La última bala de Ansu Fati

Daniel Panero Miércoles, 10 de julio 2024, 11:11

Ansu Fati es uno de los nombres propios del Fútbol Club Barcelona en la vuelta este miércoles al trabajo. El conjunto que dirige Hansi Flick realizó este miércoles las primeras pruebas médicas y muchos ojos están puestos en el estado físico del todavía joven futbolista de 21 años. Después de su traumática salida del club culé el pasado año y su irregular rendimiento en el Brighton & Hove Albion, regresa a casa con el objetivo de aprovechar la pretemporada para convencer al nuevo técnico azulgrana. Es su última bala en el Barça, es ahora o nunca para Ansu Fati.

«Desde que llegué aquí con 10 años mi ilusión es triunfar en el Barça. Estos últimos años no han sido fáciles, pero forma parte del fútbol. Tengo 21 años y tengo que seguir creciendo, pero tengo la ilusión de poder devolver todo el cariño que recibo de parte de los culés», afirmó Ansu Fati hace apenas un mes en una entrevista concedida a Mundo Deportivo. Ese día el extremo hispano-bisauguineano dejó claro que no iba a regresar al Barcelona para rendirse y que estaba dispuesto a aprovechar la oportunidad que le iba a brindar Hansi Flick.

Y es que el técnico germano se presentó este miércoles en la Ciudad Deportiva y lo hizo con la intención de no descartar de primeras a ningún jugador. Quiere ver en primera persona a los Pablo Torre, Oriol Romeu y compañía y, como no, a Ansu Fati. El caso del extremo es especial para el Barcelona. Su irrupción fue una de las más meteóricas en la historia del club culé, pero se vio frenada de forma brusca por un historial de lesiones que han hecho que su mejor versión no haya vuelto a la luz. Lo saben en el Barça, que siguen su evolución año tras año al milímetro, y lo sabe también Flick, consciente de que no puede prescindir de primeras de ningún talento ante la situación tan delicada que atraviesa el club en el apartado financiero.

Por eso, Ansu Fati se ha tomado esta pretemporada como una auténtica final para triunfar en el Barcelona. Regresó una semana antes de lo previsto a los entrenamientos y se ha estado ejercitando de forma individual para tener un buen tono físico el día en el que el balón eche a rodar con el resto del grupo este viernes 12 de julio, día en el que se realizará la primera sesión. Ese día empezará un nuevo proyecto con Hansi Flick a la cabeza y Ansu espera poder hacer tabla rasa y olvidar las múltiples operaciones en su rodilla y su rendimiento irregular la pasada temporada en el Brighton, con el que disputó 27 partidos y firmó apenas cuatro goles y una asistencia entre Premier League, Europa League, FA Cup y EFL Cup.

Los obstáculos de Ansu

Para revertir la situación, deberá convencer no solo a Hansi Flick, sino también a Joan Laporta. El Barça necesita hacer caja este verano y liberar masa salarial, un aspecto fundamental para acometer fichajes como el de Nico Williams, jugador que además podría ocupar su rol en el terreno de juego. Ansu Fati percibe cerca de 12 millones de euros brutos por temporada, una cantidad que ahora mismo es un problema para la entidad azulgrana y también para el equipo que desee contar con sus servicios. Si Ansu quiere volver a brillar en el Barça, debe aprovechar la última bala que le queda y hacer una aparición que pocos como él han hecho en la historia del fútbol español.