Volver al inicio Km 27 La fuga sigue sin formarse en esta 11ª etapa pero no porque los corredores no lo intenten ya que hay continuos ataques, ahora es el turno de Jason Osborne, del Alpecin. Km 20 Otros seis corredores se ha unido al grupo que intentaba montar la fuga, ahora son 12 en cabeza de carrera. Km 18 Un grupo de unos seis corredores intenta marcharse ahora para formar la fuga del día. Km 13 Tampoco prospera el ataque de Sean Quinn y el pelotón vuelve a rodar unido. Km 10 Sean Quinn (EF Education-EasyPost) rueda en solitario ahora en el kilómetro 10 y trata de abrir hueco con el pelotón. Km 3 Ataques ya en los primero kilómetros, de momento no consigue cuajar ninguno. Km 1 Comienza la etapa, los corredores toman la salida en Lerma. Km 0 También ha pinchado Franços Bidard, en cuanto se pueda incorporar comenzará la etapa de hoy. Km 0 Y ahora se ha producido una caída en el pelotón en la que se han visto implicados Félix Engelhardt y Juan Ayuso. Km 0 Laguna negra ya fue final de etapa en 2020, en la 3ª etapa que salió de Lodosa. Ese día Primoz Roglic era el líder y la victoria sela llevó Daniel Martin. Km 0 El pelotón espera a Luis León Sánchez que ha tenido algún problema mecánico. Km 0 Se ha dado ya la salida neutralizada. Lerma es una salida inédita en La Vuelta a España. Km 0 El perfil, como decimos, es llano, con paso por el sprint intermedio de Vinuesa en el kilómetro 145 y el plato fuerte para el final, la subida a Laguna Negra, de 1ª categoría, un ascenso de 6.5 kilómetros con un desnivel medio del 6.8%. Km 0 Así las cosas, los corredores tomarán hoy la salida en Lerma para recorrer 163.5 kilómetros de una etapa llana pero con final en alto. Un perfil que puede permitir que la fuga llegue a meta y un final con subida a Laguna Negra que puede provocar que algún favorito se deje algunos segundos. Km 0 Kuss pudo defender su maillot rojo y tiene detrás, en segunda posición, a Marc Soler a 26 segundos. El que salió peor parado fue Lenny Martínez que perdió mucho tiempo y bajó hasta la quinta posición en la general, además de ceder el maillot de la clasificación de jóvenes a Evenepoel. Km 0 El día de ayer, en la contrarreloj individual, nos dejó la exhibición de Filippo Ganna y un buen resultado para Remco Evenepoel y Primoz Roglic que les permitió ascender puestos en la general. El belga es ahora tercero a 1:09 de Sepp Kuss y el de Jumbo-Visma es cuarto a 1:36 del líder. Km 0 Buenos días y bienvenidos a esta 11ª etapa de La Vuelta a España 2023.