El Barça, con la lección aprendida ante el Betis

El Barcelona tiene este miércoles la posibilidad de demostrar a su público que ha aprendido una valiosa lección. El conjunto que dirige Hansi Flick se mide al Betis en los octavos de final de la Copa del Rey apenas tres días después de endosarle una manita al eterno rival. El escenario parece inmejorable, pero puede ser una trampa similar a la que vivieron los azulgranas en el mes de noviembre después de recibir los elogios de todo el planeta fútbol tras el 0-4 liguero en el Bernabéu. El Barça busca ahora enmendar ese error y demostrar que la exhibición ante el eterno rival no es flor de un día y puede tener continuidad en el tiempo.

«Para mí es importante, tras la gran victoria contra el Real Madrid, demostrar que somos fuertes y que queremos ganar. Nos debe dar la confianza en que podemos ganar todos los partidos, pero hay que demostrarlo. Hay que tener la mentalidad y trabajar sobre el césped como un equipo unido, es algo crucial», afirmó Flick en la rueda de prensa previa al partido contra el Betis. El técnico germano ya sabe lo que es la montaña rusa del Barcelona, la vivió en un mes de noviembre en el que pasó en quince días de golear al Bayern y al Madrid a sumar cinco puntos de 21 y caer en casa contra Las Palmas, Leganés y Atlético.

Ese bache no puede volver a suceder ahora que el equipo azulgrana está de nuevo en una dinámica positiva. La lección para el Barça pasa por jugar con una mentalidad similar a la que ha tenido en las grandes citas. Para ello, Flick pondrá en liza un once con pocas variaciones respecto al que se impuso al Real Madrid con la salvedad de la entrada de Iñaki Peña por el sancionado Szczesny y la inclusión en la zaga de Ronald Araujo por Iñigo Martínez, que permanecerá un mes en el dique seco.

El Barça saltará al césped de Montjuic con la seguridad de que se va a medir a un equipo que juega y deja jugar. El Betis de Pellegrini sigue siendo un enigma, un equipo capaz de lo mejor y de lo peor a partes iguales. No es de extrañar que marche en la Liga en mitad de la tabla y que tenga muchas esperanzas en un torneo de Copa del que ya sabe lo que es ser campeón hace no demasiado tiempo, en 2022. Con ese recuerdo presente visitarán al Barça con la obligación de que no pesen las bajas por lesión de Gio Lo Celso, Chimy Ávila, Héctor Bellerín, Marc Roca o Willian Carvalho. «Hay que tener consideraciones defensivas por la calidad de sus jugadores, pero creo que la mejor manera de intentar clasificar para la próxima ronda es ir a buscar el partido desde el principio, que es lo que vamos a hacer», aseguró Pellegrini.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde, Pedri, Casadó, Lamine Yamal, Olmo, Raphinha y Lewandowski.

Betis: Vieites, Sabaly, Natan, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez, Altimira, Cardoso, Isco, Abde, Bakambu y Vitor Roque.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Estadio: Lluis Companys.

Hora y TV: 21:00 h. Movistar Plus +.