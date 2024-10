Guardiola alimenta la rumorología sobre su futuro

Óscar Bellot Madrid Lunes, 14 de octubre 2024, 17:53 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El futuro de Pep Guardiola está en el aire. El técnico catalán, cuyo contrato con el Manchester City expira el próximo verano, aseguró al canal italiano Nove que todavía ha tomado una decisión acerca de si seguirá llevando o no las riendas del conjunto 'skyblue' la próxima temporada y reconoció estar «cansado» en algunos momentos, si bien aclaró que sigue disfrutando de su empleo al frente del equipo que ha ganado seis de las ocho Premier Leagues en las que ha tenido como timonel al preparador español.

«Te lo juro, si lo hubiera decidido el si me quedo o si me iré te lo diría. Pero puede ser, cualquier cosa puede ser en la vida«, le dijo Guardiola a Fabio Fazio, presentador del programa 'Che tempo che fa', en una aparición que vuelve a alimentar la rumorología sobre el futuro del técnico.

A sus 53 años, y tras nueve exitosas temporadas al mando del Manchester City, equipo con el que ha conquistado un total de 18 títulos, incluyendo una Champions y seis trofeos de la Premier, Guardiola no está seguro del rumbo que tomará su carrera a partir del próximo verano y mantiene inquieto al City, que tiene abierto un proceso en el que se le imputan hasta 115 cargos por irregularidades financieras cometidas presuntamente entre 2009 y 2023 y se apresta a iniciar una transición deportiva con la ya confirmada marcha de Txiki Begiristain, que llegó como director deportivo al club mancuniano en octubre de 2012, y la posible de Guardiola, al que le tienta dirigir una selección nacional y está siendo objeto de una estrecha vigilancia por parte de la Federación Inglesa.

Contactos con Inglaterra

The Times aseguraba este lunes que dirigentes de la Federación Inglesa habrían mantenido ya los primeros contactos informales con el entorno de Guardiola a fin de explorar si estaría dispuesto a hacerse cargo de los 'Three Lions', comandados de forma temporal por Lee Carsley tras la salida de Gareth Southgate al término de la Eurocopa de Alemania. «Ni siquiera es verdad que seré el próximo seleccionador de Inglaterra. Si lo hubiera decidido, lo diría… Tampoco lo sé, puede pasar cualquier cosa», explicaba al respecto Guardiola en la televisión italiana, que ha renovado su contrato en tres ocasiones desde que aterrizase en el City en 2016 pero ha dejado caer su predisposición a convertirse en seleccionador algún día.

«Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir una gran competición de selecciones. No sé cuándo, dentro de cinco, diez o quince años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador», señaló en una entrevista concedida en ESPN el pasado mes de febrero Guardiola, quien además de cómo futuro seleccionador de Inglaterra ha sonado también para dirigir a Brasil.