El mayor reto del Barça parte desde Mónaco

Daniel Panero Miércoles, 18 de septiembre 2024, 19:36 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Extender la euforia a Europa. Ese es el objetivo que tiene el Barcelona este jueves en Mónaco. El conjunto que dirige Hansi Flick se estrena en Liga de Campeones con un partido peligroso. Lo es por la felicidad que rodea al conjunto azulgrana, por los malos recuerdos que trae la máxima competición continental en los últimos años y, sobre todo, porque el rival ya sabe lo que es hacer daño al Barça hace apenas seis semanas. El Joan Gamper, que terminó 0-3 para los monegascos, avivó el proyecto de Flick y ahora llega el momento de cobrarse venganza y presentar credenciales en el Viejo Continente.

«No se puede comparar el partido del Gamper con el de ahora. Estamos más metidos en la competición y los jugadores saben lo que tienen que hacer. Nos enfrentamos a un rival muy fuerte, un equipo muy bueno, pero sabemos que empezamos la mejor competición del mundo y estamos listos y en la buena dirección», afirmó Flick en la rueda de prensa previa al partido. El técnico germano sabe que su rival le dio su peor noche como azulgrana, pero también que el Barça en un mes y medio ha mutado.

Y es que los azulgranas llegan al debut en Liga de Campeones con unas sensaciones diametralmente opuestas a las que mostraron en el Joan Gamper. Ese día todo les salió al revés. Los culés perdonaron ocasiones, fueron frágiles y hasta dejaron dudas en el apartado físico. Nada que ver con la avalancha que se ha desatado desde que arrancó la Liga. Los de Flick ahora dominan todos los aspectos del juego, saben que aquel compromiso puede quedar en una anécdota y han viajado a Mónaco con la idea de dar un golpe encima de la mesa.

Empezar con buen pie es clave para el Barça. Por eso Flick no hará rotaciones más allá de las obligadas por lesión. Vuelve Ansu Fati a la máxima competición continental dos años después tras superar sus problemas físicos, pero no estarán por este mismo motivo Araujo, Christensen, Gavi, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Dani Olmo y Fermín López, el último en recaer cuando ya había completado parte de la sesión con el grupo. Estas ausencias condicionarán un once en el que Cubarsí e Iñigo Martínez volverán a la zaga, Marc Casadó jugará junto a Pedri en la medular y Raphinha podría volver a la mediapunta para dejar su sitio en el extremo a Ferran Torres.

Un rival rocoso

Enfrente estará un equipo que ya le dio un disgusto reciente al Barça y que tiene armas suficientes como para volver a dar la campanada. En el Gamper, los del Principa ofrecieron una exhibición de fortaleza defensiva y demostraron que físicamente son muy poderosos. Los pupilos de Adi Hütter saldrán al Stade Louis II con el objetivo de repetir la gesta, pero conscientes de que el equipo de Flick ha mejorado. «No podemos tomar como referencia ese partido porque desde entonces han hecho cinco victorias en cinco partidos», afirmó el técnico austriaco este miércoles en la rueda de prensa previa.

El Mónaco llega a la cita, no obstante, en un gran estado de forma. Suma diez puntos de los doce primeros en juego en la Ligue 1 y sus jugadores más importantes, como Zakaria, Camara o Golovin, disfrutan de mucho protagonismo. El pasado fin de semana, logró imponerse por 0-3 al Auxerre en el Stade de l'Abbé-Deschamps, por lo que llegará lanzado al duelo contra el Barça y con todos sus efectivos a excepción de Edan Diop y Radoslaw Majecki, ambos lesionados.

Alineaciones probables:

Mónaco: Köhn, Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique, Camara, Zakaria, Ben Seghir, Golovin, Akliouche y Embolo.

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Casadó, Pedri, Lamine, Raphinha, Ferran y Lewandowski.

Árbitro: Allard Lindhout (Países Bajos).

Estadio y hora: Louis II (21:00 h.)

TV: Movistar Liga de Campeones.