De la Fuente: «En España pasamos de estar arriba a no valer nada»

Rubén Cañizares Enviado especial a Düsseldorf Lunes, 24 de junio 2024, 23:17 | Actualizado 23:23h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Luis de la Fuente sigue con su impecable discurso. Atendió, como siempre, educadamente a todas las preguntas en sala de prensa y no se quiso ir de allí sin felicitar a Jesús Navas por el récord alcanzado ante Albania. No hay detalle que se le escape al seleccionador, que confía en seguir manteniendo viva la llama en los cruces: «La ilusión es libre y nosotros somos los primeros en tener ilusión, pero eso no garantiza nada. La ilusión es un motor para generar otros aspectos positivos. Tiene mucho mérito lo que hemos hecho: cinco goles a favor y cero en contra, que es la primera vez que sucede en la historia de las Eurocopas y Mundiales para España».

De la Fuente saca pecho por su equipo, pero siempre con humildad: «Nosotros celebramos que la gente reconozca el talento de estos futbolistas, pero no garantiza nada. Tenemos los pies en el suelo. Quedamos las mejores 16 selecciones y a ser favorito o no, no le doy importancia. Quiere decir que nos consideran buenos, pero no garantiza nada. Prudencia, que ya sabemos que en España pasamos de un día a otro de estar arriba a no valer nada».

De la Fuente asume con calma que hasta el miércoles no vaya a conocer el rival de octavos, valora el aprendizaje ante Albania durante los minutos que se sufrió en la segunda mitad y valora muy positivamente que todos hayan tenido ya minutos en el torneo: «No es lo mismo vivir esta experiencia desde el banquillo que jugando. Para Fermín, por ejemplo, habrá sido impagable una experiencia así, como para el resto de compañeros. Buscábamos que todos tuvieran minutos».

También los tuvo Lamine Yamal, al que cada vez temen más en Europa: «Es normal que los jugadores estén cambiando el concepto de Lamine. Ahora le conocen y se le reconoce a nivel internacional. Eso genera inquietud en los rivales porque es muy bueno. Celebramos este reconocimiento porque eso quiere decir que no nos equivocamos con este futbolista».

Por último, también elogió el rol de Dani Olmo: «Es futbolista de nivel superior, fantástico. Es valor top, pero esto es un equipo y en cada momento determinado saben asumen su rol. Dani es talentoso, pero es jugador de equipo, destaca el bien general antes que el particular».