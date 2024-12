«Estoy convencido de que Louzán dejará un legado en nuestro fútbol»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 27 de diciembre 2024, 21:39 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

A su agenda frenética, de avión en avión aunque sin perder nunca el pie a tierra, el que le une y compromete con el fútbol de cantera y a las necesidades de los clubes y estamentos isleños que son su razón de ser, José Juan Arencibia (Arucas, 1966) suma ahora su responsabilidad como miembro de la dirigencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que encabeza Rafael Louzán, el presidente recién designado. Fiel a su talante emprendedor y visionario, encara sus funciones añadidas lleno de energía y arrojo.

–Flamante miembro de la junta directiva del nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Mantiene la confianza intacta que ya tenía del equipo de gobierno saliente...

-Rafael Louzán fue el primer presidente en felicitarme y en visitarme cuando entré de presidente. Desde el primer momento en que lo conocí, sentí que se trataba de una persona muy preparada y no solo por su trayectoria política, con tres mandatos en una diputación, sino por la manera que hizo progresar a la federación gallega, que pasó de 60.000 licencias a casi el doble. Es una persona cercana, muy trabajadora. Y, desde que conectamos, le dije que si había una oportunidad de trabajar juntos tenía que ser él quien diera el paso. Lo dio. He estado con él en Madrid todos estos días ayudándole en su agenda, en sus visitas a nivel nacional para ver los apoyos de los asambleístas. Siempre me ha dicho que quería contar conmigo por mi capacidad de trabajo y la transformación que hemos hecho en nuestra federación. Antes de que fuera la junta directiva, me llamó y me dice que quiere que esté al cargo de la marca España a nivel mundial, con un equipo, que también estuviera de consejero en las dos empresas SA que tenemos dentro de la RFEF, una de informática y la de la residencia. También me ha propuesto para crear una central de compras y acepté. Quiere que sea miembro de la junta económica. También que integre una comisión ejecutiva de nueva creación en la que habrá un grupo reducido de personas para estar en el día a día de la Federación con él. No sabía todas las responsabilidades que podía ofrecerme una vez saliera como presidente y ahora ya lo he ido viendo. También quiere que recuperemos ese porcentaje del 1% de los derechos audiovisuales, unos 15-16 millones de euros, que le vendrá muy bien a las Federaciónes, estudiar la subida del pago ordinario a las territoriales, un estudio de valoración de lo que tenemos a nivel federativo, con suelos e instalaciones pendientes de ello.

-Entre las obligaciones en la Federación Canaria y de Las Palmas y esas tareas a nivel nacional ya adquiridas sus días van a tener que ser de más de 24 horas...

-Para mí y, por extensión para nuestra federación, es un orgullo que cuenten conmigo de esta manera. Seré, como se suele decir, un hombre de la guardia pretoriana del presidente, de su máxima confianza. Nunca habíamos tenido seis asambleístas para las votaciones y eso para nuestra federación ha de ser motivo de satisfacción.

-Se demanda por parte de la RFEF una época limpia y nueva para el fútbol nacional tras la etapa convulsa que antecedió a la elección de Louzán. ¿Cree que será así?

-Sí. Se iba a constituir la nueva junta directiva en un par de días, en principio, y luego se tarda una semana en su conformación. Se elige no solo la paridad, también la cualificación de todos los integrantes, además de la del presidente. Está La Liga por primera vez, que es algo fundamental, porque al final todos formamos parte del mundo del fútbol y no podemos estar peleados. También está la Liga Femenina, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y luego hay una serie de circunstancias importantes para evitar confrontaciones. Los compañeros de otras territoriales que apostaron por otras candidaturas estarán igualmente con Louzán. Tendremos que crecer en recursos por arriba y en recortar gastos para tener mayor flujo de caja y poder, de esa manera, aumentar las ayudas a las territoriales, que son las que llevan el peso de nuestro fútbol.

-¿Se va a poder recuperar la credibilidad perdida en la etapa de Luis Rubiales por todo lo que se ha descubierto en su mandato?

-Seguro estoy de ello. Desde antes de que Louzán asumiera la presidencia ya se trabajaba en cambiar todos los sistemas de seguridad de todos los departamentos para controlar al milímetro cada movimiento. Hay una gran ilusión con el nuevo presidente porque tendrá a su lado gente que también le va a exigir. Porque de parte de La Liga con Javier Tebas, de parte de la Liga Femenina con Beatriz Álvarez o de parte de la AFE con David Aganzo se pedirá siempre transparencia absoluta. Louzán va a dejar un legado por el bien de nuestro fútbol. Estoy convencido. Y va a contar con mi apoyo, colaboración y aportación.

-¿Cuál es el primer reto fijado para 2025 después de haber detallado toda esa batería de acciones? ¿Hay una hoja de ruta a corto plazo?

-Lo primero que hará el presidente será mirar la estructura total de la RFEF en cada nivel para impulsar un crecimiento global y uniforme en todos su ámbitos. Y, luego, trabajar ampliamente para el Mundial 2030. Sigue ese comité intacto Marruecos-Portugal-España y que el Gobierno y FIFA aporten dinero para esa agenda de eventos promocionales y de mejora de instalaciones federativas y municipales. Para empezar, con motivo de la Supercopa de España, nos iremos a Arabia Saudí para empezar a trabajar en varias cuestiones.

-Louzán está imputado y esa condición le puede costar el cargo. Usted habla en futuro y con seguridad. ¿No se plantea de ninguna manera que el fallo definitivo sea negativo y tumbe su mandato?

-Nadie puede afirmar que se va a resolver esto favorablemente. Pero cuando el Supremo admite un caso como el de él, que no pasan del 8 o 10% de este tipo de casos admitidos, es para tener esa esperanza. Su vista, después de trece años de este pleito, va a ser el 5 de febrero. Por los expertos jurídicos que he consultado creo que tiene el 100% para ganar, aunque sabemos cómo funciona esto. Creo que es una causa que se cae por sí sola, que no tiene importancia alguna. Él ha tenido todo el derecho del mundo, incluso empujado por nosotros, a presentarse, porque no es una persona que esté condenada. Tiene dos sentencias condenatorias que no son firmes, pero aunque las hubiese tenido a favor, la espera por el Supremo habría sido igual como ahora. Nuestra ley de Enjuiciamiento Criminal es de las más garantistas del mundo, por lo que no es justo mirar este caso solo desde un prisma. Creo que saldrá absuelto, aunque para certificar eso hay que esperar a la sentencia.

-¿No le da vértigo asumir esta carga de trabajo con el nuevo presidente considerando el volumen que ya tiene a escala regional?

-Para nada. He llevado muchísimas empresas en mi vida, asumiendo el triple de trabajo que tengo ahora. Me he pasado toda la vida trabajando. Y como siempre recalco, y me gusta hacerlo, tengo un equipazo aquí. Tengo al mejor secretario general de España, al mejor abogado, que es un pedazo de letrado, la gente de comunicación, las vicepresidencias y la fuerza que nos da el personal federativo, que cada día se forma más. Hemos ido incorporando más personas, incluso ahora con lo de la Fundación hemos aumentado la capacidad de maniobra. Aunque yo pase más tiempo en Madrid, la gestión en Canarias y en la Federación de Las Palmas no se va a resentir en absoluto. Estoy en el día a día pero disponemos de gente facultada de sobra con poder de actuación.

-Del Mundial 2030, ¿qué es lo inmediato que viene?

-Todo el mundo no está en la misma situación que nosotros, hablo de Canarias y de España en la candidatura, ni nosotros estamos en la situación de todo el mundo. FIFA tiene la aprobación en el pleno del Cabildo del dinero de las partidas para la finalización y ampliación del Gran Canaria y que en enero el estadio ya se va a entregar al despacho que va a llevar este proyecto. Hay una hoja de ruta para el Gran Canaria, considerando que en octubre o noviembre ya estará concedida la obra. Al igual que con el resto de estadios pendientes de mejoras, FIFA hace un seguimiento porque no quiere perder, en ningún momento, el control de los calendarios y los plazos establecidos. A un año y poco del próximo Mundial ya Canadá ha perdido dos sedes por incumplimientos, por poner un ejemplo. Hay que estar en tensión. No me olvido de los campos de entrenamiento: Piletas, El Hornillo, la Ciudad Deportiva de Maspalomas... Van a requerir inversión y mucho trabajo. Excluyo a Barranco Seco de ese plan de puesta a punto porque lo que ha hecho allí la UD es una obra de arte. Y aprovechando esta mención quiero añadir algo.

-Diga.

-Ya lo he dicho en anteriores ocasiones pero lo reitero: me alegro muchísimo de los beneficios que va a traer el Mundial a la UD. Creo que este respaldo va a ser decisivo para que el club deje de ser un equipo ascensor, que sube y que baja de categoría, y, al fin, se consolide y consagre en Primera. El dinero no garantiza resultados, pero sí ayuda. Y si te equivocas, que nadie está a salvo de un error, que sea más fácil la corrección. Con el nuevo estadio y las zonas de explotación, con las que no tendrá competidor para firmar ese convenio, ayudará e impulsará el excelente trabajo y gestión de Miguel Ángel Ramírez como presidente. No nacerá nadie que vuelva a hacer lo que él ha hecho. Desde que llegó, siempre la UD ha ido hacia arriba. Siempre. Con sus momentos buenos o menos buenos.

-Adiós, por tanto, a un 2024 de buenas noticias para abrir un 2025 llamado, también, a ser fértil en acontecimientos de primera relevancia.

-Y de consolidación para todo lo que hemos venido logrando para y por nuestro fútbol. Por ilusión, ganas, empeño, compromiso y honestidad no va a quedar.

