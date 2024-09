Alisha Lehmann reclama igualdad salarial: «Hago el mismo trabajo que mi novio y gana cien mil veces más»

Isaac Asenjo Madrid Lunes, 16 de septiembre 2024, 10:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«Tengo 27 millones de seguidores en las redes sociales. Antes tenía miedo, ahora creo que puedo hacer mucho por el desarrollo del fútbol femenino». Alisha Lehmann es uno de los rostros más populares del planeta fútbol, y como tal ha querido alzar la voz para quejarse de lo que considera una injusticia en el balompié femenino. Su novio, el también futbolista Douglas Luiz cobra cien mil veces más que ella. La diferencia entre ambos es la viva muestra de la gran distancia que existe aún en cuanto a volumen económico entre el fútbol de hombres y el de mujeres.

«Hacemos el mismo trabajo. Evidentemente el camino que tenemos que recorrer es largo, porque quizás nunca habrá igualdad salarial. Creo que hará falta tiempo y la intención de muchos que tendrán que querer fuertemente un cambio en este sentido», criticó en los medios italianos la delantera suiza de la Juventus de Turín, equipo en el que también juega su pareja. Ambos fueron noticia a inicios de este verano después de su salida del Aston Villa en una operación sin precedentes. Aunque se desconoce el salario exacto de la pareja, sí se sabe que la Vecchia Signora puso sobre la mesa 50.000 euros por el traspaso de la mediática jugadora suiza y 50 millones para el del brasileño.

«Si alguien viene a mí con chistes sobre el fútbol femenino, siempre le pregunto '¿alguna vez has visto un partido?' Probablemente no, porque cuando ves un partido te das cuenta de lo buenas y apasionadas que somos. No sé por qué la gente todavía piensa así, estamos en 2024 y tal vez algunos todavía vivan detrás de las montañas o de los árboles, no lo sé», apuntó Lehman, una de las grandes influencer del mundo del fútbol.

La futbolista quiere aprovechar su altavoz para mejorar las condiciones en el fútbol femenino tal y como han hecho otras personalidades importantes como Alexia Putellas o Aitana Bonmatí, últimas dos ganadoras del Balón de Oro. En los últimos tiempos las federaciones de varios países como EEUU, Australia, Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Francia, Canadá o Japón han dado pasos importantes para que la selección masculina y la femenina cobren lo mismo. La Federación española, prometió hace dos años que igualaría los porcentajes de las primas para la selección femenina y la masculina, lo que no significa necesariamente cobrar la misma cantidad al no generar lo mismo. «El dinero que llega a las categorías femeninas es muy inferior al que llega a los chicos», confirmó en su momento Luis Rubiales, expresidente de dicho organismo.

Según FIFPRO, el 47% de las mujeres no cobran por jugar al fútbol, y solo el 10% tiene un salario digno que le permite subsistir con el deporte.