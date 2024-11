La goleada más dolorosa del Real Madrid ante un Osasuna transparente

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 9 de noviembre 2024, 15:26 | Actualizado 16:27h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

No se recuerda una goleada tan dolorosa como la que consiguió el Real Madrid ante un Osasuna que se presentó en Chamartín como equipo revelación y se marchó como una caricatura de sí mismo. Ni el segundo 'hat trick' de Vinicius esta temporada, tras el conseguido en el heroico y engañoso triunfo ante el Dortmund, ni el primer gol por fin de Bellingham, ni siquiera el notable debut del central Asencio, asistente en la diana del inglés, pudieron superar la tristeza del madridismo por las lesiones musculares de Rodrygo, Lucas Vázquez y, sobre todo, la retirada en camilla de Éder Militao, todo apunta que con una dolencia muy seria de rodilla.

Se esperaba una tarde complicada, marcada por esos siete goles que encajó la tropa de Ancelotti frente al Barça y el Milan, pero en el ámbito deportivo fue coser y cantar para el vigente campeón de Liga y de Europa, que nadie lo olvide. Hasta Lunin pudo disfrutar de los favores navarros para dar el pase de gol que cerró el triunfo. Además del drama de las lesiones que asolan sobre todo su defensa, la peor noticia para el Madrid fue la actuación de Kylian Mbappé. Una vez más, al astro de Bondy se le vio ansioso, inoperante de cara al gol. Ya son cuatro encuentros sin ver puerta.

Real Madrid Lunin, Lucas Vázquez (Modric, min. 46), Militao (Asencio, min. 30), Rüdiger, Fran García, Valverde, Camavinga, Bellingham (Güler, min. 75), Rodrygo (Brahim, min. 20), Mbappé y Vinicius (Endrick, min. 75). 4 - 0 Osasuna Sergio Herrera, Areso, Catena, Boyomo, Bretones, Torró, Moncayola (Iker Muñoz, min. 81), Aimar (Rubén García, min. 72), Rubén Peña (Raúl García, min. 59), Bryan Zaragoza (Arnaiz, min. 81) y Budimir (Moi Gómez, min. 72). Goles 1-0: min. 34, Vinicius. 2-0: min. 42, Bellingham. 3-0: min. 61, Vinicius. 4-0: min. 69, Vinicius.

Árbitro Melero López (Comité Andaluz). Amarilla a Catena y Torró.

Incidencias Minuto de silencio en el Bernabéu por las víctimas de la DANA. Partido de la 13ª jornada de Liga. 72.462 espectadores.

Todo fue bastante extraño en el Bernabéu. Para empezar, el horario, ya que a las dos de la tarde no están acostumbrados a ejercer los grandes. A continuación, no el esperado y emotivo minuto de silencio, con el despliegue de una enorme bandera valenciana en un lateral, pero sí esa imagen del técnico Vicente Moreno en un palco, lejos del banquillo. Cumplía sanción deportiva, pero se merecía el aplauso unánime por ayudar en su pueblo para intentar mitigar el drama de la DANA. Misión imposible porque las familias de las víctimas no encuentran consuelo.

Calma tensa en la grada tras los recientes batacazos y expectación ante los movimientos de Ancelotti después de encerrarse en el vestuario con su plantilla y de proclamar que había dado con el diagnóstico de la enfermedad blanca y el remedio. El italiano realizó tres cambios respecto al once que fracasó ante los lombardos y modificó el dibujo. Entraron Fran García, Camavinga y Rodrygo en lugar de Mendy, Tchouaméni y Modric, y el sistema era un claro 4-3-3 en ataque, con cuatro medios a la hora de defender porque el brasileño se retrasaba para ayudar a Lucas Vázquez.

Salió intenso y presionante el Madrid, que lanzó tres saques de esquina en los primeros tres minutos y hasta siete en un cuarto de hora. Timoratos los rojillos, aunque tampoco sufrieron grandes ocasiones para encajar hasta que comenzaron los accidentes. No se habían cumplido 20 minutos cuando Rodrygo se tuvo que retirar por una lesión muscular, otra más este curso, y entró Brahim. Poco después, mientras Carletto insistía en exigir a sus jugadores que actuaran muy juntos y compactos en defensa, Militao se rompió en una jugada tonta. Intentaba rematar en una acción de estrategia, pero se le quedó clavada la rodilla derecha. Se marchó en camilla llorando. No era la articulación izquierda de la que fue operado de una rotura del cruzado anterior, pero no tenía buena pinta. Oportunidad para el debutante Asencio, que enseguida mostró sus credenciales al avanzar con osadía desde la cueva.

No había continuidad, pero Vinicius aprovechó la primera distracción grave de los rojillos para abrir la lata en una acción individual. Se fue a festejarlo con el discutido Carletto en un gesto muy sintomático. De repente, Lucas Vázquez se fue al suelo con dolencias musculares. Ancelotti no quiso cerrar la tercera ventana de cambios y prefirió aguantar hasta el descanso con el gallego roto. Pésima noticia para el Madrid, aunque sentenció en otra jugada de lo más inesperada. El debutante Asencio estuvo listo, lanzó un balón largo estupendo, Moncayola se lo comió, Herrera dudó y Bellingham aprovechó para elevar con sutileza sobre la tímida salida del portero y estrenarse como goleador este curso.

Ante un rival desaparecido, sin esa intensidad que caracteriza a los pamploneses, la segunda mitad fue de baño y masaje para un Real Madrid que salió con Modric en lugar de Lucas y se mostró letal con espacios. Sin necesidad de arriesgar más de la cuenta, los goles fueron cayendo casi por inercia o, más bien, porque a los grandes jugadores como Vinicius es mejor no hacerles regalos.

Mbappé, ofuscado

Sacó un córner Osasuna, blocó bien Lunin y asistió a Vinicius con un gran balón en largo. El brasileño se fue como quiso de Areso, mucho más lento en el uno contra uno, y también superó con la facilidad de los grandes a Herrera, indeciso de nuevo a la hora de salir lejos del área. Cánticos de Balón de Oro para Vini, más si cabe tras completar una gran tarde en el terreno individual con el triplete. Boyoma se durmió, Brahim se la limpió y el brasileño lo agradeció.

Con todo resuelto, la misión merengue era lograr que Kylian Mbappé viera puerta y acabase con su transitoria sequía. Pero no hubo forma de que el francés marcase, aunque se pidió hasta los golpes francos. Se mostró tan impreciso como ofuscado. En el tramo final, guiño de Carletto a la grada y minutos para Güler y Endrick.