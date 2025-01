El Barça, de nuevo una apisonadora hacia cuartos

Daniel Panero Miércoles, 15 de enero 2025, 22:08 | Actualizado 22:25h. Comenta Compartir

El Barça sigue en estado de euforia. Tras la consecución de la Supercopa ante el Real Madrid, el equipo azulgrana se dio un homenaje en Copa del Rey ante el Betis para sellar el billete a los cuartos de final. Los culés se impusieron por 5-0 en el Lluis Companys en un partido que dominaron de principio a fin y en el que los tantos de Gavi, Koundé, Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal redondearon una nueva noche idílica.

El estado de ánimo importa y mucho en el fútbol. Que se lo digan a los aficionados culés que poblaron las gradas de Montjuic después de subir la montaña con un frío que pela y que se lo digan a un Barça que salió desatado, con la intención de alargar la euforia. Y es que los de Flick fueron motos. El germano incluyó un cambio por línea. Entraron Iñaki Peña, Gerard Martín, Frenkie de Jong y Dani Olmo, que hizo las veces de falso nueve. Desde ahí fue un jugador móvil, una especie de anzuelo con la que sacar de sitio a la zaga bética y dejar un espacio para que apareciera el talento que el Barça tiene en la segunda línea y en los extremos.

Dicho y hecho. Apenas tres minutos fueron suficientes para que el plan de Flick diera frutos. El Barça movió la pelota, jugó a las cuatro esquinas y el balón le llegó a Gavi, que entró en el área como Pedro por su casa para abrir el marcador y dejar claro que podía ser una nueva noche redonda. Y es que la mesa estaba puesta. El Barça se instaló en campo contrario y comenzó un asedio con todos los ingredientes que incluye el libreto de su técnico. Presión asfixiante en campo contrario, circulación rápida y dos extremos punzantes dispuestos a ser una pesadilla para el Betis.

Barcelona Iñaki Peña, Koundé, Araujo (Eric García, min. 64), Cubarsí, Gerard Martín, Frenkie de Jong, Pedri (Pau Víctor, min. 72), Lamine Yamal (Pablo Torre, min. 77), Gavi (Fermín, min. 72), Raphinha (Ferran Torres, min. 64) y Olmo. 5 - 1 Betis Fran Vieites, Ruibal (Sabaly, min. 21), Bartra (Diego Llorente, min. 46), Natan, Perraud, Altimira (Mateo Flores, min. 46), Johnny, Isco (Losada, min. 64), Jesús Rodríguez, Juanmi (Fornals, min. 64) y Vitor Roque. Goles: 1-0: min. 3, Gavi. 2-0: min. 27, Koundé. 3-0: min. 58, Raphinha. 4-0: min. 67, Ferran Torres. 5-0: min. 75, Lamine Yamal. 5-1: min. 82, Vitor Roque, de penalti.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a Bartra, Raphinha, Gavi y Mateo Flores.

Incidencias: Partido de octavos de Copa disputado en el Lluis Companys ante 46.019 espectadores.

El sistema de Flick tuvo esta vez varios retoques. Fue Frenkie de Jong el que se incrustó entre centrales en lugar de Pedri para superar la presión habitual de Pellegrini, mientras que la posición de Dani Olmo fue indescifrable para un Betis que tenía un rival diferente al que jugó en el Villamarín. Aquel día Lewandowski fue la referencia, algo que ahora no existía. Al ex del Leipzig se le pudo ver muy enchufado después de toda la polémica desatada con su inscripción y de sus botas salieron dos ocasiones que no acabaron en gol de milagro.

El partido se jugaba en una sola dirección y era cuestión de tiempo que el Barça encontrara de nuevo una rendija. La movilidad de Pedri, Frenkie de Jong, Gavi y Dani Olmo destruyó a un Betis que no tuvo respuesta y que recogió el balón de la red tras la enésima genialidad de Lamine Yamal. El joven extremo sacó escuadra y cartabón para, al primer toque, hacer un pase milimétrico a Koundé, que fusiló a Vieites para poner patas arriba a un Lluis Companys eufórico con el nivel de su equipo. Fue el colofón a una primera parte excelsa de los azulgranas, que incluso pudieron irse con una ventaja mayor si el VAR no hubiese anulado el tercero a Koundé tras un fuera de juego milimétrico.

A placer

Tras la reanudación, el Barça siguió siendo una apisonadora. El Betis trató de salir de la cueva y se encontró con un rival que con espacios también es letal. Cada balón a la espalda de los centrales verdiblancos era una invitación para plantarse ante Vieites y así llegaron tres tantos más en la recta final. Raphinha culminó a placer una jugada individual de Lamine Yamal, Ferran Torres, recién ingresado, completó el póker, y Lamine Yamal completó su exhibición definiendo al palo corto tras un balón al espacio. Flick aprovechó la recta final para dar minutos a jugadores menos habituales como el propio Ferran, Eric García, Fermín o Pau Víctor antes de que el Betis recortara distancias de penalti y los culés se encaminaron hacia cuartos lanzados.