iniesta es un referente para todo el fútbol español y mundial. Nos ha dado muchas alegrías. Se retira un grande del fútbol.

Futbolista de calle

-Se define como un jugador de calle. ¿Por qué?

-Sí, fútbol de calle en el sentido de pícaro, con desborde, vertical... Eso lo tengo de siempre y no quiero perder mi esencia.

-En esta selección hay competencia en las bandas...

-Siempre es bueno tener competencia, competir contra los mejores. Los minutos ya los decidirá el míster.

-¿Cómo es el ambiente en esta selección campeona y con qué compañeros tiene una relación más cercana?

-Muy humano y muy bueno. Me llevó bien con todos, pero Morata, ya desde la primera vez que vine, me trató como si fuera mi padre sin conocerme de nada, espectacular. Con Pedro Porro tengo muy buena relación, con Nico, con Lamine Yamal, Yéremy Pino... Es un grupo muy sano.

-Es adelantarse mucho en el tiempo, pero como jugador en dinámica de selección, ¿ya tiene en mente el Mundial de 2026?

-Claro que se tiene en mente. Todo el mundo quiere jugar un Mundial. Para mí es un sueño, jugamos al fútbol para alcanzar lo máximo y representar a tu país en un Mundial es una de las cosas más grandes que hay. Está pendiente y seguiremos trabajando para lograrlo.