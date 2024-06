Llorente 'quema' las redes tomando el sol en Hawái sin protección

Pablo García Delgado Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de junio 2024, 12:47 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Las últimas publicaciones del futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, han incendiado literalmente las redes al mostrar instantáneas en las que se puede ver al jugador internacional disfrutando de sus vacaciones en Hawái tomando el sol ignorando todo tipo de protección.

Durante su estancia en el paradisíaco estado americano, el jugador internacional -uno de los últimos descartes de la lista de Luis de la Fuente para la Eurocopa- ha compartido fotos con sus seguidores, en las cuales reconoce tomar el sol durante cuatro horas sin gafas de sol ni crema solar.

Tras dicha publicación, le llovieron miles de críticas al madrileño por realizar dicha práctica. Concretamente a uno de los usuarios, Llorente se enrocó respondiendo de manera tajante: «Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes». Dicha respuesta aumentó la tensión en redes y los comentarios negativos al deportista.

Dermatólogos de toda España no han dudado en responder, destacando la reacción del doctor madrileño Raúl de Lucas, el cual afirmó: «puede producir cáncer de piel». También fue contundente la réplica del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, exponiendo públicamente: «Marcos Llorente, jugador de fútbol y negacionista del melanoma. What a time to be alive».

Llorente no ha tardado en responder con un post tomando el sol y detallando sus argumentos en favor de dicha práctica sin ningún tipo de protección, entre los que resalta el siguiente: «¿Qué culpa tiene el sol de que le evitemos todo el año y las semanas de vacaciones abusemos de él?».

Sin duda, el peligroso mensaje ha provocado indignación entre sus seguidores y ha puesto en alerta a los profesionales de la salud. «Que la exposición al sol sin protección produce quemaduras, cambios en las células y cáncer de piel es una evidencia científica. El sol es una fuente de radiación y eso no es un debate. Las figuras públicas como tú tenéis una responsabilidad extra, y decir estas magufadas que van contra la ciencia y la salud es una irresponsabilidad«, escribió un periodista entre las muchas respuestas que han salido a rebatir el polémico enroque del internacional.