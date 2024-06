Del Bosque se estrena en el palco, pero se sentará dos filas detrás de Rocha

Javier Ortiz de Lazcano Enviado especial. Dusseldorf Domingo, 23 de junio 2024, 19:57 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La guerra por el poder en la Federación Española se traslada al palco del estadio de Dusseldorf. Allí compartirán zona noble Pedro Rocha, presidente de la organización, y Vicente del Bosque, designado presidente de la Comisión de Normalización creada por el gobierno para controlar la RFEF. Pero no estarán al mismo nivel. El extremeño será ubicado por la UEFA en la primera fila como máximo representante del fútbol español mientras el salmantino irá a la tercera.

Las fuentes consultadas indican que Rocha volverá a sentarse presidiendo el partido como hizo en los dos duelos anteriores de España. En el de Italia fue ubicado al lado del rey Felipe VI. Se trata de una imposición de Alexander Ceferin, presidente de la UEFA, que mantiene un apoyo inquebrantable en el dirigente extremeño al que el Gobierno quiere apartar del puesto.

El Gobierno quiso que Del Bosque estuviera ante Italia, pero el exseleccionador finalmente no acudió. En Dusseldorf estará acompañado por dos altos cargos del Consejo Superior de Deportes y se le sentará dos filas más atrás que Rocha, en la tercera, en la posición reservada para los miembros del Gobierno español.

Rocha se mantiene en el cargo y regresa a un palco pese a que el Tribunal Administrativo del Deportes (TAD) pidió el viernes su inhabilitación por seis años. Si así sucede tendrá que dejar la presidencia de la Federación. La instructora del caso considera que se extralimitó en sus funciones como presidente de la gestora que sustituyó a Luis Rubiales. Si se confirma la sanción en los próximos días, Rocha tendría que dejar su cargo y tampoco podrá presentarse a las elecciones septiembre.

El dirigente ha denunciado que en el auto del TAD «hay una intención política». «Me acusan de excederme en mis funciones por tomar decisiones que el mismo Consejo Superior de Deportes pidió», se defiende en una entrevista a 'El Periódico de Extremadura'.

Luis de la Fuente intenta aislar a sus jugadores de la perpetua crisis federativa. «Tenemos un escudo y una piel así de gorda. Todo lo que pasa fuera no lo podemos controlar y no nos afecta. Estamos representando a un país y no podemos permitirnos ese lujo», indicó en Dusseldorf.