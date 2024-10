La intrahistoria del plante del Real Madrid y Vinicius al Balón de Oro... y a la UEFA: «No estamos donde no se nos respeta» París vivió anoche un nuevo capítulo del pulso que el club madridista y la federación europea mantienen por la Superliga

El Balón de Oro de 2024 pasará a la historia como una de las grandes sorpresas que se recuerdan. Todos apuntaban a Vinicius como ganador del trofeo hasta que se filtró el nombre de Rodrigo y se gestó el mayor plante de un club en la gala del Balón de Oro. Los organizadores France Football y L'Equipe tuvieron que trabajar a destajo para disimular las más de 50 butacas libres que el Real Madrid había dejado vacías en las primeras filas.

Y, para colmo, en las afueras del teatro, el ambiente era muy tenso con abucheos y pitos a algunos de los jugadores premiadores. Tampoco hubo paz antes de coronar a Rodrigo. Los presentadores tuvieron que pedir calma al público presente en el teatro porque reclamaban el premio para el brasileño segundos antes de entregar el Balón de Oro al centrocampista del City.

Fue precisamente el entorno del equipo inglés el que avisó al Real Madrid de que el ganador del premio era Rodrigo. Florentino recibió una llamada y canceló al instante el vuelo que la expedición blanca tenía previsto. En total viajaban cerca de 50 personas, jugadores y familiares incluidos. Según lo publicado en diferentes medios madrileños, Vinicius tendría un lugar reservado para celebrar el Balón de Oro.

Desde el Real Madrid creen, según publican los medios más cercanos, que la mano de la UEFA está detrás de todo. Por primera vez, la federación europea organiza el prestigioso galardón junto a L'Equipe y France Football y la máxima de los organizadores fue evitar en todo momento que se filtrase el nombre del ganador. No lo consiguieron, obviamente. Pero la idea que tenían en la mente era evitar espantadas como la que protagonizó el Real Madrid.

«La UEFA y el Balón de Oro no respetan al Real Madrid y el Real Madrid no está donde no se le respeta», fue la frase que se filtró a la prensa madrileña ayer por la tarde. En el Real Madrid creen que lo de ayer es el último capítulo del pulso que mantienen con Ceferin y los políticos que gobiernan el fútbol por la Superliga.

La guerra que Florentino ha ideado contra determinadas instituciones del fútbol va más allá de un Balón de Oro, y France Football y L'Equipe son los últimos actores secundarios que se han visto envueltos en este asunto. En la larga lista de enemigos del club están, además de la UEFA, Javier Tebas, la Federación española y el comité técnico de árbitros. Y así lo hace saber Real Madrid TV, el canal oficial del club que cuenta con un hueco en la parrilla de la TDT. En la Federación están cansados de sus vídeos sobre los árbitros.

«Nos sorprende mucho esta ausencia», comentaban desde París a los periodistas españoles desplazados. Durante la gala, los organizadores -también UEFA- reconocieron al Real Madrid como el mejor club de la pasada temporada y a Ancelotti como mejor entrenador. Ninguno de ellos se subió al atril a recoger el premio. Ni siquiera Emilio Butragueño, que viene a ser la cara visible del club blanco cuando Florentino Pérez no acude a un acto de cierta envergadura.

A la misma hora que Rodrigo levantaba el Balón de Oro al cielo de París, la mayoría de la plantilla del Real Madrid sacó su teléfono móvil y escribió un mensaje de apoyo a Vinicius en sus redes sociales. Fue la única reacción pública del club blanco. También el brasileño escribió un mensaje: «Lo haré diez veces más si es necesario. No están preparados».