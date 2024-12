Simeone amenaza la estabilidad del Barça

Daniel Panero Madrid Viernes, 20 de diciembre 2024, 17:45 | Actualizado 17:56h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Barcelona y Atlético de Madrid se miden este sábado en el Estadio Lluis Companys en un partido trascendental para ambos equipos. Lo es para los de Hansi Flick porque podrían decir adiós al liderato y agravar la crisis liguera que les ha llevado a ganar solo un partido de los últimos seis y lo es también para los del Cholo Simeone porque llegan con la moral por las nubes y con la posibilidad de dar un golpe encima de la mesa. Es un choque de trenes con dos dinámicas opuestas y con el Real Madrid expectante, al acecho de un liderato que estará en juego durante noventa minutos.

Y es que el partido no podría llegar en un momento más diferente para ambos equipos. El Barcelona necesita como el comer cerrar el año con sensaciones positivas y olvidar el cúmulo de desgracias que ha acompañado a los azulgrana desde el mes de noviembre. Los pinchazos contra Real Sociedad, Celta, Las Palmas, Betis y Leganés han sacudido a un grupo que se las prometía muy felices, pero que ahora ve cómo el parón de Navidad puede ser un problema si llega precedido de un nuevo resbalón. «El equipo ha mejorado y está concentrado. No estamos contentos con la situación, pero vamos a luchar hasta el final de la temporada. Queremos ganar títulos, aunque sabemos que no será fácil», aclaró Flick al ser preguntado este viernes por el momento que atraviesa su equipo.

El primer paso llega ante un rival propicio para que el Barça reaccione. El Atlético ha sido en los últimos años casi más una tabla de salvación que un escollo para los azulgranas. En los cinco enfrentamientos precedentes, con Xavi al mando, los culés consiguieron cinco triunfos con partidos tan sonados como el 4-2 en 2022 o las dos victorias del pasado curso con un Joao Félix estelar. El luso, protagonista el año pasado en los días previos, no estará en esta ocasión y dejará que los focos se repartan entre una pléyade de estrellas.

No estará, no obstante, una de las que más ha brillado en este 2024 que ya toca a su fin para ambos equipos. Lamine Yamal se pierde la cita por lesión, al igual que Ter Stegen, Marc Bernal y Andreas Chistensen. Flick no podrá contar con ninguno de los cuatro y eso altera la hoja de ruta del técnico alemán, que deberá buscar un jugador para generar desequilibrios en el perfil diestro. «Jugará otro, hay diferentes opciones», dijo el germano.

La realidad es que hasta ahora esa posición ha sido un quebradero de cabeza cuando ha faltado el flamante Golden Boy. Raphinha podría desplazarse a esa demarcación, pero también podrían entrar Fermín López o Ferran Torres, enrachado en el último mes de cara a portería. Esa es la gran duda de un Flick que tiene claro el resto del dibujo, con Cubarsí e Iñigo Martínez en la zaga y con Marc Casadó y Pedri, ya asentados, como pareja indiscutible en la medular.

La hora del Cholo

Es el Día D y la Hora H para el Atlético de Madrid. Los del Cholo llegan en un momento inmejorable después de enlazar once victorias consecutivas y tienen en la mano la posibilidad de acabar el año como líderes en solitario de la Liga. El premio es importante además para un Simeone que nunca ha ganado al Barcelona como técnico rojiblanco a domicilio, aunque sí celebró una Liga con un empate en el Camp Nou. «La verdad es que menos mal que no me ha tocado ganar en Barcelona porque ahí sigue el desafío. Evidentemente aún no he dado con la clave», reconoció el argentino.

La realidad es que desde que llegó al Atlético, pocas veces el contexto ha sido tan favorable para romper con el maleficio. El Barça está grogui y los rojiblancos son, en este momento, el equipo más fiable de la competición. Todo va rodado y ahora la gran pregunta es saber si el Cholo dará un paso atrás o uno al frente para jugar de tú a tú a un rival que ya tiene las cartas marcadas. «No sé la referencia de la palabra valentía, cada uno la puede interpretar de una manera. Nosotros pensamos en el equipo y a partir de ahí trabajaremos en consecuencia de lo que buscamos», afirmó. La ambigüedad del técnico argentino no esconde un once en el que habrá pocas novedades tras una semana sin compromisos. De Paul y Barrios tendrán la manija, con Gallagher y Giuliano a los costados y Griezmann como enlace con Julián Álvarez.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Casadó, Pedri, Raphinha, Olmo, Ferran Torres y Lewandowski.

Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Giménez, Lenglet, Galán, Giuliano, Barrios, De Paul, Gallagher, Griezmann y Julián Álvarez.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Lluis Companys.

TV: Movistar Plus+.