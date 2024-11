«Nunca me he rendido, sueño con volver a la UD»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de noviembre 2024, 20:40 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«Insistir, persistir y nunca desistir», podrían ser las señas de identidad de Joel Del Pino (Las Palmas de Gran Canaria, 1997), un jugador vocacional y amante de los colores de la UD Las Palmas. Actualmente milita en la UD San Fernando de Tercera RFEF, pero ya avisa: «Voy a volver a sentirme futbolista y llegaré a un equipo profesional más pronto que tarde».

Cuestionado por su estado actual, el excapitán de Las Palmas Atlético en Segunda RFEF, expuso: «Pensaba que iba a estar peor después de la lesión (de rodilla), pero me encuentro bien, me estoy entrenando mañana y tarde, no paro. Tengo que coger el ritmo de competición pero me noto bien con balón. Mi objetivo es ir subiendo poco a poco mi nivel y llegar a dar este año mi mejor versión«.

El canterano amarillo pretende jugar este mismo fin de semana ante el Arucas: «Mi mentalidad es la misma esté o no esté entre los once elegidos, contra el Arucas (este domingo, 12.00 horas) puedo tener mis primeros minutos. Me siento más cómodo por dentro, de interior o mediapunta. Pero al final jugaré donde me pongan, yo lo único que quiero es ayudar y dar el máximo».

Juan Manuel Rodríguez, quien le impulsó e hizo que todo fuera posible, «me colocaba de extremo derecho, a pierna cambiada. Esos dos años estuve a muy buen nivel. Empezaba el partido de extremo derecho y lo terminaba de lateral izquierdo. Ese año metí ocho goles, en su mayoría jugando de lateral izquierdo y me convertí en el máximo goleador del equipo. Luego llegó la llamada del primer equipo, donde no triunfé porque no se me dio la oportunidad».

En cuanto a su retorno a Gran Canaria: «Regresé en mayo y estaba volando, me sentía muy bien, pero al final la lesión me mantuvo parado un cierto tiempo. En lo que respecta a sus hobbies del día a día, expresó: «A parte de estar con los niños, me gusta cortar el pelo. Creo que cuando acabe mi momento futbolístico abriré mi propia peluquería. Siempre sirvo de estilista en los vestuarios, hasta en la UD el año que fui a Marbella era yo el que se encargaba de ello».

El exfutbolista de Las Palmas se pone como reto a corto plazo «volver a sentirme futbolista lo antes posible, porque cuando uno pasa lesionado tanto tiempo le cuesta un poco volver, ya que la cabeza le juega malas pasadas. Ojalá antes del parón navideño el San Fernando sea líder y nos proclamemos campeones de invierno».

Joel Del Pino dejó buenos amigos en Gran Canaria: «Tonono, responsable de captación, siempre creyó en mí. Fue mi maestro. Como la de cualquier niño, mi ilusión siempre fue jugar en la UD Las Palmas. En el Sanfer, cuando jugué media curso muy bueno, fue él quien vino a buscarme para darme la oportunidad de volver a vestir de amarillo. Vio un potencial en mí tremendo. Me decía que confiara, que mi momento iba a llegar. Yo mismo me decía por orgullo el próximo año subo con el primer equipo, y así fue en la temporada 2021-22».

Además, quiso dedicarles unas buenas palabras a Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad: «Con el presi siempre hubo buen feeling. Confiaba mucho en mí. Siempre me dio la oportunidad de poder jugar al lado de Viera, de compartir vestuario con Vitolo y excompañeros del filial como Alex Suárez o Benito. Le estaré agradecido siempre», explicó. Por otra parte, no se olvidó de Arturo el fisio, «en paz descanse, era el que me daba la vida entrenando, al igual que Ale el utillero».

«Sueño con volver a jugar en la UD Las Palmas. Mi objetivo es destacar en el Sanfer y que suene el teléfono. Al final con el primer equipo no tuve oportunidad. Ese año Pimienta no hizo debutar a nadie». Del Pino debutó en Copa del Rey pero no en Liga. Asegura que Pimienta «como entrenador es muy bueno, pienso que bajo su mandato la UD sacó muchos puntos fuera de casa pero le faltó creer en los canteranos, solo hizo debutar a Juanma Herzog». En palabras de Joel no se puede tener a canteranos apartados, «así me he sentido».

«Al final me ceden y no cuentan conmigo hasta que termino saliendo». Del Pino se considera un futbolista que puede jugar en distintas posiciones y siente que nunca se le tuvo en consideración. «Gracias a Pimienta, porque gracias a él soy más fuerte mentalmente. Como lo dije en su momento: me siento profesional en un equipo amateur», aseguró.

Por último quiso destacar su fortaleza mental: «Gracias a la gente que tengo cerca puedo sortear todas las piedras que me ponen en el camino, manteniendo la cabeza fría. Ser perservante es la clave. Mi tio me ha ayudado a seguir siempre hacia adelante y no rendirme nunca«, concluyó un polivalente Joel Del Pino.