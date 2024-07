Volver al inicio Km 7 Se adelantan Juan Ayuso (UAE Team Emirates) y Oier Lazkano (Movistar Team). Se les ve tranquilos a ambos corredores que han puesto 40 segundos de distancia sobre el pelotón a un ritmo suave. Km 5 La climatología podría ser un facor determinante en esta etapa. Con el viento de cara en el descenso de los corredores, los 14 km/h que ahora mismo arrecian, pueden ser disuasorios de cara a intentar una fuga prematura. Km 3 Con el inicio de la etapa los ciclistas arrancan un periodo descendente desde Saint-Jean-de-Maurienne hasta Montmélianm, el punto más bajo en la primera mitad de la etapa, desde donde comenzará un periodo de ascenso que se acentuará tras pasar por Chambéry, ciudad de casi 60.000 habitantes en la que se instaló Amadeo V de Saboya. Km 0 ¡¡Comienza la 5ª etapa del Tour de Francia!! Tan solo 1050 metros de desnivel por delante para los corredores.Veremos cuál es el plan marcado de los ciclistas para el día de hoy, si se esperan ataques en los primeros metros y si tendrá lugar una fuga que pueda marcar esta quinta carrera de la Grande Boucle. Km 0 Esta es la segunda etapa llana que toma relevancia en el Tour de Francia tras la comprendió entre Plasencia y Turín (3ª etapa). Con un recorrido más corto (177,4 vs 230,8 kilómetros), se espera que esta vez la carrera tenga algún tipo de mayor aliciente que su predecesora donde, en su mayoría, el pelotón rodó de forma compacta hasta la meta. Km 0 Salida neutralizada que se acaba de producir sobre el asfalto de la comuna francesa de Saint-Jean-de-Maurienne y que comprenderá los primeros 4,6 kilómetros de recorrido antes de que tenga lugar el comienzo oficial de la quinta etapa. Km 0 El triunfo en el día de ayer de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) insufló de energía a un corredor que se mostró incontestable durante el Giro de Italia 2024 y que está mostrando, desde el inicio de este Tour, que su estado de forma es el mejor posible, tal y como confirmo tras volver a enfudanse el maillot amarillo: "Estoy súper contento con la forma y cómo me siento sobre la bicicleta. Seguiremos así y lo tomaremos día a día". Km 0 Ya inmersos en el descenso, y mientras ciclista esloveno descendía con una fineza absoluta hacia la conquista de etapa, tras él se arrenolinaba un grupo selecto de corredores, con Jonas Vingegaard, Carlos Rodríguez, Primoz Roglic, Juan Ayuso y Remco Evenepoel luchando por el podium. El corredor belga de Soudal-Quick Step superaba la meta en segundo lugar, por delante del gregario de Pogacar, el joven español de UAE, quien lograba sorprender y colarse en tercera posición. Km 0 A partir de ahí, el pelotón fue resquebrajándose hasta que la cabeza de carrera quedó conformada por tan solo 20 ciclistas. Entre ellos, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Jonas Vingegaars (Team Visma | Lease a Bike) y Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Estos protagonizaron el ataque en los metros finales hasta la cima del Galibier, donde el esloveno constató su superioridad pasando, con diferencia, en primer lugar por delante del danés, quien más le aguantó el ritmo en la escalada. Km 0 En el día de ayer, asistimos a una cruda batalla de montaña donde el ascenso al Col du Galibier marcó la diferencia en el ritmo de carrera. Una vez alcanzado el pie de este pico de categoría H, el equipo UAE Team Emirates tomó las riendas del pelotón, imponiendo un ritmo altísimo que no solo concluyó con la fuga, sino que fue pasando factura a varios de los favoritos, entre ellos, el líder de Simon Yates y el, hasta ese momento, maillot amarillo, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Km 0 A las 13:20 horas del horario peninsular está establecido que tenga lugar la salida neutralizada desde Saint-Jean-de-Maurienne, arrancando de forma oficial tan solo diez minutos después, sobre las 13:30h. Km 0 Esta quinta etapa de la Grande Boucle contiene dos puertos de segunda categoría, Côte du Cheval Blanc y Côte de Lhuis, ubicados a 335 y 383 metros respectivamente, que tendran entre medias el aliciente del sprint intermedio de Saint-Didier. La carrera contará con un desnivel promedio de 1050 metros. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 5ª etapa de la 111ª edición del Tour de Francia! Plano llano casi en la totalidad que abarca este recorrido de 177,4 kilómetros entre las comunas francesas de Saint-Jean-de-Maurienne y Saint-Vulbas, donde solo tendremos tres puntos de interés además del paso por línea de meta.