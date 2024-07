Volver al inicio

Km 0 Buen ascenso de Oier Lazkano (Movistar Team). El corredor español coloca el tercer mejor tiempo en su paso por el punto intermedio de Curley, a 18 segundos del líder, Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost).

Km 0 En los últimos 10 años, han tenido lugar 14 contrarrelojes individuales en el Tour de Francia, ganando en tres de estas ocasiones ciclistas belgas, los más laureados en este período. En concreto, estas son las victorias de Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) en 2021 y 2022 junto a la de Yves Lampaert (Soudal Quick-Stek) también en 2022.

Km 25 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Stefan Bissegger 00:00:00 2 Raúl García +00:38 3 Michael Matthews +00:41 4 Nils Politt +00:43 5 Luke Durbridge +01:08

Km 0 Llegaban muy fuertes Raúl García Pierna (Arkéa-B&B Hotels) y Michael Matthews (Team Jayco AlUla), siguiendo la estela de Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), pero no han podido superar la marca del suizo, líder por ahora de la crono.

Km 0 ¡Primero Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost)! Venía el suizo con fuerza, habiendo marcado el mejor tiempo con suficiente en cada sector, y colocándose en cabeza con mucha ventaja. 30'06'' para el ciclista que se coloca en primer lugar, metiéndole 43 segundos a Nils Politt (UAE Team Emirates).

Km 0 Nils Politt toma el relevo de Luke Durbridge, marcando 30'49'' a su paso por meta. Como se preveía, poco le ha durado la alegría al australiano, como así también poco parece que será para el alemán, llegando por detrás pulverizando su tiempo el suizo Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost).

Km 0 Raúl García Pierna (Arkéa-B&B Hotels) ha marcado el 4º mejor tiempo hasta ahora en el paso por el primer control en Messanges. El español, busando dar la sorpresa, mientras está a punto de salir Oier Lazkano (Movistar Team).

Km 0 ¡En cabeza Luke Durbridge (Team Jayco AlUla)! Aunque podría no durarle demasiado la alegría el corredor australiano, puesto que por detrás vienen mejorando su tiempo tanto Nills Politt (UAE Team Emirates) como Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost).

Km 25 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Luke Durbridge 00:00:00 2 Lenny Martinez +00:26 3 Axel Zingle +00:49 4 Clément Russo +01:10 5 Marijn van den Berg +01:13

Km 0 Por la hierba Bryan Coquard. El ciclista galo de Cofidis fue demasiado rápido en la salida de la curva, a mitad de camino hacia Curley, y terminó saliéndose de la carretera. Fortuna para él de que solo había hierba y no un terreno más incómodo o obstáculo que importunara su trayectoria.

Km 0 Que viene Luke Durbridge (Team Jayco AlUla)! El ciclista australiano, que aventajaba en 34'' el resultado de Lenny Martínez por Messanges, ha aguantado parte de su ventaja en Curley, poniendo 21'' por encima del francés a su paso por este. Nuevo mejor tiempo en este sector.

Km 0 Hasta seis corredores han mejorado el primer tiempo de Lenny Martínez (Groupama-FDJ) en el primer punto intermedio en Messanger. El plano llano, beneficioso para muchos ciclistas, les pasa facturas una vez afrontan Curley, donde todos han perdido su ventaja.

Km 0 Yves Lampaert (Soudal Quick-Stek), muy lejos de lo esperado. Tras el paso por el tercer punto de control en Morey-Saint-Denis, el ciclista belga está a 58 segundos del tiempo fijado por Lenny Martínez (Groupama-FDJ). Muy difícil de mejorar en meta.

Km 14 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Lenny Martinez 00:00:00 2 Axel Zingle +00:23 3 Marijn van den Berg +00:23 4 Mattéo Vercher +00:34 5 Yevgeniy Fedorov +00:34

Km 0 Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost) es el primero de los favoritos en tomar la salida. El ciclista suizo acumula tres victorias en contrarreloj en su palmarés, aunque todavía no ha logrado imponerse en ninguna de una GC. París-Niza de 2021, Binck Bank Tour de 2021 y el Tour de UAE de 2021, conforman sus triunfos en la crono.

Km 0 De momento, Axel Zingle (Cofidis) no mejora a Lenny Martínez (Groupama-FDJ) en su paso por Curley. El punto que marca la mitad del recorrido está costándole mucho a los corredores con ese ascenso que presenta desde Messanges.

Km 0 El actual maillot amarillo, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), ya sabe lo que es ganar una contrarreloj en el Tour de Francia. De hecho, el ciclista esloveno venció en la única etapa de este estilo en 2020 y en la primera de las dos de 2021. Casualmente, terminó ganando ambas ediciones.

Km 0 ¡Primer puesto para Lenny Martínez! El corredor francés de Groupama-FDJ mejora en 59 segundos el tiempo de Davide Ballerini (Astana Qazaqstan Team), fijando la marca en 31'40''. Por detrás, Axel Zingle (Cofidis), Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) y Yves Lampert (Soudal Quick-Step) vienen mejorando los puntos del galo.

Km 0 Yevgueni Fiodorov (Astana Qazaqstan Team), segundo. Al ciclista kazajo le ha pasado factura el tercer sector, con su compañero Davide Ballerini mejorando mucho su tiempo hasta el punto de colocarse por delante de él. Primeros tiempos fijados en meta.

Km 25 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Davide Ballerini 00:00:00 2 Yevgeniy Fedorov +00:03 3 Michael Morkov +00:27 4 Jonas Rickaert +00:27 5 Cees Bol +00:34

Km 0 Ya está en puesto Yves Lampaert. El ciclista es, tras Remco Evenpoel, el hombre a tener en cuenta de Soudal Quick-Step para la contrarreloj. Al belga le gustan este tipo de carreras, habiendo ganado un etapa del Tour de Francia hace dos años, en 2022. Además, también ha salido vencedor en dos cronos de la Vuelta a Suiza.

Km 0 Jonas Vingegaard fue el absoluto ganador de la única contrarreloj que tuvo lugar en la pasada edición. El ciclista de Team Visma | Lease a Bike fue muy superior a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), superando su marca por 1'38'' para alzarse con la victoria y abrir brecha con el esloveno por el maillot amarillo que terminaríana adjudicándose.

Km 0 De momento, también se pone en cabeza a su paso por Morey-Saint-Denis Yevgueni Fiodorov (Astana Qazaqstan Team). No obstante, por detrás viene apretando Lenny Martínez (Groupama-FDJ) que ha superado su tiempo en Curley por 34 segundos.

Km 19 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Yevgeniy Fedorov 00:00:00 7 Davide Ballerini +00:06 8 Cees Bol +00:20 9 Michael Morkov +00:20 10 Jonas Rickaert +00:25

Km 0 Jumbo Visma, conocido ahora como Team Visma | Lease a Bike, ha copado el protagonismo de las contrarreloj en las últimas tres ediciones. En concreto, los ciclistas del equipo belga se han llevado tres de las cinco cronos individuales que han tenido lugar, con Wout Van Aert en la segunda de estas etapas tanto en 2021 como en 2022, mientras que Jonas Vingegaard lo hacía en la única que tomaba protagonismo en la Grande Boucle de 2023.

Km 0 Primeros tiempos de referencia por Curley, el punto intermedio de la etapa, donde Yevgueni Fiodorov (Astana Qazaqstan Team) sitúa, de momento, el tiempo a batir.

Km 14 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Yevgeniy Fedorov 00:00:00 2 Davide Ballerini +00:15 3 Michael Morkov +00:28 4 Cees Bol +00:30 5 Mark Cavendish +00:35

Km 0 Viene fuerte Lenny Martínez (Groupama-FDJ). El ciclista galo ha pasado por Messanges a tan solo un segundo de Yevgueni Fiodorov (Astana Qazaqstan Team). Desde meta, ya son 24 los ciclistas que han salido a la carretera. Uno de ellos es Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), sancionado en el día de ayer en ese final tan controvertido con Wout van Aert.

Km 0 Yevgueni Fiodorov (Astana Qazaqstan Team) busca ser el primero en fijar un tiempo de referencia. El ciclista, a su paso por el primer punto de control en Messanges, a desbancado a sus predecesores con más de 10 segundos de ventaja.

Km 8 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Michael Morkov 00:00:00 2 Davide Ballerini +00:01 3 Mark Cavendish +00:07 4 Bram Welten +00:11 5 Cees Bol +00:18

Km 0 Yevgueni Fiodorov ya está en pista. El corredor kazajo de Astana Qazaqstan Team es el vigente Campeón de Asia en contrarreloj, algo que logró hace relativamente poco, coronándose el pasado 9 de junio.

Km 0 Al ser el líder de la clasificación individual, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) será el último en salir a pista, conociendo de esta manera cuál es el tiempo que le haría mantener el maillot amarillo en su poder.

Km 0 Este es el horario previsto para que salgan a pedalear los grandes favoritos de la etapa: Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), 14:02h; Stefan Küng (Groupama-FDJ), 15:05h; Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), 15:27h; Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), 16:03h; João Almeida (UAE Team Emirates), 16:46h; Primož Roglič (Red Bull - BORA-hansgrohe), 16:52h; Juan Ayuso (UAE Team Emirates), 16:54h; Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), 16:56h; Remco Evenepoel»Soudal Quick-Step, 16:58h; y Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), 17:00h.

¡Inicia la 7ª etapa! Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) toma la primera salida entre Nuits-Saints-Georges y Gavrey-Chambertin y marcará el primer tiempo de referencia de la carrera.

A las 13:05 horas está prevista la salida del primero corredor. Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) será el encargado abrir estapa que inicia en Nuits-Saints-Georges. Con él, los primeros 58 corredores saldrán a pista con una diferencia de 60 segundos, con los restantes haciéndolo cada 90 a excepción de los 9 últimos, que dispondrán de un margen de 120 segundos.

Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) se mostró muy descontento ante la prensa tras la carrera con la actitud de Jasper Philipsen: "Philipsen me ha encerrado otra vez. Tiene esa mala costumbre. No fue muy peligroso porque pude frenar, pero estaba a su lado, me sintió y se fue hacia las vallas. Eso no es de un profesional". Eso sí, el corredor de Alpecin-Deceuninck se disculpaba posteriormente a través de las redes sociales.

Además, con una sanción realizada a posteriori, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) iba a perder su segunda plaza al considerar, desde la organización del Tour, que el belga le habría cerrado el espacio a Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) en la recta de meta, empujándole a las vallas.

En el día de ayer, la etapa llana entre la comuna francesa de Mâcon y la ciudad de Dijon nos dejó como ganador a Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) quien, saliendo desde la estela de Arnaud De Lie (Lotto Dstny), logró tomar la velocidad punta para pasar, milímetros por delante, de Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

En Messanges, comuna francesa en la que tendrá lugar la primera toma de tiempo, el recorrido cambiará su hasta ahora plano llano, pasando a una leve pendiente en ascenso hasta Curley, segundo punto de control. Superado este, el terreno se convierte en un leve descenso hasta Morey-Saint-Denis, último punto de control al que le prosigue un tramo, que no alcanza los 6 kilómetros, de completa llanura.

Esta contrarreloj tendrá un trayecto de 25,3 kilómetros, con tramos complicados y subidas cortas que alcanzan el 6.5%, y tres tomas de tiempo a lo largo de su recorrido. En concreto, estos controles se producirán a los 8,6 kilómetros (Messanges), 14,4 kilómetros (Curley) y 19,9 kilómetros (Morey-Saint-Denis).