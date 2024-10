El Atlético remonta por insistencia ante el Leganés para seguir en la pelea

Amador Gómez Madrid Domingo, 20 de octubre 2024, 18:15 | Actualizado 18:52h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Atlético de Madrid remontó ante el Leganés gracias a su insistencia, para no desengancharse tan pronto de la lucha por la Liga y continuar en la pelea, aunque ya se haya alejado demasiado de los principales favoritos. Después de dos empates consecutivos en el campeonato y la goleada entre medias sufrida en la Champions frente al Benfica, el equipo rojiblanco volvió a la senda de la victoria, de nuevo labrada a fase de fe y de sacrificio, y en esta ocasión gracias, sobre todo, a los asistentes, Witsel, Giuliano y Julián Álvarez, aunque los autores de los goles fueron Sorloth, en dos ocasiones, y Griezmann.

El belga ejerció de centrocampista y en su segundo intento de pase en el área se la dio a Sorloth para el que el noruego empatase de forma brillante de espuela, mientras que el hijo de Diego Pablo Simeone, máximo exponente del cholismo, evitó que el balón saliese de banda para recuperarlo en la línea, asistir a Griezmann y certificar así otro sufrido pero merecido triunfo de los colchoneros. El último llegó ya en el descuento, con otra acción de perseverancia de Julián Álvarez, para que el criticado Sorloth anotase por partida doble.

El Leganés, que se puso por delante gracias a un golazo de Neyou en una llegada aislada de los pepineros, no pudo aguantar el acoso local en el estadio rojiblanco, que estrenó su nombre de Riyadh Air Metropolitano y no necesitó a los ultras del Frente, porque el Atlético, pese a su espesura y falta de punch hasta que marcó Sorloth, tiró de nuevo de coraje y corazón. La reacción del equipo rojiblanco tuvo una vez más premio, aunque la fiesta no pudo ser completa, porque además de que Lenglet debió retirarse tras caérsele encima de la rodilla Witsel, Pablo Barrios, uno de los mejores ante el Leganés, abandonó al final el campo llorando, víctima de una lesión muscular.

Atlético de Madrid Oblak, Nahuel Molina (Lino, min. 46), Witsel, Lenglet (Giménez, min. 64), Javi Galán, Barrios, Koke (De Paul, min. 57), Riquelme (Giuliano, min. 57), Correa (Julián Álvarez, min. 57), Griezmann y Sorloth. 3 - 1 Leganés Dmitrovic, Rosier, Sergio González, Nastasic, Javi Hernández (Franquesa, min. 83), Juan Cruz (Munir, min. 67), Neyou, Tapia, Cissé (Diego García, min. 83), Raba (Roberto López, min. 67) y Miguel (Haller, min. 77). Goles: 0-1: min. 34, Neyou. 1-1: min. 69, Sorloth. 2-1: min. 81, Griezmann. 3-1: min. 99, Sorloth.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz). Tarjetas amarillas a Lenglet, Javi Galán, Cissé, Griezmann y Giuliano.

Incidencias: Partido correspondiente a la 10ª jornada de Liga, disputado en el Metropolitano, con la grada baja del fondo sur clausurada. 60.122 espectadores. Día de las peñas del Atlético de Madrid.

El irregular Atlético, en otro partido de altibajos, de nuevo de más a menos y, cuando se le acababa el tiempo de menos a más, consiguió su triunfo por ambición, convicción y espíritu de sacrificio. Reaccionó también a tiempo Simeone con sus cambios, que dieron otro brío y mayor agresividad al Atlético en la segunda parte, después de que el equipo fuese despedido con pitos al descanso, por haberse atascado tanto frente a un Leganés que se cerró muy bien en el primer tiempo y haber atacado casi siempre por la izquierda con Riquelme, sin más recursos.

Sin embargo, jugando siempre en campo contrario el Atlético en la segunda parte y con el Leganés defendiendo con todo en su área, se vio otro equipo rojiblanco. Con más clarividencia y, especialmente, con un encomiable espíritu de lucha que fue el que dio lugar a la remontada, representado primero en Witsel y después en Giuliano, que se tiró al césped como si fuera el último balón de su vida para asistir a Griezmann y sentenciar un choque que se puso cuesta arriba porque la suerte no le sonrió y se vio obligado a dar un paso al frente. En vez de dar el paso atrás al que tan malacostumbrado está Simeone cuando el Atlético se pone por delante.