Mbappé habría mantenido una relación consentida en Suecia

Kylian Mbappé tiene en su poder mensajes de texto escritos en «un tono muy positivo» que fueron enviados por una joven con la que mantuvo relaciones sexuales de forma «consensuada» durante la visita que efectuó la semana pasada a Estocolmo. Así lo aseguran medios franceses como el diario Le Parisien o la emisora de radio RMC Sport. Dichos mensajes demostrarían que el encuentro de la mujer con el futbolista del Real Madrid se produjo de mutuo acuerdo.

El atacante del Real Madrid ha sido relacionado por varios medios suecos con una denuncia por presunta violación presentada en la capital del país escandinavo y que habría tenido lugar durante la visita que el futbolista efectuó entre el 9 y el 11 de octubre a Estocolmo, aprovechando que Didier Deschamps no le había convocado con la selección francesa para que se recuperase completamente de los problemas en el muslo izquierdo que venía sufriendo.

«Debido a los informes de los medios de comunicación sobre una presunta violación en Estocolmo, el fiscal puede confirmar que la policía ha recibido una denuncia de violación. Según el informe, el incidente tuvo lugar el 10 de octubre de 2024 en un hotel del centro de Estocolmo. La investigación preliminar está dirigida por la fiscal superior Marina Chirakova. El fiscal no está disponible para los medios de comunicación y no puede proporcionar más información en este momento», señaló la Fiscalía sueca, que no ha confirmado que el denunciado sea Mbappé.

«Nos están comunicando que existe una denuncia, pero en este momento ni siquiera sabemos contra quién. Una denuncia no constituye la verdad, una denuncia no prueba nada. Y ni siquiera sé, una vez más, si la denuncia está dirigida a él», dijo Marie-Alix Canu Bernard, abogada del '9' del Real Madrid, poco después de que el tabloide sueco Expressen señalase que Mbappé estaba siendo investigado como «sospechoso razonable», el nivel más bajo de sospecha, a raíz de una presunta agresión sexual.

Dichas informaciones fueron acogidas con estupefacción por Mbappé, según indicó la abogada del crack de Bondy, quien se alojó en el Bank Hotel, un establecimiento de lujo situado en el centro de Estocolmo, y en la noche del 10 de octubre acudió junto a otros amigos, entre los que se incluía el también futbolista francés Nordi Mukiele, actualmente en el Bayer Leverkusen y amigo suyo desde que coincidieron en el Paris Saint-Germain, a una discoteca VIP, llamada V Club, que se cierra para eventos privados a los que se invita a chicas elegidas por su físico. Allí, Mbappé y sus amigos habrían conocido a varias jóvenes que les acompañaron de vuelta al hotel. Una de esas jóvenes mantuvo un encuentro sexual con Mbappé «sin ninguna ambigüedad» por ambas partes, de acuerdo con el diario Le Parisien.

Su entorno sugiere una «trampa»

RMC Sport indica que el entorno de Mbappé tiene la certeza de que el futbolista está siendo investigado por una presunta violación, pese a que por el momento las autoridades suecas mantienen el silencio, y apunta a la posibilidad de que el delantero del Real Madrid puede estar siendo víctima de «una trampa«, dada la mediatización en tiempo real de la investigación que se está llevando a cabo en Suecia.

«Alguien sabía que iba a Estocolmo» y por eso fue fotografiado por un paparazzi, subrayó la abogada de Mbappé, que recordó que el mismo tabloide que publicó esas imágenes (Aftonbladet) sacó después un reportaje en el que se vinculaba a Mbappé con la denuncia presentada por violación. «Como no pasó nada -y si efectivamente es él porque eran muchos en Estocolmo- y en la medida en que hay 10.000 cámaras en un hotel, tanto mejor. Como hemos visto en otras historias recientes de deportistas en el extranjero, gracias a las cámaras y a los pasillos de los hoteles podemos saber exactamente lo que pasó o no pasó», indicó la letrada que está actuando como portavoz de Mbappé en este asunto, mientras recordaba que el campeón de mundo con Francia en 2018 «durante meses ha sido objeto de una campaña de denigración y ataques a su imagen«, a la par que mantiene una agria disputa con el PSG por los 55 millones de euros que su antiguo club le adeuda en concepto de salarios y primas tras su marcha al Real Madrid.