«Ahora la fisioterapia ha adquirido el lugar que merece en el fútbol»

«Ahora la fisioterapia al fin ha adquirido el protagonismo que merece en el mundo del fútbol». Juanma Mujica (Las Palmas de Gran Canaria, 1998), hijo del ex árbitro Gustavo Mujica, desempeña la función de fisioterapeuta en el Unión Sur Yaiza de Segunda RFEF, atraviesa su quinta temporada en equipos de fútbol y asegura que se le está dando mucho valor a su trabajo.

En sus inicios, Mujica se formó en la ULPGC completando un Grado en Fisioterapia, a lo que se le añade un curso en ejercicios terapéuticos. Ahora está involucrado en un máster de readaptación y dolor. Tras pasar por el Goleta en Preferente (2019-21) y Panadería Pulido San Mateo en Tercera RFEF (2022-24), actualmente vive una etapa feliz de su vida en el sur de Lanzarote.

El hijo de Gustavo Mujica, árbitro de reconocido prestigio, cuenta que «de pequeño nací con un balón debajo del brazo. Mi padre es un referente, es un lujo tenerlo cerca. Siempre he estado enfocado al fútbol de una manera u otra. También tuve mi periplo como jugador, empecé en el Tamaraceite, pasé por el Carnevali, luego en la escuela del Villa en Santa Brígida, pero fue más bien un hobby. Yo siempre supe que quería ser fisioterapeuta».

De recogepelotas en el Estadio de Gran Canaria a cumplir su sueño. Mujica actuó de voluntario en el club de su tierra, la UD Las Palmas, durante algunos años, lo que recuerda como una «bonita experiencia». Incluso a Juan Naranjo, fisioterapeuta de la UD por aquel entonces, le dijo: «de mayor quiero ser como tú». En palabras de Juanma, Naranjo es un gran tipo y siempre le ha ayudado.

Ahora valora que la fisioterapia deportiva ocupa un espacio crucial en el fútbol. «Por suerte, cada vez se nos ve mejor y se nos valora más. Antes la gente se pensaba que era para hacer masajes y relajarte, ahora somos hasta psicólogos. Esenciales en el fútbol y en auge. La figura del fisio se antoja crucial en el balompié, queremos dejar a los futbolistas en estado óptimo de competición», explica.

«Me siento muy valorado en el organigrama del Yaiza. En todo momento me he sentido muy cómodo. Me han acogido de manera fantástica y me tratan con mucho cariño. Siempre voy con buena cara y mi objetivo es el bienestar y recuperación de todos los jugadores». Además, Mujica contó de manera anecdótica su «fichaje» por el Yaiza: «Cuando estoy en el Pulido y nos eliminan en playoffs, el presidente Bernardo se acerca a mí para proponerme trabajo si el Yaiza ascendía, ya que tenían carencias en este sector. Yo no me lo pensé dos veces. Lo valoré y ahora creo que es lo mejor que me ha pasado».

En cuanto a la Clínica Fisiosan, Mujica empezó en septiembre como fisio y readaptador en dicha consulta de San Bartolomé, puesto que una de los puntos que incluía el contrato era un trabajo por las tardes. «Mi rutina está confeccionada de tal manera que pueda compaginar ambas tareas. Por último, quiso acordarse de sus seres queridos «soy quien soy y estoy donde estoy gracias a mi familia y a una persona que está en el cielo, y es mi abuelo, quien me alienta en cada situación delicada».