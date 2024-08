Julián Álvarez, de suplente de Haaland a jugar en el Atlético «en cualquier posición»

Amador Gómez Madrid Viernes, 16 de agosto 2024, 16:21 | Actualizado 16:43h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Campeón del mundo y de la Copa América con Argentina y de Europa y de la Premier con el Manchester City, entre otros muchos títulos, Julián Álvarez pasa de ser suplente de Erling Haaland en el equipo de Pep Guardiola a aspirar a jugar «en cualquier posición» en el Atlético. Pese a la ilusión que ha despertado su llegada en la afición colchonera y haberse convertido en el segundo fichaje más caro de la historia del club (75 millones fijos más 15 en variables), Julián Álvarez se mostró este viernes en el Metropolitano, durante su presentación oficial como nuevo jugador rojiblanco, como un futbolista discreto y humilde, dispuesto a ganarse la titularidad con su trabajo.

«Mientras esté dentro de la cancha y pueda ayudar al equipo seré feliz», aseguró la Araña, que aspira a «ser mejor jugador» en el Atlético y «seguir aprendiendo» a las órdenes de Simeone. «Él quería que viniera. Me dijo que me iba a ayudar a mejorar mis debilidades y potenciar mis virtudes», desveló el delantero de 24 años que colaboró en la conquista del primer título mundial para su país con Leo Messi y en la de la primera Champions del City. «No me siento un superhéroe por haberlo conseguido», proclamó cuando le recordaron ambos hitos.

Taponado en el City por uno de los mejores delanteros del mundo, en el Atlético tendrá la competencia de Alexander Sorloth, aunque Julián Álvarez no solo puede rendir con éxito como ariete puro, sino también como mediapunta. Ha cambiado un equipo que lo ha ganado todo por otro que también está obligado a competir y pelear por cualquier título en disputa pero tiene la obsesión de la Champions. «Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera, un nuevo desafío. El Atlético es un club que me brinda las mejores herramientas», destacó tras firmar con el club colchonero por seis temporadas.

