Volver al inicio Km 26 ¡¡¡ LO INTENTAN EN ESTOS MOMENTOS NUEVE CORREDORES, CON LA PRESENCIA, ATENCIÓN, DE WOUT VAN AERT, ABSOLUTO PROTAGONISTA DE ESTE INICIO DE VUELTA A ESPAÑA !!! Ya en Arcos de la Frontera que ha recibido a la ronda española como se merece. Km 23 No solo eso sino que además, camino a El Bosque, y siempre en carretera regional buena (A-372), los ciclistas se toparán con otro repecho exigente justo antes de que el perfil pique poco a poco hacia arriba buscando ese Puerto del Boyar, de 1ª categoría, que se iniciará en el km. 58. Km 20 ¡¡¡ EL PELOTÓN VUELVE A COMPACTARSE !!! ¡¡¡ VAYA SUSTO PARA EL UAE EMIRATES !!! A la vuelta de la esquina ya nos encontraremos en Arcos de la Frontera con una rampa corta pero exigente que puede dar lugar a más tentativas. Km 17 ¡¡¡ SE CORTA EL PELOTÓN AL PASO POR JÉDULA Y OJO QUE SE HA QUEDADO ATRÁS JOAO ALMEIDA !!!! La actividad es frenética en la cabeza y eso está haciendo que la etapa, a diferencia de días anteriores, se ruede a gran velocidad. Por otro lado, han habido problemas mecánicos para George Bennett y Mathis Le Berre, ya solucionados ambos. Km 13 ¡¡¡ PELOTÓN COMPACTO !!! Se han producido una gran cantidad de ataques pero más allá de fraguar han eliminado la tentativa más seria hasta el momento que era la de Thomas de Gendt y Xandro Meurisse. Felix Engelhardt, Louis Vervaeke o Jesús Herrada han sido algunos de los nombres que ya han salido a la palestra. Km 5 Aunque si bien es cierto que una vez se ascendió este Alto de las Abejas. Fue en la octava etapa de la edición de 2002 cuando la ruta hizo practicamente un camino inverso al de hoy y, en aquella ocasión sin trascendencia, fue Massimiliano Lelli el que coronó en cabeza de una cota que hoy decidirá la etapa. Km 3 Como ya presuponíamos los ataques no se han hecho esperar. Ya hay escarceos en un terreno que, de momento, es plano hasta la llegada de Arcos de la Frontera donde empezaremos a coger metros de altitud para llegar al Parque Natural de Grazalema. Será la primera vez en la historia que LaVuelta en Yunquera. Km 1 ¡¡¡¡ COMIENZA LA SEXTA ETAPA DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA !!! Nos encaminamos hacia el circuito de motociclismo por la vía de servicio de la autopista A-392 que nos llevará a Jédula y a la pequeña subida que hay en la preciosa localidad de Arcos de la Frontera. Km 0 Nos encontramos por las calles de Jerez de la Frontera por donde transcurre la salida neutralizada. La temperatura ha bajado ostensiblemente, está nublado e incluso ha llovido esta mañana. Se espera cielo encapotado durante toda la jornada, no se descarta el agua y la temperatura girará en torno a los 28 grados (los que hay ahora en la ciudad ecuestre) y los 31. Km 0 Por ejemplo tendremos la lucha por los puntos de la montaña (hay 25 puntos en juego como máximo) y es un pastel muy apetecible para los Filipo Zana, Luis Ángel Mate o Bruno Armirail que podrían acechar al líder de esta clasificación, Sylvain Moniquet, que también podría ser protagonista para defender esta condición. Km 0 Entremedias dos puertos de tercera más para conformar un día que será idóneo para las escapados. Hoy Kaden Groves, Pavel Bittner y Wout Van Aert (si no ayuda a Sepp Kuss) estarán en un segundo plano. No sabemos tampoco si el Bora de Primoz Roglic tendrá trabajo o tendrá hacer, pero hoy es una etapa de emboscadas y se espera movimiento desde el inicio. Km 0 Pero no será el único atractivo del día. Enmedio de la jornada de hoy, los ciclistas se encontrarán con el Puerto del Boyar, de primera categoría, donde se fraguará o se asentará la fuga de la jornada. 14,7 kilómetros de distancia, con pendiente media del 5,5% y una rampa máxima del 10%. Km 0 Será en el Alto de las Abejas, de tercera categoría, y de tan solo 9 kilómetros de longitud. Una cota que está dividida en dos partes: la prmera de 3 kilómetros con una media del 5,5% y una pendiente máxima final del 10%. Y una segunda, donde destacan los dos últimos kilómetros con una pendiente media del 5,3%. Km 0 Hola, muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a la sexta etapa de LaVuelta. Nos estrenamos en la media montaña y lo haremos por el sur de Andalucía por donde transitará una etapa de 185 kilómetros de recorrido entre Jerez de la Frontera y Yunquera, con el aliciente que hoy terminaremos en alto.