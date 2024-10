La pataleta de Vinicius mientras Rodri recogía el Balón de Oro: «No están preparados»

Gabriel Cuesta Martes, 29 de octubre 2024, 08:33 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

No conforme con el polémico e histórico plante de todo el Real Madrid en la gala del Balón de Oro, Vinicius ha echado más leña al fuego desde su casa, a través de sus redes sociales. «Lo haré 10 veces más si es necesario. No están preparados», lanzaba justo cuando Rodri recogía el Balón de Oro, un galardón que no tocaba un español desde que hace 64 años lo hiciese Luis Suárez.

Minutos más tarde, el entorno del jugador explicaba que el mensaje está relacionado con su lucha contra el racismo: «El mundo del fútbol no está preparado para aceptar a un jugador que lucha contra el sistema».

Mientras el brasileño seguía avivando la polémica fruto de su indignación por no recoger el prestigioso galardón, el futbolista del Manchester City ensalzaba los «grandes jugadores» que le acompañaban en un ranking en el que 'Vini' ocupaba la segunda posición y su compañero de vestuario Bellingham, la tercera. El ganador también tuvo precisamente palabras para otro futbolista del Real Madrid, Carvajal. «Ha sufrido la misma lesión que yo y se merecía estar en este atril», insistía Rodri.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

En los últimos días parecía que Vinicius partía como favorito. Este lunes volaron todas las predicciones por los aires cuando el Real Madrid decidió ausentarse de una gala en la que no recogió el premio a mejor equipo masculino del año, ni tampoco el de mejor entrenador concedido a Ancelotti o el Puskas que Mbappé compartió con Harry Kane.

El Balón de Oro es atribuido por una votación de un jurado formado por periodistas que representan a las 100 primeras naciones del ranking FIFA. Y los expertos consideraron que debía recaer en Rodri. El español consiguió esta pasada temporada la Eurocopa con La Roja, donde fue elegido Mejor Jugador del torneo por la UEFA, y se embolsó con el Manchester City de Guardiola la Premier y la Community Shield.