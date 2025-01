Ancelotti responde a Simeone: «Son espinas que duelen»

Pedro Rodríguez Madrid Sábado, 18 de enero 2025, 15:46 Comenta Compartir

Carlo Ancelotti lanzó un mensaje claro y contundente al ser cuestionado sobre las recientes declaraciones de Diego Pablo Simeone, quien insinuó que los arbitrajes favorables al Real Madrid llevan ocurriendo «desde hace 100 años». «Son espinas que duelen», afirmó el técnico italiano. «Son cosas que se dicen para la galería. Todo el mundo del fútbol sabe lo que representa el Real Madrid en 125 años de historia», añadió, defendiendo con firmeza el prestigio y la trayectoria del club blanco, en la vispera del partido contra Las Palmas.

En un momento delicado para el equipo, Carlo Ancelotti aseguró sentirse plenamente respaldado por la directiva del Real Madrid. «Desde el primer día tengo una gran relación con el presidente y con José Ángel. No hay ningún problema, seguimos trabajando juntos», declaró el técnico, despejando cualquier duda sobre su continuidad. Además, asumió con autocrítica la responsabilidad por los últimos resultados, incluyendo la derrota contra el Barcelona. «Acepto las críticas y los pitos porque son justos. La versión del equipo contra el Barcelona es mi responsabilidad, pero este equipo está vivo y va a pelear hasta el final», afirmó.

Ancelotti también reflexionó sobre la necesidad de aprender constantemente, dejando claro que siempre busca evolucionar: «Cuando piensas que lo sabes todo, es el momento en el que empiezas a bajar tu nivel. Y no es mi caso porque me gustan las cosas nuevas». Reconoció que, como entrenador, su responsabilidad es hacer que el equipo juegue bien, algo que no siempre han logrado, pero expresó confianza en sus jugadores y en el trabajo realizado: «No creo que la gente se haya olvidado de lo que hemos hecho en el pasado ni de lo que vamos a hacer porque estamos peleando arriba».

Bajas, refuerzos y el futuro del ataque

El técnico confirmó que Brahim Díaz ocupará el lugar de Vinícius, sancionado tras su expulsión en Mestalla: «Le echamos de menos porque siempre es un gran jugador. Creo que ha aprendido de lo que ocurrió y está más tranquilo». Además, elogió a Mbappé, destacando su protagonismo creciente: «Cada partido sube su nivel. Su periodo de adaptación ha terminado». Sobre Endrick, bajó las expectativas: «Está progresando bien, pero prefiero a los jugadores con más experiencia para los partidos importantes».

David Alaba podría reaparecer tras su lesión, aunque Carlo Ancelotti advirtió que aún le falta ritmo: «Está cerca de entrar en el equipo, pero no estará desde el inicio». Además, el técnico italiano aprovechó para criticar el horario del próximo partido contra Las Palmas, especialmente en el mes de enero. «Quejarme del calendario ya me quejo mucho y no vale para nada. Un partido a las 21:30 en agosto lo puedo entender, pero en enero no mucho», expresó Ancelotti, dejando claro su malestar con el calendario.