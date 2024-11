La España femenina de Montse Tomé, la casa de los líos donde siguen los dardos

Isaac Asenjo Madrid Jueves, 21 de noviembre 2024, 10:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Mientras que la selección española de fútbol masculina lleva tiempo siendo una balsa de aceite en la que todos reman dentro del grupo de Luis de la Fuente, la España femenina que dirige Montse Tomé sigue siendo la casa de los líos en la que continúan apareciendo frentes abiertos cada cierto tiempo. Y todo ello tras tocar la gloria en el último Mundial disputado así como el fracaso en los Juegos Olímpicos. En unos impera la paz, en las otras se siguen abriendo guerras. Un mal rollo al que la seleccionadora asturiana quiere poner fín porque sabe que como en el caso del técnico riojano, la armonía resulta clave para su equipo.

Algo que no ha terminado de cicatrizar en la selección española, y el último jaleo en la campeona del mundo es la ausencia de parte del núcleo duro, con Jenni Hermoso, que en mayo del año que viene cumple 35 años, al frente en la búsqueda de un «equilibrio en la convivencia». A la atacante del Tigres mexicano, premio Sócrates durante la gala del Balón de Oro por impulsar el movimiento 'Se Acabó', se le unieron las bajas de Irene Paredes, con fuerte jerarquía en el campo, y Misa Rodríguez -por segunda vez consecutiva - algo que al exportero Santiago Cañizares, tal y como dijo en El Partidazo de Cope, le recuerda a la situación que él mismo vivió cuando después del Mundial 2006, Luis Aragonés no contó más ni con él, ni con Raúl, ni con Míchel Salgado.

La convocatoria de la selección para los amistosos ante Corea del Sur en Cartagena, el próximo 29 de noviembre, y frente a Francia en Niza, el día 3 de diciembre, continúa levantando polvareda después de que la máxima anotadora en la historia de La Roja colocara un mensaje enigmático y desafiante en sus redes sociales: : «No vendan su alma al diablo». Los duelos servirán para afrontar en 2025 lo realmente serio, el inicio de la fase de clasificación de la Liga de Naciones, torneo que intentarán revalidar tras la conquista en febrero ante Francia. Ya en el horizonte la Eurocopa de Suiza del próximo verano. Todo apunta a que ninguna de las tres formará parte de los siguientes éxitos de España debido a los últimos distanciamientos. Eso sí, Montse Tomé no cuenta con quien no es una futbolista más dentro del equipo. Jenni Hermoso es un símbolo de la España femenina junto a Irene Paredes y Alexia Putellas. Tres figuras sobre las que gira gran parte del éxito y crecimiento del equipo. Referentes y leyendas de un equipo que ha derribado barreras dentro y fuera del terreno de juego. Y algo pasa entre la que dirige, la que golea y la central azulgrana.

El espejo de Luis de la Fuente

La seleccionadora, en su rueda de prensa posterior a la última lista, habló de reajustes, de compañerismo y de saber estar. Palabras que dejan claro que algo incomoda a la ovetense. Quiere que sus jugadoras sumen, tanto dentro como fuera del terreno de juego, independientemente de si tienen más o menos minutos, como sucede en el equipo masculino de Luis de la Fuente. «No hemos regalado nada a nadie. No quiero decir si estas jugadoras no han cumplido. Tengo claro cómo quiero que sea el equipo y lo que me gusta ver, ese compañerismo, ese saber estar, y lo digo sintiéndolo desde lo más profundo. Las jugadoras que no están tienen que seguir trabajando para estar. Estamos en la línea de definir el equipo que irá a la Euro». En este sentido, puso como referencia a la selección del técnico de Haro: «Es un auténtico ejemplo de equipo y de convivencia dentro y fuera del campo. Y con todo eso tienen rendimiento».

«Bueno, hay cosas que no tienen respuesta y ahora estoy aquí teniendo un rol diferente y aceptándolo o no, es lo que me toca», dijo Jenni Hermoso a finales de julio tras disputar el partido ante Brasil en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos. La delantera, imprescindible en el último Mundial, donde fue la segunda futbolista con más minutos del combinado nacional, se mostró crítica de la misma manera que lo hizo cuando Tomé decidió dejarla fuera en su primera lista, aquella en el turbio mes de septiembre de 2023 cuando un aterrizaje forzoso la llevó a manejar las riendas del equipo en sustitución de Jorge Vilda. Ahí la excluyó con el argumento de querer protegerla del ruido mediático generado por aquel beso en los morros no consentido que le dio Luis Rubiales, expresidente de la Federación española de fútbol, durante la celebración de la Copa del Mundo. Algo que aborda un documental recién estrenado en Netflix y en el que se narra, desde el punto de vista de las jugadoras, todas las polémicas de los últimos años.

Tomé ha ido poco a poco dando menos minutos a Jenni Hermoso, y restándole protagonismo hasta hacerla desaparecer de la lista. Quedan rescoldos del pasado y parece evidente que hay algo por encima de lo deportivo. «Todas las futbolistas las hemos valorado por rendimiento deportivo. Pensamos en lo que necesita la Selección para rendir al máximo nivel. Llevamos arrastrando durante dos años una situación excepcional y cuando hemos empezado hemos tenido muy claro cómo queríamos ser como equipo. Tengo unos valores, una manera de ser y una manera de jugar y creemos en eso. El único camino es la autoexigencia», sentenció la seleccionadora, que afirma que todo lo que hace es en busca de recuperar ese «máximo rendimiento» que les hizo tocar el cielo en Sídney como reinas del fútbol femenino.