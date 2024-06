El grancanario Rafa Mujica, listo para «luchar por títulos» en el Al-Sadd catarí

Daniel Herrera Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de junio 2024, 19:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Después de su eclosión ofensiva en el fútbol lusitano, donde firmó 23 goles con el Arouca -el mejor registro de un delantero canario esta temporada en cualquier competición futbolística de élite-, Rafa Mujica (25 años) busca ahora luchar por títulos, en un club de la enjundia del Al-Sadd, vigente campeón de la liga catarí en el que estuvo durante varios años un viejo conocido como es Xavi Hernández.

-Enhorabuena por la temporada. ¿Cuál ha sido la clave de este despegue goleador en el fútbol portugués?

-La verdad, creo que es hasta el momento la mejor temporada de mi carrera, pero espero que lo mejor esté aún por venir. La confianza ha sido clave, no solo en el fútbol, sino en el día a día. El club me dio una excelente oportunidad, y eso es muy importante para cualquier futbolista. Ha sido una campaña increíble. Incluso yo no me lo esperaba, pero sabía que en el momento en el que me dieran minutos, el Rafa goleador iba a salir.

-Ahora va a un equipo que aspira a títulos. ¿Cómo surgieron las negociaciones con el Al-Sadd?

-Justo antes de acabar la temporada, mi representante me dijo que tenía varias ofertas. Entre ellas me comentó que estaba la de Al-Sadd, con unas condiciones muy buenas. Casi ni lo podía dudar. Vi las instalaciones, el club y el estadio en sí. Es una entidad grande, la mejor de Catar. Lo que observé fue impresionante.

-Entiendo que en ese club se aspira a todo....

-Aún no hemos hablado de objetivos en concreto, pero un club de estas dimensiones, la meta tiene que ser ganar lo máximo posible, al ser uno de los clubes más grandes de Asia.

-Se rompe ese mito ya viejo de que al futbolista canario parecía costarle adaptarse al balompié foráneo, con ejemplos como el suyo.

-Son tópicos del fútbol. Creo que todo el mundo, en cualquier rincón y venga de donde venga lucha por mejorar y se adapta de una manera u otra. En mi caso, he estado en el Leeds United, para después pasar por Extremadura, Villarreal y Oviedo antes de volver a la UD y marchar luego a Portugal. Si mi mejor futuro pasa ahora por Catar, pues bienvenido sea.

-¿Cómo ha visto la temporada de la UD Las Palmas ahora que volvió a Primera?

-Comenzó la temporada espectacular. La gente disfrutó muchísimo. Si es cierto que la gente tal vez tuvo unas expectativas demasiado altas en el momento que se pensó en Europa. Pero, desde la distancia, creo que el objetivo no podía ser otro que la permanencia. Tenemos que disfrutar de ese éxito; de estar una temporada más en Primera, debemos quedarnos con eso que es ya muy bueno.

Mujica posa con varios de los trofeos y galardones individuales que obtuvo en Portugal. Cober

-Es inevitable ver a delanteros como usted triunfando en Portugal, a Arana haciendo goles en el Racing, a Jefté Betancor cuajando una buena temporada en Grecia... y que a la UD le ha costado un horror hacer goles esta campaña. ¿Cree que hubiera sido bueno confiar en ese talento canario que está probando fortuna fuera de la tierra?

-No lo sé. Los delanteros que ha tenido la Unión Deportiva son de gran nivel, tal vez no han tenido la suerte de marcar. Yo también estuve ahí y no hacía goles, ya sea porque no me daban la confianza o lo que sea. El fútbol a veces tiene estas cosas.

-¿Siente que su tiempo en la UD podía haberse prolongado algo más? ¿Le falto algo de suerte en Las Palmas?

-No era cuestión de suerte, era de darte confianza. De minutos, al fin y al cabo. Solo es cuestión de eso.

Mujica espera dejar huella en el fútbol asiático, tras las buenas sensaciones ofrecidas esta última temporada. Cober

-Con 25 años, y un contrato de cuatro temporada ¿qué metas se plantea a corto y largo plazo?

-Efectivamente, tengo cuatro años de contrato en Al-Sadd. Me gustaría cumplirlos y hacer mis mejores temporada allí, alcanzando los objetivos que se nos marquen, ya sea ganar ligas, copas o competiciones internacionales. Vamos a jugar la 'Champions' asiática, imagino que será complicada por los rivales que hay en la región, pero intentaremos trascender y llegar lo más lejos posible.

-Ahora que está 'de moda' Arabia Saudí, ¿cómo ve el crecimiento de Catar? ¿Hay una proyección de desarrollo similar?

-Pienso que es una liga cada vez más potente. Ha existido de años atrás, en mi opinión, una falsa imagen de una competición en la que el futbolista extranjero iba allí a retirarse, algo que ya se ha ido perdiendo. De hecho, se están contratando más futbolistas jóvenes y de calidad para elevar su nivel cada año.