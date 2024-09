Un escenario propicio para las dudas de Mbappe y el bajón de Vinicius

Isaac Asenjo Madrid Viernes, 13 de septiembre 2024, 12:49 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

No hay día sin debate sobre la saturación del calendario y respecto al rendimiento de Kylian Mbappé desde que comenzó la temporada. Tanto en Francia, en el presente parón de selecciones, como en el Real Madrid, todas las miradas están centradas en el flamante fichaje blanco, que no parece ser tan explosivo ni decisivo como meses atrás. El crack de Bondy ha generado hasta ahora más dudas que certezas junto al tridente que forma con Rodrygo y Vinicius, en la diana de las críticas por sus palabras sobre el Mundial de 2030 y por su pobre rendimiento con Brasil.

No obstante el francés visita un escenario del que salió hace solo seis meses como un jugador capaz de dar grandes recitales. Lo hizo ante la Real Sociedad en Anoeta, donde también se supo el centro de atención y foco de todos los ojos tras su momento volcán en aquel PSG de Luis Enrique. Y ocurrió además en un marco que le queda por conquistar y por lo que aterrizó este verano en Chamartín: la Champions League. Mbappé no defraudó y voló desde el costado izquierdo, y no en la posición de '9' como a veces acostumbra a colocarlo Carlo Ancelotti, como Luis Enrique y Deschamps. En Donosti, con dos señores goles, recordó a aquel jugador desequilibrante e imparable para merendarse a cualquier defensa.

El galo se quitó la última jornada la presión de no anotar en la liga española después de tres partidos seco, y ahora buscará su primer tanto lejos del Santiago Bernabéu acompañado por un Vinicius que no atraviesa tampoco su mejor momento. «No creo que las críticas les afecten. Kylian progresa cada día, y Vini hay que recordar que el año pasado jugó muchos partidos. No tenemos ninguna prisa con ninguno de los dos. No puedo pensar en tener a todos siempre al 100%», señaló el técnico de Reggiolo en la rueda de prensa previa a medirse al conjunto que dirige Imanol Alguacil.

Arriba Ancelotti lo tiene bien claro y seguirá confiando en el tridente de lujo que apuntala un Rodrygo que siempre recibe buenas palabras de su preparador. «Yo creo que en la elección del Balón de Oro no ha sido valorado. Merecería estar entre los 30 sin ninguna duda. Alguien se ha olvidado lo que ha hecho el año pasado. Es una virtud para él poder jugar en muchas posiciones, para él y para nosotros», dijo Ancelotti, que en el centro del campo atraviesa muchas bajas importantes como Camavinga, Ceballos, Bellingham y Tchouaméni. «Solo han hecho una pequeña parte y veremos en los próximos días si están disponibles para el martes», apuntó el italiano sobre los dos últimos.

«Si hay un problema en el vestuario lo voy a detectar. Se han ido jugadores muy importantes como Kroos, Nacho, Casemiro, Karim y ahora hay otros asumiendo esa responsabilidad: Valverde, Rodrygo, Vinicius, Tchouaméni. Jóvenes que ya no son tan jóvenes», indicó el italiano, que volvió a deshacerse en elogios hacia el uruguayo. «Es un futbolista espectacular. Tiene todas las características que necesita un centrocampista de alto nivel. Inteligencia táctica, calidad, fuerza. Estoy encantado», afirmó Ancelotti, que duda entre Brahim y Güler en el once contra el cuadro vasco.

Las rotaciones van a ser muy importantes en los próximos días para el club blanco, que afrontará con siete partidos en apenas tres semanas el primer Everest del curso. Así lo confirmo Ancelotti ante los medios congregados y frente a los que dijo no estar preocupado por las lesiones. «Estamos acostumbrados. El año pasado tuvimos un montón pero lo aguantamos muy bien. Con este calendario es normal tener lesiones. Los brasileños están bajo observación porque no han tenido mucho tiempo para trabajar y descansar», indicó. Además el técnico se muestra tajante a la hora de abordar los diferentes problemas que puedan darse dentro de un vestuario: «Si hay un problema de celos lo voy a detectar. El ambiente en el vestuario es muy sano, hay quienes van a tener más responsabilidad».