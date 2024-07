Los Nidillos CD expande la tradición futbolera de La Isleta a base de ilusión

Alejandro Mendoza Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de julio 2024, 10:18 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Pocos equipos tienen el privilegio de crecer de la forma en la que lo ha hecho Los Nidillos CD. El club, presidido por Marcelino Cabrera surge gracias a su hijo Héctor. Finalizando la pandemia, el que ahora es vicepresidente y jugador del equipo, metió en la cabeza de su padre la idea de fundar un club. Algo que en un principio parecía alocado pero que a día de hoy es más que una realidad.

Y por si fuera poco, la curiosa historia del comienzo de este club no queda ahí. Muchas veces se escucha la frase «este equipo es una familia». En Los Nidillos CD, esa afirmación es toda una realidad. Lo que pasa en casa, en casa queda. Eso ha debido pensar Marcelino Cabrera, que en 2021 se aventuró en este proyecto de la mano de su familia. La junta directiva actual está conformada por su padre, también Marcelino como él, que ocupa la secretaria, su esposa Raquel como tesorera, su madre Josefa como vocal y su hijo Héctor en la vicepresidencia. De tal forma representan unos valores de unidad y de «ir todos a una» que se trasladan a lo deportivo y a los jugadores, según nos señala Marcelino.

«El club es muy familiar, los jugadores se conocen del barrio, salen juntos de fiesta, de asadero... son una familia». La unión ha sido clave en el crecimiento del club, que cosecha desde su fundación dos ascensos. El últmo logrado este año tras vencer a la UD Atalaya y que les da acceso a la Regional Preferente después de quedarse a las puertas la temporada pasada. «El día del ascenso fue muy bonito, el año pasado fue la otra cara de la moneda pero este fue el ascenso soñado, en casa con nuestra gente«. Una afición que ha vuelto a ilusionarse con el deporte del barrio y a la que Marcelino llama de cara a la próxima campaña. «La confianza entre los jugadores y afición les ha hecho que consigan lo que han conseguido» afirma el presidente.

El camino del club hasta hoy ha estado lleno de complicaciones, sobre todo económicas. Sin embargo, el compromiso de los jugadores hace que el club siga creciendo año tras año. Y todo ello con una filosofía clara, jugadores jóvenes -la mayoría de primer año de regional- y todos del barrio, excepto uno. «Todos los jugadores son de aquí de La Isleta, menos uno que es de Tenerife y esta aquí por estudios y quizo fichar, el 80% de los jugadores lleva desde el primer año«.

Un proyecto que va más allá del dinero y sobrevive gracias a la ilusión de su gente. «Nuestros jugadores pagan la ficha y una mensualidad para jugar en nuestro club, es la forma que tenemos de salir adelante. El quebradero de cabeza viene ahora con la preferente». Una competición larga y que además cuenta con viajes entre islas que dificultan la planificación. «Es muy caro, tenemos poca ayuda, solo algunos empresarios del barrio. Hemos hablado con otros equipos de la competición y nos dicen que cada viaje sale cerca de 500 euros entre el vuelo, las guaguas, la comida...» según indica el presidente del club.

Los Nidillos CD tendrá una temporada complicada. «Estamos acostumbrados a ganar y ahora en preferente es todo diferente». Pero será la ilusión por la nueva categoría lo que les hará competir, indica. «Esto es como quien paga el gimnasio y no va, nosotros queremos luchar por quedarnos». Afirma que es algo que no han vivido nunca. «Gente del barrio que no está ni fichada y vienen a echarnos una mano... es algo muy bonito».

Por último, el presidente ha explicado su sentir tras el crecimiento del equipo. «Solo puedo sentir orgullo de la evolución del club, de como se ha sobrepuesto a todas las adversidades y de verlo crecer. Y no puedo olvidarme del trabajo de mi padre, sin su ayuda constante el club no seguiría vivo».