Ancelotti: «Este equipo nunca defiende con cinco»

Óscar Bellot Madrid Lunes, 21 de octubre 2024, 14:47

La defensa de tres centrales no ha llegado para quedarse en el Real Madrid. Esa es la lectura que cabe extraer de la rueda de prensa que ofreció este lunes Carlo Ancelotti en la previa del duelo que medirá a los blancos con el Borussia Dortmund, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones. «Este equipo nunca defiende con cinco. Puede ser que al final metas cinco defensas, pero como idea siempre serán cuatro», señaló el técnico italiano, que incidió en que la disposición de su zaga el sábado en Vigo presentaba tres centrales con balón, pero que sin él debía haber sido una línea con cuatro defensas. «Como siempre hemos hecho y como siempre vamos a hacer», apostilló.

Sigue dándole vueltas Ancelotti al dibujo del Real Madrid, en busca de la fórmula adecuada para que mejore la cara de su equipo. Una idea está clara para el transalpino: los blancos necesitan robustecerse atrás. «Estamos focalizados en defender mejor, que es la clave de esta temporada. Tenemos que defender mejor, como hicimos el año pasado. Ahora el equipo es menos sólido y estamos trabajando en darle más solidez al equipo», remarcó Carletto en una comparecencia en la que volvió a mostrar su preferencia por el vértigo en detrimento de la pausa. «Un partido de ida y vuelta nos viene bien. Tenemos más dificultad en un partido de control porque no tenemos jugadores con características para jugar en espacios reducidos», acotó.

«No estamos al cien por cien. Hemos sacado buenos resultados, pero tenemos que mejorar a nivel de juego ofensivo y defensivo. Poco a poco lo haremos», explicó Ancelotti antes de que el Real Madrid se mida al Dortmund, «un rival exigente» que jugó la final de la Champions contra los blancos hace menos de cinco meses y que «mantiene la misma idea de fútbol» con Nuri Sahin a los mandos que la que tenía con Edin Terzic. Conoce al dedillo los secretos del cuadro aurinegro Carletto sin necesidad de poner espías en sus entrenamientos, como temía Sahin, motivo por el cual el Dortmund prefirió realizar el último entrenamiento previo al duelo del martes en Alemania y no en el Santiago Bernabéu, como suele ser habitual en estos casos. «El fútbol ha cambiado. Del equipo rival se sabe todo porque puedes ver todos los partidos que juegan. Tengo suficientes datos para evaluar al rival con los partidos que ha jugado en los últimos tiempos», apuntó el italiano.

Lo que de verdad inquieta a Ancelotti es su equipo, de nuevo deslucido el sábado ante el Celta. «Tenemos que trabajar un poco más compacto como equipo. A veces tienes la idea de presionar más arriba, lo hacemos bien cuando sacan el balón con el portero, pero nos falta un poco de solidez cuando tenemos el bloque medio», reconoció el preparador del Real Madrid, que puso el foco una y otra vez en la necesidad de que su escuadra gane consistencia porque arriba cuenta con calidad de sobra para resolver los encuentros.

El papel de Bellingham

En ese afán porque el Real Madrid sea más poderoso en todas las zonas del campo debe jugar un papel destacado Jude Bellingham, al que Ancelotti alaba pese a que el inglés todavía no haya visto puerta en lo que va de campaña. «Estamos muy satisfechos de su trabajo. Siempre está presente en el campo, compite, lucha y se sacrifica. No ha marcado los goles que el año pasado, pero esta no es la sorpresa, la sorpresa fue el año pasado. El problema no es que nos falten los goles de Bellingham. Siempre hemos marcado goles y siempre los vamos a marcar por el talento que tenemos delante», defendió el míster de Reggiolo, que sigue adelante con su idea de que el todocampista de Stourbridge refuerce el flanco derecho en fase ofensiva, dado que el costado izquierdo está más ocupado este año con Vinicius y Mbappé. «Pensamos que por ahí con Bellingham y Rodrygo podemos ser más efectivos, como lo somos por banda izquierda», remarcó.

El italiano prefiere que Mbappé «marque goles a que presione», lo mismo que le pedía a Benzema cuando el lionés realizaba una función similar a la que ahora realiza el crack de Bondy. Por último, ensalzó a Modric, clave ante el Celta con el pase a Vinicius que permitió resolver el litigio correspondiente a la décima jornada de Liga. «Modric es un jugador único en el fútbol y en nuestra plantilla. Tiene una experiencia espectacular y sigue teniendo una calidad única en su manejo del balón y de los tiempos de los partidos. Nos está ayudando mucho en los partidos y ojalá nos pueda ayudar también mañana, ya sea de inicio o no», cerró.