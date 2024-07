Volver al inicio Km 15 Julien Bernard (Lidl-Trek), sancionado tras la etapa contrarreloj. El ciclista francés protagonizaba una de las imágenes del día al ser arropado por la gente en plena carrera y donde, lejos de quejarse, atendiendo a la cercanía de su lugar natal, con la representación de amigos y familiares en el tramo del recorrido, se dedicaba a disfrutar con ellos. Un gesto que, desde la UCI, no han dejado pasar, sancionándole con 200CHF. Km 11 Abriendo brecha los dos corredores de EF Education-EasyPost, Neilson Powelss y Stefan Bissenger, junto al maillot de lunares, Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Fuga consentida que se coloca ya a 2 minutos de ventaja sobre el pelotón. Km 6 Cayendo desde la previa al inicio gotas sobre los ciclistas, se espera que la lluvia sea predominante a lo largo de la carrera de hoy, jugando un papel clave que, esperemos, no derive en numerosos problemas para mantenerse encima de la bicicleta para los corredores. Si además de esto, el viento llega fuerte desde el costado, son dos factores que marcarán la etapa. Km 3 Y Quentin Pacher (Groupama-FDJ) ha aprovechado que la distancia con la fuga es todavía de tan solo 10 segundos con el pelotón para salir a su búsqueda, tratando de colarse en ese grupo de tres corredores al frente. Km 1 ¡Ataque desde el inicio! Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) junto a la dupla de EF Education-EasyPost, Neilson Powelss y Stefan Bissenger, promueve el primer movimiento tras el arranque oficial de la etapa. Km 1 ¡Comienza la 8ª etapa del Tour de Francia 2024! Se esperan hoy movimientos en esta llamativa etapa donde la concesión de una fuga no es descabellada. Probablemente, veremos a corredores como Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), vestido con el maillot de lunares, salir a la caza de los puntos de montaña. Km 0 El Tour 2024 arranca con malas noticias esta octava jornada de ciclismo sobre el asfalto francés. En concreto, estas se deben al abandono de uno de los favoritos en la clasificación por puntos, Mads Pedersen (Lidl-Trek), quien a pesar de haber competido en las dos ultimas etapas, las molestias en su hombro izquierdo tras su caída en la 5ª estarían impidiendo al corredor continuar con normalidad, yendo a más, por lo que el danés, en línea con su equipo, habrían aceptado que lo mejor para ellos era dejarlo aquí. De esta forma, Pedersen se convierte en el tercer abandono de la edición. Km 0 Ya se mueven las bicis en el asfalto francés. Salida neutralizada que ha tenido lugar en el horario estipulado y que ocupará los primeros 8,7 kilómetros del recorrido. Una vez completado, alcanzando las 13:20h, está previsto que se proceda con la salida oficial de esta octava etapa. Km 0 Por detrás, Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) le ganaba la partida a Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Con el danés todavía siendo incapaz de mostrar su mejor versión, el esloveno lo aprovechó decidiendo el enfrentamiento por la tercera plaza en el último sector y abriendo brecha antes de cruzar la meta. Km 0 En la etapa de ayer, una contrarreloj compuesta por 25,3 kilómetros, fue la presentación en sociedad en el Tour de Francia como un claro candidato al maillot amarillo de Remco Evenepoel. En su primera edición participando en la Grande Boucle, y teniendo delante su prueba fetiche, el belga sacó su mejor repertorio para colocar, justo por delante de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), el mejor tiempo de todos los sector, imposible de superar por el ciclista esloveno que, no obstante, redujo el daño de forma considerable, perdiendo tan solo 12 segundos. Km 0 La salida neutralizada está prevista para las 13:05h del horario peninsular. En ese momento, los ciclistas comenzarán a pedalear por las calles de la pequeña comuna francesa de la región de Borgoña, de poco más de 4.000 habitantes. 15 minutos después, a las 13:20h, está marcado que tenga lugar el lanzamiento oficial de la carrera. Km 0 Con aún 120 kilómetros por delante hasta la finalización de la etapa tras el paso por Lamargelle, a los corredores les esperan dos nuevos puertos de categoría 4, Côte de Santenoge y Côte de Giley-sur-Aujon que, tras el paso del últimos de ellos, iniciarán el último tramo de 60 kilómetros hasta la meta, con un terreno serpenteante de pequeñas cuestas y descensos. Km 0 Tras él, se avecina un trazado de zonas irregulares con constantes subidas y bajadas en los que los ciclistas competirán nuevamente en dos de los picos escalados, por Côte de Villy-En-Auxois -categoría 4- y Côte de Verrey-sous-Salmaise -categoría 3-, que preceden a un tramo de ligero descenso hasta el llano de Lamargelle, donde se disputará el sprint intermedio. Km 0 De esta manera, la etapa comprendida entre las localidades de Semur-en-Auxois y Colombey-Les-Deux-Églises, arrancará con un leve descenso que precede a la primera rampa de la carrera, la cual acabará llevando al primer puerto en el kilómetro 24, el Côte de Vitteaux, de categoría 3. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 8ª etapa de la 111ª edición del Tour de Francia! Tras la contrarreloj de ayer, los ciclistas afrontan de nuevo una carrera a lo largo del asfalto francés, con un recorrido que alfanza los 183'4 kilómetros. Esta etapa, marcada como plana, emite una falsa sensación, puesto que en ella se reparte un desnivel positivo de 2.300 metros en los que se competirán por cinco puertos puntuables y un sprint intermedio.