Mbappé y Ancelotti, en el foco ante Osasuna

Carlo Ancelotti se mostró desnaturalizado en la conferencia de prensa previa al duelo ante Osasuna, un rival peligroso, notable en este inicio de curso y visitante del Santiago Bernabéu en un momento convulso para los blancos. Da la sensación de que el veterano técnico italiano, perfecto conocedor de la idiosincrasia del Real Madrid y con el 'culo pelao', como diría sin ambages el recordado Luis Aragonés, esconde detalles que no pueden ver la luz porque sería quizá poner aún más en el foco al propio entrenador, a unas estrellas acusadas de cierta indolencia y de tener la barriga llena y, sobre todo, a Kylian Mbappé, en boca de todos tras no ser convocado de nuevo por Didier Deschamps con Francia.

En el fondo, la denuncia por agresión sexual en Estocolmo de la que no ha vuelto a haber noticias desde que estalló el caso. No ya solo por lo que pudo ocurrir entre Kylian y la chica que le ha llevado ante la justicia, sino porque en el país vecino causó un profundo malestar que su gran estrella no estuviera en la anterior convocatoria por una lesión y fuese cazado en la capital sueca en los días que supuestamente se había quedado en Madrid para mejorar su forma.

Salvando las enormes diferencias, el 'caso Mbappé recuerda a lo ocurrido con Benzema. Karim se quedó nada menos que seis años sin ser llamado por la selección de su país desde que en 2016 trascendió la supuesta implicación del madridista en la trama que chantajeaba a su compañero de selección, Mathieu Valbuena, con un vídeo íntimo sexual que amenazaban con hacer público. El exdelantero blanco llegó a ser condenado en 2022 a un año de prisión condicional y se quedó sin poder celebrar el título mundial de 2018, cuando Francia tocó el cielo.

«No voy a hablar con él (por Mbappé) de este tema, no soy quién para juzgar esta decisión. Tenemos que aceptarla. Está motivado y decepcionado por lo que está ocurriendo», explicó el preparador de Reggiolo al cuestionarle por la no presencia del astro madridista en el combinado galo. Al insistirle en cómo ve a Kylian, Ancelotti tiró balones fuera y amplió el problema del buque insignia del proyecto merengue a todo el colectivo.

«Mbappé está pasando un mal momento, viviendo un momento complicado. El problema que él está teniendo es el de todos. No alcanzamos nuestra mejor versión. Estoy convencido que va a sacar esta situación difícil adelante. Puedo hablar igual de Vinicius, Rodrygo, Bellingham... Es normal que pase en el fútbol y en el deporte, donde las derrotas tienen lugar. No hay que bajar los brazos, hay que tenerlos más altos que nunca. Estamos más unidos que nunca», enfatizó el jefe técnico a modo de arenga.

A vueltas con Mbappé, autor de seis goles en la Liga pero sin ver puerta ante el Dortmund y en los batacazos frente al Barça y el Milan, sufre en la demarcación de ariete y quizá su rendimiento crecería de manera exponencial partiendo desde la izquierda. Lo que sucede es que esa zona la ocupa Vinicius. «Lo de Mbappé no es un problema de posición ofensiva sino defensiva», sorprendió Ancelotti.

Momento oportuno para rescatar las reflexiones de Mbappé cuando marcó un doblete ante el Betis y terminó con su primera sequía de tres encuentros en el Madrid. «Desde que llegué lo digo: Soy muy feliz, la gente me da mucho cariño. Tres partidos para muchas personas son poco, pero para mí son muchísimo«. Unas frases que repetiría ahora.

Problema defensivo

Más allá de Mbappé, los siete goles encajados en los dos últimos partidos del Bernabéu traen de cabeza al técnico de Reggiolo, que confesó que ha pasado «noches largas, de pensar y buscar soluciones», para añadir que ahora «hay ganas y motivación para ver si lo detectado puede ser el remedio». Aseguró que ha hablado con los jugadores, con los que se encerró el jueves en Valdebebas, y que conocen lo que ocurre. «El equipo es consciente de lo que está pasando. Yo puedo hablar, pero después hay que actuar con hechos en la práctica. Las palabras se las lleva el viento», remarcó Ancelotti.

Sin querer especificar mucho porque ante los periodistas «no es el lugar adecuado para hablar de los problemas», dijo no temer porque el asunto está detectado y es defensivo. ¿Cómo se arregla?: «Sacrificio, concentración y trabajo colectivo. Sacrificio para ser un equipo compacto, concentración para tomar la decisión correcta y trabajo colectivo porque tienes que defender compacto como hicimos la temporada pasada», abundó.

En el otro bando, Osasuna recupera a su entrenador, Vicente Moreno, y a Rubén García. Ambos estuvieron ayudando en las tareas de limpieza en los pueblos de su Valencia natal devastados por la DANA.

Alineaciones probables

Real Madrid Lunin, Lucas Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinicius.

Osasuna: Herrera, Areso, Catena, Boyomo, Moncayola, Torró, Moncayola, Rubén Peña, Aimar Oroz, Bryan Zaragoza y Budimir.

Árbitro: Melero López (Comité Andaluz).

Hora: 14:00 h. Santiago Bernabéu.

Televisión: DAZN.

La sombra de Zidane es alargada, con Xabi Alonso en el horizonte En el plano personal, Ancelotti asume que el fútbol es desmemoriado, y más para los inquilinos de los banquillos. «No es momento de reír. Agradezco todo el tiempo que paso aquí, son momentos difíciles, pero agradezco estar aquí». Y es que comienzan a surgir rumores sobre su futuro y se especula ya con el eventual regreso de Zinedine Zidane o soluciones de emergencia, tipo Solari o Arbeloa, hasta que en verano Florentino pueda acometer el fichaje de Xabi Alonso, que dejará el Bayer Leverkusen. Evitó Carletto hablar de posibles fichajes en el mercado invernal, confirmó que Fede Valverde ha tenido problemas de espalda, pero «ahora está muy bien», y lanzó un mensaje de optimismo: «Vamos a pelear por todos los títulos».