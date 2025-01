Flick: «Olmo puede jugar» El técnico alemán no quiso dar pistas sobre el once del clásico, pero aseguró que es la tercera vez que Iñaki Peña llega tarde

Daniel Panero Sábado, 11 de enero 2025, 10:46

«No podemos comparar este partido con el anterior. Empezamos cero a cero y queremos dar nuestra mejor versión. Como jugamos en Madrid en el clásico es como queremos jugar este domingo, no quiero jugar diferente a eso. No hay por qué cambiar el estilo«, afirmó Hansi Flick en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España. El técnico alemán sabe de lo arriesgado que es el planteamiento habitual frente a jugadores de la velocidad de Vinicius, Rodrygo o Mbappé, pero considera que esta estrategia es innegociable y que ganar de esta manera supondría «una gran victoria para el club».

Y es que el duelo ante el Real Madrid de este domingo puede suponer un punto de inflexión fundamental para el Barcelona. Tras los malos resultados con los que cerró el año 2024 y toda la polémica generada por el 'caso Olmo', parece que los focos apuntan por fin al terreno de juego, ahí donde Flick espera ver una reacción. «Si se gana, podremos tener más confianza. Le he dicho al equipo que solo hay ruido exterior y hay que estar unidos y fuertes. No hemos llegado a los puntos que queríamos, pero es bueno aprender de todos los partidos y este es el objetivo. Hemos jugado bien por el club. Es lo que queremos«, aseguró el técnico alemán.

Ese aprendizaje pasa por vencer a un Real Madrid que llega en un gran momento y que exigirá a los de Flick una versión similar, al menos en cuanto a nivel, a la que exhibió en el arranque de temporada. «Tenemos que jugar los noventa minutos y jugar muy bien. Nos medimos a uno de los mejores equipos del mundo, pero somos capaces de lograrlo. Podemos jugar mejor que contra el Athletic. Cometimos muchos errores y hay que reducirlos. El Madrid es de los mejores en transición y hay que cuidar eso», aseguró Flick.

El exentrenador del Bayern no quiso dar pistas sobre el once que disputará la final, pero si que aprovechó para dar un nuevo toque de atención a Iñaki Peña y avivar el debate en la portería tras el buen rendimiento que dio Szczesny en la semifinal contra el Athletic. «Nunca hablo del once inicial y no lo voy a hacer. Tenemos un buen partido e Iñaki ha jugado una primera parte fantástica. En España hay una mentalidad diferente. Son partidos especiales y hay que estar preparados. Es la tercera vez que llegan tarde», afirmó el germano en alusión no solo al meta, sino también a Jules Koundé, que también ha tenido problemas similares.

Por último, Flick habló sobre el regreso de Dani Olmo y lo que el exfutbolista del RB Leipzig puede aportar si juega en la posición de mediapunta, un rol que ocupó Gavi contra el Athletic y que dio un gran rendimiento para el Barcelona. «Gavi hizo un gran partido contra el Athletic, lo hizo muy bien y aporta cosas diferentes al equipo. Es muy importante y todavía no he acabado de decidirme«, concluyó.