Iván Martín: «Cualquiera sueña con entrenar al equipo de su tierra»

Iván Martín (Las Palmas de Gran Canaria, 1978) es una de esas personas con sangre amarilla, que lleva la UD Las Palmas anclada en el corazón. El entrenador grancanario recibió la llamada de la UD Tamaraceite en el mes de noviembre para rescatar, de manera urgente, al equipo de una situación de crisis. Al finalizar la temporada salvó al cuadro isleño con solvencia, quedándose cerca de los puestos de playoff de ascenso. Ahora, ha renovado con el club que preside Héctor Ramírez y afronta la nueva temporada con «ganas de mejorar sus registros».

-Un balance sobre la temporada recién finalizada.

–Cuando yo llegué, allá por el mes de noviembre, el equipo rondaba los puestos de descenso. Empezaron perdiendo en el Anexo con el filial amarillo y no levantaron cabeza hasta que yo llegué. Al ver la plantilla que tenía, mi intención era llevarlos al quinto puesto pero en Tercera hay te encuentras con muchas dificultades. Después de una buena racha de resultados, llegamos a estar a solo cinco puntos del Panadería Pulido que ocupaba la quinta plaza. Sin embargo, tras el parón de Navidad sufrimos un bajón al que no supimos reaccionar. Tuvimos derrotas consecutivas y los cinco primeros no fallaban. No llegamos a tiempo.

–¿Alguna nueva incorporación al cuerpo técnico o fichaje?

–Sí, hemos fichado a Juan Méndez, nuevo coordinador del cuerpo técnico, además de preparador físico. Actualmente hay muchos nombres en la mesa, pero los nuevos fichajes se irán anunciando durante el verano.

-¿Habrá cambios en la plantilla con respecto al curso anterior?

-Queremos formar una buena estructura. Reorganizar el equipo combinando juventud con veteranía. Será un año de transición, se avecinan cambios. Se han ido jugadores muy importantes como David González, Ayhtami Álvarez, Braulio, Ale, Abraham, no va a ser fácil. Teníamos un equipo veterano, pero aún así cumplimos con los objetivos.

-De la camada de los jugadores que lograron tres ascensos...

-Queda Julio Báez, Juan Andrés y Dani Zizu. Estamos intentando reconstruir un poco esta plantilla con fichajes que nos devuelvan la ilusión. Gente joven. Hacía falta darle un cambio al bloque. Pero HéctorRamírez me ha dicho que no hay prisa. Vamos a formar un gran vestuario y ver hasta donde podemos llegar. El presi me ha hecho llegar que si este año no nos metemos en playoff, será el siguiente.

-Su relación con el presidente

-Es bastante buena. Héctor es una persona muy cercana. Desde que Tonono me dijo que se habían interesado en mí, no dudé ni un segundo, sabía que el cambio iba a ser bueno para mí. Para mi formación, una plantilla ya experimentada. Prácticamente iba a ser un máster ahí. Hablé con Héctor y me lo puso todo muy fácil. Las condiciones se aprobaron sobre la marcha.Cumple con todos y cada uno de los integrantes del club y los jugadores lo adoran.

-¿Objetivo del club para la próxima temporada en Tercera?

-Lo primero será confeccionar una buena plantilla. A día de hoy hay equipos que están apostando fuerte como el San Fernando que se va a reforzar muy bien. Hay que confiar, pero el objetivo es llegar al primer partido de liga bien y a partir de ahí, vamos a ver hasta donde seremos capaces de llegar. Jugar una liguilla es de lo más bonito, vives el fútbol de verdad. Tengo experiencia como futbolista.

-¿Retos a título personal?

-¿Quién no sueña con entrenar a la UD Las Palmas siendo el equipo de su tierra? Mi intención es volver a casa. Mis hermanos y yo desde pequeños hemos estado vinculados a la casa amarilla y ahora no va a ser diferente. Sigo pertenenciendo a la UD y esta temporada también será así, aquí en Tamaraceite. Espero estar muchos años aquí pero si eso sucede será porque estamos haciendo las cosas bien y eso abriría la oportunidad de que llegasen ofertas por mí. Cuando uno está en el Anexo mira hacia arriba. Si no tienes ilusiones en la vida no llegas a ningún lado.

-¿Cómo es ese cambio de entrenar a los filiales de la UD a un equipo experto como el Tamaraceite?

-He estado siete años en la cantera amarilla. El cambio es radical porque al filial tú le dices sota, caballo y rey y estámpate contra el muro y se estampan. Ahora a ellos les digo eso y es como que no va a ser posible. Es diferente, yo también aprendo de ellos. David García, Tana, El Moco, etc. Debatimos e intercambiamos opiniones en busca de una solución. No soy un dictador, era más autoritario en los filiales. Me gusta el feedback con mis jugadores. Pero mando yo, que nadie se confunda (entre risas). Creo que este primer año lo he llevado mejor de lo que esperaba.

-Como hombre de la casa, ¿cree que la UD Las Palmas debería de esperar por Luis Carrión?

-No me mojo. Creo que ellos saben bien lo que están haciendo. Lo han madurado, pensado y reflexionado. En cuanto a la temporada recién finalizada, considero que hasta febrero estban haciendo un campeonato impresionante. Luego se dejaron ir y eso en fútbol te pasa factura. Pasa en todas las categorías. Espero que esta campaña consigan el objetivo de manera satisfactoria.