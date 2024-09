Pedro Rocha no podrá presentarse a las elecciones a la FEF La Audiencia Nacional ha denegado la medida cautelar que había solicitado para suspender temporalmente su inhabilitación de dos años

Colpisa Martes, 3 de septiembre 2024, 11:04

Pedro Rocha, quien hasta hace poco era presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), ha recibido un duro revés en su intento por participar en las próximas elecciones a la presidencia del fútbol español. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de la Audiencia Nacional ha denegado la medida cautelar que había solicitado para suspender temporalmente la sanción de inhabilitación de dos años que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), según informa Iusport.

Esta inhabilitación, dictada el pasado 16 de julio, se originó debido al despido del secretario general de la Federación, Andreu Camps, una decisión que, según el TAD, no podía haber sido tomada unilateralmente por Rocha en su calidad de presidente de la Comisión Gestora. El TAD consideró que esta medida debía haber sido acordada de manera colegiada por el conjunto de la Comisión.

Rocha había argumentado que actuó bajo indicaciones del Consejo Superior de Deportes (CSD) durante la crisis que enfrentaba la selección femenina, cuando varias jugadoras campeonas del mundo manifestaron su deseo de no continuar en la selección si no se realizaban cambios significativos en el 'staff' federativo, entre ellos la salida de Camps. Rocha sostuvo que la rescisión del contrato de Camps fue aprobada posteriormente por la FEF, lo cual quedó evidenciado al no haber presentado Camps ninguna demanda ante los tribunales.