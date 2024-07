Volver al inicio Km 27 Se apaga de nuevo el intento de fuega. Ritmo muy rápido, marcando un promedio superior a los 50 km/h en el que no se está permitiendo ninguna escapada. Muy atentos todos los equipos para saltar ante cualquier indicio de movimiento, esperando el hueco. Km 25 Los inicio en Pau le traen buenos recuerdos a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). La ciudad francesa ha acogido en numerosas ocasiones una salida de etapa del Tour de Francia, con el esloveno saliendo vencedor en dos de las últimas tres que han partido desde allí, en las ediciones de 2020 y 2021. Km 23 Pequeño espacio abierto por nueve corredores. Victor Campenaerts (Lotto Dstny), David Gaudu (Groupama-FDJ), Biniam Girmay (Intermaché-Wanty) o Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) entre ellos. Km 19 Jonas Vingegaar (Team Visma | Lease a Bike), con ganas de montaña: "Nos acercamos a un terreno que me conviene... Las próximas 2 etapas serán difíciles. Veremos qué podemos hacer como equipo en la montaña". Km 14 Ben Healy, Mark Cavendish, Bruno Armirail, Mathieu Burgaudeau o Fernando Gaviria, entre los ciclistas al frente de pelotón. Tirando con fuerzas para tratar de romper el bloque y abrir brecha. Km 12 Tadej Pogacar (UAE Emirates), líder de la clasificación individual y vistiendo el maillot amarillo, afronta expectante el paso por los Pirineos, aunque tiene claro cuáles deben ser los pasos a seguir por su equipo: "Creo que ahora podemos calmarnos un poco, tenemos una buena renta en la general y yo me siento bien físicamente. Llegamos al final de la segunda semana y mi condición es buena, el objetivo es mantener esta ventaja. No soy yo el que tiene que atacar; visto como está la general creo que podemos correr algo a la defensiva". Km 7 El inicio de la etapa tiene un respiro de casi 70 kilómetros para los ciclistas, quienes apenas afrontarán un ascenso de 500 metros a lo largo del terreno hasta este tramo, desde el arranque en Pau hasta la disputa del sprint intermedio en Esquièze-Sère. Km 5 Se están registrando constantes movimientos al frente del pelotón, pero de momento no hay ninguna fuga consentida ni que haya puesto un determinante empeño en marcharse. Eso sí, ligeramente estirado el bloque grueso de corredores. Km 4 Lágrimas de Amaury Capiot (Arkéa-B&B Hotels) en este inicio de etapa. El corredor belga, con claros síntomas de dolor y siendo incapaz de seguir el ritmo del pelotón en este arranque, termina aceptando su suerte y abandona de esta desafortunada forma el Tour de Francia 2024. Km 3 Maxim van Gils (Lotto-Dstny) fue sancionado tras la etapa de ayer con una multa de 1.500 francos suizos y la pérdida de 60 puntos UCI tras ser el detonante, con su adelantamiento por el exterior y posterior toque en el brazo de Amaury Capiot (Arkéa-B&B Hotels), de la aparatosa caída que implicó, además de al corredor belga, a varios ciclistas más (Cees Bol, Axel Zingle, Arnaud De Lie..). Km 2 Promete ser un inicio quizá más tranquilo que el de otras etapas, donde los corredores podrían preservar las fuerzas en el primer tramo de carrera en vistas a la gran exigencia de la montaña que tienen por delante. Km 1 ¡Comienza la 14ª etapa del Tour de Francia 2024! El comisario agita la bandera amarilla dando inicio al primero de los 151,9 kilómetros que completan esta carrera. Nos espera una emocionante etapa de montaña que podría sacudir la 'Grande Boucle' con la expectación situada claramente en el ascenso al Tourmalet. Km 0 Guillaume Boivin, otro afectado. El veterano ciclista canadiense de Israel-Premier Tech tampoco tomará la salida del día de hoy después de que su equipo anunciará, a través de redes sociales, que el corredor presenta un cuadro de malestar que le impide estar hoy junto al resto de competidores en Pau. Km 0 Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) prometía estar en la lista de corredores con opciones para la etapa de hoy. Sin embargo, el ciclista británico ha dado positivo en Covid-19, siendo este resultado anunciado por su equipo para, en el mismo comunicado, confirmar el abandono del corredor en vísperas de una pronta recuperación. Km 0 Salida neutralizada que ha tenido lugar en Pau, con un ligero retraso respecto a la hora prevista, pero con los ciclistas dando ya las primeras pedaleadas del día por la ciudad francesa con este primer tramo de 7,3 kilómetros. El inicio oficial de la etapa está estipulado para las 13:20h, aunque presumiblemente también tendrá un pequeño desgaste de tiempo. Km 0 Ya en los metros finales, las piernas de Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), 6º en la meta del día anterior, recobraron la vida para imponer un ritmo feroz ante el que no lograba darle caza un Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) que se mantuvo a su rueda y que pasó, de nuevo, en 2ª posición por segundo día consecutivo. Km 0 A raíz de ahí, solo un pequeño intento de Richard Carapaz (EF Education-Easy-Post) y Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) quiso marcar la diferencia, pero el pelotón no permitíó la escapada, dejando como recompensa al noruego pasar en cabeza por los picos de montaña antes de reconfigurar de nuevo al frente de carrera al pelotón por mucho que pequeños ataques se sucediesen en los últimos kilómetros. Km 0 Y es que la carrera transcurrió dentro de la línea de las últimas etapas en llano, con una pequeña brecha impartida casi desde el inicio por un pequeño grupo de corredores que, con el paso de los kilómetros y el peso de los mismos en sus piernas, incapaces de marcar la diferencia con una ventaja considerable sobre el bloque grueso de corredores, terminaría perdiendo la iniciativa, aunque logrando antes su reconocimiento en forma de puntos tras el paso por el sprint intermedio de Nogaro. Km 0 En el día de ayer, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) volvió a alzarse como ganador de etapa, consiguiendo así su segunda en este Tour de Francia 2024 que le sirve para recolocar sus aspiraciones en la clasificación por puntos, reactivando el envite sobre un Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) que atravesó 5° la meta y que mantiene todavía una gran renta sobre el ciclista belga. Km 0 La salida neutralizada está establecida que tenga lugar a las 13:05h del horario peninsular por las calles de Pau, capital del departamento de los Pirineos Atlánticos, en la región de Nueva Aquitania. 15 minutos después, a las 13:20h, está prevista la salida oficial. Km 0 Por último, y como colofón final a la etapa y la dureza de la misma, los ciclistas afrontarán el último puerto de categoría HC que incluye la meta, ubicada en Saint-Lary-Soulan-Pla d'Adet, y cuyo pico se situa a 1.669 metros de altura, teniendo la pendiente media más exigente del día, con un 7'9%. Km 0 La carrera tendrá un sprint intermedio a mitad de recorrido que abrirá la veda de competición antes de la montaña, con un primer y muy exigente ascenso al Col du Tourmalet, el primero de los dos puertos de categoría HC de la etapa. Posteriormente, y tras su descenso, la exigencia se rebajará para el segundo de los tres puertos, el Hourquette d'Ancizan, de categoría 2 a 1.564 metros de altura. Km 0 La etapa iniciará en la llanura de la ciudad de Pau, a tan solo 188 metros de altura, con un recorrido total de 151,9 kilómetros que concluirá en la comuna francesa de Saint-Lary-Soulan, situada en el departamento de Altos Pirineos a 1.669 metros de altura. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 14ª etapa de la 111ª edición del Tour de Francia! Día de Pirineos; llegó el Tourmalet. Así abrimos este jornada de montaña que tendrá lugar en el día de hoy en la 'Grande Boucle', que se presenta como una de las más exigentes para los ciclistas hasta el momento, acumulando dos puertos de categoría HC, siendo uno de ellos el famoso ascenso al Col du Tourmalet, un clásico de la competición francesa ubicado a 2.115 metros de altura.