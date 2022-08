Volver al inicio Km 73 Y completa la escapada, junto con los ya citados Julius van der Berg y Pau Miquel que participaron también en la de ayer, Mikel Iturria. El guipuzcoano logró su primera victoria como profesional al imponerse en la 11ª etapa de la Vuelta a España en 2019. Km 71 Ander Okamika es otro de los corredores de la fuga, disputa su segunda Gran Vuelta tras haber corrido también La Vuela en 2021. Km 67 También corre en cabeza en el grupo de siete otro veterano, Thomas de Gendt, uno de los ciclistas que ha logrado victoria de etapa en las tres grandes vueltas. Este año ganó una en el Giro de Italia y ésta es su octava presencia en La Vuelta. Km 64 La representación del Intermache-Wanty en la fuga es Jan Bakelants que ha regresado a La Vuelta, no la había disputado desde el año 2016 cuando fue 17º en la general. Km 63 José Herrada es uno de los corredores que se ha metido en la fuga del día, es un veterano en La Vuelta, es la octava vez que participa en ella y su mejor clasificación la logró en la primera de ellas, 12º en la general en 2013. Km 59 Pues la caída de Michael Woods sí ha tenido consecuencias y la organización ha informado del abandono del corredor del Israel-Premier Tech. Km 55 El grupo en cabeza se dirige a la localidad de Made por la que pasarán en 10 kilómetros, todavía resta bastante para subir el único puerto puntuable del día. Km 50 Se han completado ya los primeros 50 kilómetros, todavía 143 por delante en la que es la etapa más larga en cuanto a número de kilómetros en esta edición de La Vuelta. Km 41 Parece que se ha producido otra caida con dos corredores del Israel-Premier Tech implicados, Michael Woods e Itamar Einhorn. Km 38 Ventaja de la fuga estabilizada en una etapa tranquila, previa a la jornada de descanso de este lunes. Recordemos que Mike Teunissen es desde ayer el líder de la general, Sam Bennett lidera los puntos, Julius van der Berg la montaña y Ethan Hayter la clasificación de los jóvenes. Km 32 Rueda la calma en carrera, la fuga mantiene sus casi tres minutos de ventaja sobre el pelotón. Km 26 Los dos ciclistas implicados en la caída anterior han sido Filippo Conca, del Lotto Soudal, y Henri Vandenabeele, del Team DSM pero ambos han vuelto a subirse a la bicicleta y continúa en carrera. Km 24 Primera caída del día, un par de corredores se han ido al suelo pero parece que sin consecuencias. Km 19 La venta de los siete hombres que conforman la fuga con respecto al pelotón sube hasta los tres minutos. Km 16 Bora-Hansgrohe, Trek-Segafredo y Alpecin-Deceuninck se alternan en la parte delantera del pelotón. Km 11 Dos hombres en la fuga del día que también fueron protagonistas en la de ayer, Julius van der Berg y Pau Miquel. Km 7 Parece que la fuga se consolida, con un minuto sobre el pelotón, la forman siete corredores: José Herrada (Cofidis), Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Ander Okamika (Burgos-BH), Pau Miquel (Kern Pharma) y Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi). Km 5 Un pequeño grupo ha conseguido despegarse del pelotón cuando se han recorrido los primeros cinco kilómetros. Km 3 Ataques ya en los primeros kilómetros pero de momento no se forma la escapada. Km 1 Se da la salida en esta tercera etapa. Km 0 Los ciclistas siguen completando los 10 kilómetros de salida neutralizada y está a punto de comenzar la etapa. Km 0 181 corredores han tomado la salida neutralizada, no lo ha heco Steff Cras, del Lotto-Soudal, que ayer sufrió una dura caída. Km 0 El único puerto puntuable hoy esta situado en el kilómetro 133.8, Rijzendeweg, de cuarta categoría, y en el 170.6 está el punto de sprint intermedio, Sint Willebrord. Km 0 Hoy los corredores tendrán por delante 193.2 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Breda. Un perfil muy llano que promete, como en el día de ayer, otra llegada al sprint. Km 0 La victoria final ayer fue para Sam Bennet que le ganó el pulso en el sprint a Mads Pedersen y Tim Merlier. Cuarto fue Mike Teunissen que es el nuevo líder de la general. Km 0 Se produjeron varias caídas a lo largo del recorrido, en la última, a 700 metros de meta se vio involucrado Alejandro Valverde aunque no revistió ninguna gravedad. Km 0 La etapa de ayer nos dejó una escapada en los primeros kilómetros compuesta por cinco corredores, algo extraña porque el Alpecin no permitió que tuviera un margen importante y también marcada por el viento. Km 0 Buenos días y bienvenidos a esta 3ª etapa de La Vuela 2022, la última que va a transcurrir fuera de España ya que mañana llega la primera jornada de descanso y se producirá el traslado de los corredores.