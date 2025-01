Robaina: «Para el cuerpo técnico es un lujo entrenar con estos chavales»

El entrenador de Las Palmas C asegura que en el vestuario brilla la «humildad, el trabajo y el buen ambiente» | El míster no conoce otro camino «para lograr éxitos profesionales»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de enero 2025, 14:40

José Antonio Robaina (Las Palmas de Gran Canaria, 1976), entrenador de Las Palmas C, es un hombre de grupo que resalta el trabajo y el sacrificio de los suyos, pero que sobre todo valora el «buen ambiente» que se vive a diario en el vestuario. El segundo filial de la UD reina en la Preferente de la provincia de Las Palmas, va en primer lugar y con 18 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado (Universitario).

Su trayectoria como jugador y entrenador amarillo.

De la camada de los Guayre, Rubén Castro, Ángel López, entre otros. Me quedé a las puertas de debutar en Primera. Al final fui capitán del filial durante algunos años, pero no tuve la oportunidad de llegar al fútbol profesional. Pero sí disputé varios amistosos con el primer equipo. No obstante, estoy muy contento de haber pasado esa etapa. Ahora ya llevo tres años en la Casa Amarilla: uno en el Juvenil C y esta es mi segunda temporada con Las Palmas C.

¿Es Las Palmas C un laboratorio de filiales?

Es un eslabón fundamental en la formación. Ya ha sucedido que jugadores del primer equipo han pasado por el C, tanto en Regional como en Tercera División. Luego es verdad que hay muchos factores claven en ese proceso tan complicado siempre.

Los valores de la vieja escuela que se le inculcan a los jóvenes.

¿Los valores? El trabajo de cada entrenamiento. Entre partido y partido hay un enorme trabajo cada semana. Este equipo tiene compromiso y respeto sea cual sea el adversario. Ahí más allá se dice que la UD siempre es superior y que tienen mejor plantilla que el resto, pero hay que ir con respeto al rival y ese es otro de los valores.

Con 18 puntos de ventaja sobre el Universitario, ¿cómo se logra mantener con hambre a los chicos?

Al final ellos tienen unas ganas enormes de llegar al mundo profesional y saben que tienen que currar y sacrificarse mucho para conseguirlo. No es nada fácil. Más alla de la tabla, no pierden la ambición. Para el cuerpo técnico es un lujo entrenar y trabajar con estos chavales.

Plantilla y cuerpo técnico, en sintonía.

Yo quiero personas primero que nada, luego lo demás. Lo primero son los valores. Sería injusto no nombrar a lo que rodea a Las Palmas C. El fisioterapeuta Ale, el de los partidos Sebas. También Luis, el delegado, que es un fenómeno. Germán, el preparador físico, Oliver, el segundo. Tenemos una plantilla completa, pero más allá de eso, tenemos un grupo de personas brutal. No conozco otro camino para conseguir éxitos que el buen ambiente en el trabajo diario.

La figura de Alexis Suárez.

Se trata de una figura clave en el equipo. Se ha incorporado este año con el fin de hacer mejores a los chicos. Ha querido estar con nosotros a pie de campo esta temporada, nos ayuda mucho. Es un profesional como la copa de un pino y ahora comparte con nosotros sus experiencias. Imagínate lo que puede suponer para los chicos entrenar con él. Sencillez y cercanía son las palabras que lo definen.

¿Tonono fue el encargado de incorporarle en su segunda etapa?

Fue Juan Manuel Rodríguez, para trabajar como segundo entrenador, pero fue algo consensuado con Tonono sí. Es el equipo de la tierra y uno siempre tira para casa. Después de 18 años viviendo en La Palma, donde jugué y luego entrené en diferentes equipos, me incluye en dinámica de categorías inferiores de la UD. Mi relación con él es muy buena. Yo siempre voy con humildad y respeto. Me llevo bien con todo el mundo.

¿Hacen fuerza a los compañeros del B para que logren el ascenso?

Queremos que suban a Segunda RFEF. Queremos que ganen cada fin de semana, no solo por aprovecharnos de la situación sino porque es nuestra referencia. Intentamos que los jugadores del C puedan estar en dinámica del B. Vamos por buen camino. Sin olvidar que el objetivo principal es que crezcan como personas y mejoren como futbolistas.

¿Los puntos fuertes de este equipo?

El ambiente y trabajo diario. Tienen una predisposición brutal para currar. Me gusta recalcarlo, nos vemos más que nuestra propia familia. Los chicos compiten bien en cada campo que visitan. Da igual si el ambiente es hostil, no se asustan. Son chicos jóvenes con talento pero que siempre llevan puesto el mono de trabajo. La moral por las nubes pero con humildad. Se motivan con esta línea. Tienen la suficiente motivación para superarse como grupo e individualmente en el siguiente partido.