Km 0 Cerca de que Davide Ballerini complete el pase por el primer punto de control de la etapa en La Turbie. Esperando las primeras referencias de tiempo por cada uno de los tres puntos de la carrera y, posteriormente, de la meta en Niza. Km 0 Esta será la segunda vez que Mónaco acoja la salida de una etapa contrarreloj. Desde aquí, tuvo lugar también la primera carrera del Tour de Francia 2009, con un recorrido de 15,5 kilómetros a través de la ciudad del Principado. En aquella ocasión, el que impuso su superioridad sobre las dos ruedas fue el ciclista suizo Fabian Cancellara. Km 0 Los primeros 71 ciclistas partirán desde Mónaco cada 90 segundos, con los 70 restantes haciéndolo cada 2 minutos. De esta forma, la etapa continuaría con el horario establecido el primer día, concluyendo con la salida de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a las 19:45h del horario peninsular. Km 0 Sale Mark Cavendish a pista. El ciclista británico rompía en el día de ayer a llorar tras pasar la línea de meta ubicada en Col de la Couillole, consiguiendo superar esta estando dentro del límite de tiempo establecido. Un hito que le permitirá completar el Tour de Francia en la que es su 15ª y última participación, siendo el corredor que más victorias de etapa ha conseguido en la historia de la 'Grande Boucle'. Km 0 ¡Echa a rodar Davide Bellerini! El ciclista de Astana Qazaqstan Team es el primero en salir desde Mónaco en el horario establecido, dando el pistoletazo de salida a esta última etapa del Tour de Francia cuya duración será alrededor de las cuatro horas. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) se ha mostrado incontestable con el maillot amarillo. El esloveno lo cedió en tan solo una etapa tras cogerlo por primera vez y, desde entonces, no volvió a despojarse de él, mostrando una solidez y fortaleza inquebrantable frente a la que ha superado una y otra vez a sus rivales, a los que no les ha dado ninguna oportunidad. De hecho, el inmediato campeón de la 'Grande Boucle' todavía tuvo suficiente combustible en su cuerpo en el día de ayer para su última gesta, ganando su 5ª etapa en el Tour de Francia 2024 y poniendo ya la 16ª en grandes vueltas en su casillero. Una gesta que, con la trayectoria de Pogacar, está llevando a convertir lo extraordinario en rutina. La tarde de hoy puede servir para marcar pequeñas diferencias entre los corredores del Top-10, con un pódium que está muy marcado y cerrado gracias a la ventaja que tienen tanto entre sí como con el resto de corredores, y que, si no hay contratiempos en la jornada, quedará compuesto de la siguiente manera: Tadej Pogacar (UAE), Jonas Vingegaard (TVL) y Remco Evenepoel (SOQ). La primera salida desde Niza tendrá lugar a las 14:40h y será Davide Ballerini quien inicie esta última sesión en el Tour de Francia 2024. El ciclista italiano de Astana Qazaqstan Team tiene una marca de 6h 15' respecto al líder de la clasificación. Su compañero, Mark Cavendish, será el segundo. Hasta el punto de control intermedio, los ciclistas tendrán un pequeño descenso antes de que una nueva cuesta se interponga en su camino, aunque esta vez mucho menos prolongada hasta Col D'Eze, a 17 kilómetros. Una vez aquí, el terreno se convierte en un llano que poco a poco irá perdiendo altura, bajando desde los 508 metros de este pico hasta el último punto de toma de tiempo antes de la meta, Place Île de Beauté, donde la llanura hasta completo acto de presencia hasta Niza en los últimos 5 kilómetros de carretera. La carrera tendrá su inicio en la ciudad del Principado, partiendo con un primer tramo llano que, a raíz de los primeros 4 kilómetros, se sucede con una ascensión hasta el primero de los tres puntos de toma de tiempo, en la Turbie, un puerto de 2ª categoría a 480 metros que difiere un poco de la tradicional crono compuesta para velocistas, dando así cierto juego a los más rápidos subiendo cimas. ¡Buenos días y bienvenidos a la 21ª etapa de la 111ª edición del Tour de Francia! Se despide esta 'Grande Boucle' de récords con un último servicio en forma de contrarreloj, con un recorrido 33,3 kilómetros entre Mónaco y Niza para decir adiós a una competición francesa que, con motivo de la cercanía de los Juegos Olímpicos, a tan solo cinco días de su inicio, concluirá lejos de París.