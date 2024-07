Volver al inicio Km 39 El líder de UAE Team Emirates y vigente campeón del Giro de Italia, Tadej Pogačar, ya es el lider del Tour de Francia, vistiendo el maillot amarillo en esta etapa. Al igual que ocurriera en el certamen italiano, el esloveno subió al primer lugar en la segunda etapa de la competición, y en esta no lo soltó hasta su coronación el último día. Km 32 Presumiblemente, los ciclistas están apostando por un ritmo más lento a la espera de superar el primer tramo llano e indistinto del terreno, donde una vez se aerquen los puntos claves de la contienda, y con las piernas frescas, puedan marcar la diferencia. Km 28 Continúa el rimto sosegado en el pelotón que alcanza los 37 km/h cuando estamos a punto de superar la marca de los primeros 30 kilómetros de recorrido, con más de 200 aún por delante. Desde el movimiento de Uno-X Mobility con Jonas Abrahamsen y Johanes Kulset, no se han vuelto a producir ataques. Km 25 El ecuatoriano Richard Carapaz realizó un gran final de carrera saliendo a la caza de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) y Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). El líder de EF Education-EasyPost mostró su candidatura al Tour de Francia con una persecución que le ubica entre los cuatro mejores del circuito. Por otro lado, Egan Bernal (INEOS Grenadiers), se mantiene 7º en la general a 21''. Km 20 A la misma distancia también que Pello Bilbao (Bahrain Victorious) se sitúan las otras grandes esperanzas del ciclismo español: Enric Mas (Movistar Team), Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), Juan Ayuso (UAE Team Emirates) y Mikel Landa (Soudal Quick-Step). Alex Aranburu, 6º hasta el día de ayer, cae hasta el 54º lugar, a 15'50'' de distancia. Km 17 La mejor actuación española hasta el momento es la completada por Pello Bilbao. El líder de (Bahrain Victorious) es 8º en la general, a 21'' del grupo de líderes que encabeza Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). El vasco buscará, al menos, repetir su último logró en la competición gala, donde se hizo con el sexto puesto. Eso sí, el español ya ha dejado claro que sus aspiraciones pasan por ganar una etapa e intentar llegar al lugar más alto posible en la general. Km 12 Se detienen Jonas Abrahamsen y Johannes Kulset. La dupla de Uno-X Mobility decide pararse y reintegrarse de nuevo en el pelotón, concluyendo de esta forma con su pequeño periplo de fuga. De nuevo se conforma en firme el bloque de 175 corredores que todavía continúan en este Tour de Francia 2024. Km 10 Sufre un pinchazo Enric Mas (Movistar Team) que no supondrá ningún problema para reengancharse de nuevo al pelotón. Este, transcurre con un ritmo bastante pausado por el asfalto italiano, con una velocidad media que no alcanza los 36 km/h. Km 8 Lo que parecía un ataque esperando la reacción desde el pelotón por parte de Abrahamsen y Kulset, está prosperando poco a poco. El líder de Uno-X Mobility tendría en mente sumar de nuevo puntos en los puertos como ya ocurrió en las primeras dos etapas, pero para alcanzar el pie del primero le esperan todavía 60 kilómetros por delante. Km 5 Primer ataque dentro del pelotón que protagoniza el dúo de Uno-X Mobility, Jonas Abrahamsen y el joven Johannes Kulset, abriendo una pequeña brecha que casi alcanza ya el minuto de ventaja.El ciclista noruego, y maillot verde, se llevó también ayer el premio a la combatitividad, un galardón que pudo haberse llevado también el primer día sin el rendimiento destacado que ofreció Frank Van den Broek (Team dsm-firmenich PostNL). Km 3 De momento, 3 kilómetros completados con suma tranquilidad dentro del pelotón. Ningún ataque por ahora y sin amagos de iniciar una fuga que comience a ganar terreno en la carrera de hoy. Muy especulativos los corredores. Km 2 El inicio estuvo comprometido por la ausencia de Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) en el pelotoón. El ciclista belga sufrió un pinchazo antes de pasar por el kilómetro 0 de la etapa, lo que obligó a los comisarios a retrasar el inicio. Km 1 Con un pequeño retraso respecto a la hora prevista, ¡arranca la tercera etapa el Tour de Francia 2024! Ondea la bandera desde el coche el comisario de carrera para que los ciclistas comienzen su envite en el asfalto italiano que, además, corresponde al circuito más largo de este año con sus 230,8 kilómetros de recorrido. Km 0 Hoy se vestirá con el maillot verde Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), nuevo líder de la clasificación por puntos. Eso significa que el ciclista noruego no vestirá el maillot rojo que se enfundará Valentin Madouas (Groupama - FDJ), segundo en dicha clasificación. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) llevará el maillot blanco. Km 0 El principal candidato para salir victorioso en la carrera de hoy es Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). El ciclista belga es un experto en este tipo de etapas, donde demostró su superioridad en el pasado Tour de Francia, venciendo precisamente en la tercera etapa con un final en sprint. Otro de los favoritos es Mathieu Van der Poel, su compañero de equipo, quien tuvo complicaciones en las dos primeras etapas. Junto a ellos, se espera que puedan entrar en acción Mads Pedersen (Lidl-Trek) o Dylan Groenewegen ( Team Jayco AlUla), vencedor en 2022 en la tercera etapa en otro final al sprint, o si Franco Gaviria (Movistar Team) y Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) superan sus adversidades y plantan batalla. Km 0 Ya ha tenido lugar la salida neutralizada de esta tercera etapa de la 'Grand Boucle' 2024. Recorrido previo por las calles de Piacenza que ocupará los primeros 9'7 kilómetros antes del inicio de la carrera. Recordemos, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) arranca hoy como el nuevo 'ocupante' del maillot amarillo. Km 0 Para la etapa de hoy se contempla especialmente el estado meteorológico, con una amenaza de tormenta que podría poner en jaque la carrera, aumentando la inestabilidad para los ciclistas y su puesta a punto sobre el asfalto. En principio, el recorrido no es el gran enemigo de los corredores, con una carrera que inicia prácticamente a los 60 metros de altura y que acabará con su llegada a Turín a los 246 metros. Entre medias, tres puertos de categoría cuatro que irán in crescendo, coronando el primero a los 190m (6'3%), el segundo a los 263m (6'5%) y el último, aunque de menor pendiente, a los 368m (4'6%). Entre medias, del primero y el segundo, se espera el duelo por el sprint intermedio, en la marca de Alexandrie, en una carrera que está marcada en rojo para los especialistas al sprint. Km 0 La salida neutralizada está fijada para que tenga lugar sobre las 11:15h en la ciudad de Piacenza. Tras completar el paseo por la ciudad italiana de la provincia de la región de la Emilia-Romaña, la carrera comenzará a las 11:35h con destino a Turín. Km 0 Pero si hay alguien que ha copado los focos en las dos primeras etapas de este Tour de Francia 2024, ese es Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). El noruego conquistó en el día de ayer cinco de los seis puertos que se presentaban, faltándole únicamente la reválida del Côte de San Luca que cedía, sin posibilidad de seguirle el ritmo, a Kévin Vauquelin. No obstante, su rendimiento sobre el asfalto no solo le ha llevado a mantenerse en solitario con el maillot rojo (23 puntos), sino a ponerse en primer lugar de la clasificación por puntos (67 puntos). Km 0 Aunque el ataque del ciclista esloveno tuvo compañía, marchando rueda a rueda con Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), no fue suficiente el esfuerzo del danés para acabar por delante, aunque sí para fijar el mismo tiempo en la clasificación, compartido también con un Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) que lograron darles caza cerca de la línea de meta. Km 0 Pero dentro de la alegría francesa por Kévin Vauquelin también hubo lugar para cierto grado de tristeza, puesto que el maillot amarillo que se enfundaba Romain Bardet iba a cambiar de dueño, directo a un Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) que atacó en el tramo final, faltando 10'7 kilómetros, y que sacó la ventaja suficiente para llevar su nombre hasta el primer lugar de la clasificación individual. Km 0 Por un lado, el del vencedor de la etapa, Kévin Vauquelin, que no solo logró su primera victoria en el Tour de Francia en su primera participación, sino que también logró el primer triunfo para su equipo, el Arkéa-B&B Hotels, que no había conseguido hasta ahora ver a uno de sus corredores salir como ganador de etapa. Km 0 Sin duda, el día de ayer tuvo tres nombres propios por encima de todos, los de Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) y Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), resultando cada uno de ellos ganadores en su propia batalla. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 3ª etapa del Tour de Francia 2024! Tras un emocionante final en el día de ayer en la carrera entre Cesenatico y Bolonia, con especial protagonismo en la Côte de San Luca, la 'Gran Boucle' afrontará su último recorrido en territorio completamente italiano, arrancando en la ciudad de Piacenza para concluir en Turín tras 230,8 kilómetros, con un asfalto donde predomina el llano y donde solo habrá tres puertos de categoría cuatro y escasa pendiente.