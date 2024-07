Volver al inicio Km 20 Alcanzados los primeros 20 kilómetros de etapa, los corredores visitarán, a orillas del río Orb, la ciudad de Béziers, famosa por la catedral de San Nazario, construida en el siglo XIII. Aquí, fue donde Pierre Pépézuc salvó a la ciudad de los invasores durante la guerra de los Cien Años. Km 17 A pesar de sus intentos por mantenerse a la cola de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) no pudo mantenerse a la estela de dos ciclistas que mostraron de nuevo su fortaleza en la montaña. Eso sí, el belga marcó la diferencia frente al resto, pasando en 3ª posición y aumentando su ventaja con el maillot blanco, a 6'08" sobre Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers). Km 12 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) afianzó su posición con el maillot amarillo con una contundente victoria en Plateau de Beille. El esloveno manda en la clasificación con 3'09" sobre Jonas Vingegaard, quien pasó por la línea de meta del puerto de esquí a 1'08" del corredor del UAE. Km 8 ¡Cambio de ritmo al frente del pelotón! Varios corredores se ponen en la cabeza de carrera, donde toma especial importancia la pedaleada de un Kevin Geniets (Groupama-FDJ) que agita el bloque de corredores. Sin embargo, no se permite la fuga. Km 6 Una vez iniciada la etapa, los ciclistas afrontarán un primer tramo de recorrido de 80 kilómetros, con varias oscilaciones en el terreno en el ecuador de esta parte que concluirán con el comienzo de un leve ascenso a partir de la comuna francesa de Gignac. Km 3 Por primera vez en la historia del Tour de Francia, una etapa arranca desde Gruissan. De esta población, reconocida por ser un centro de producción vinícola de vinos del país, zarpará la que promete ser el último gran desafío para los sprinters, con la oportunidad para ellos de conquistar la meta en la recta final de esta 'Grande Boucle'. Km 1 ¡Comienza la 16ª etapa del Tour de Francia 2024! Kilómetro cero alcanzando y los corredores ya afrontan el primero de los 188,6 kilómetros de recorrido de la carrera de hoy, con un desnivel positivo de 1.200 metros. Km 0 Problemas antes del inicio oficial de la etapa para Mike Teunissen (Intermarché-Wanty) y Luke Durbridge (Team Jayco AlUla). El primero ha necesitado un cambio de bicicleta, mientras que el australiano ha tenido un pequeño accidente cuando marchaba en el pelotón. Km 0 Y aún hay más, puesto qu el Covid-19 se ha cobrado dos nuevas víctimas en este Tour de Francia. Esta vez, les tocó el turno a Chris Harper (Team Jayco AlUla) y Maxim Van Gils (Lotty Dstny), con este último dando positivo en un test realizado el día de ayer al presentar síntomas leves de la enfermedad, por lo que no estará en la salida de hoy. Km 0 Dos bajas tras la última etapa. En concreto, se trata de los casos de Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty), quien abandonó la carrera en su transcurso, y Bram Welten (Team dsm-firmenich PostNL), quien cruzó la línea de meta una vez traspasado el límite establecido de llegada. Km 0 Salida neutralizada lanzada con los ciclistas dando las primeras pedaleadas del día por Gruissan. Primer tramo de 12'5 kilómetros hasta que tenga lugar el inicio oficial de la etapa, sobre las 13:30h. Km 0 La 15ª jornada del Tour de Francia se fue rompiendo por tramos, desgranándose desde el comienzo y notándose, de una forma mucho más evidente, tras Marignac. La fuga, que tuvo como protagonistas especial a Tobias Johannesen (Uno-X Mobility), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Enric Mas (Movistar Team) y Laurens De Plus (INEOS Grenadiers), consiguiendo conquistar los tres puertos intermedios de la etapa, pero sus fuerzas se desgastaron al alcanzar el Plateau de Beille, donde los favoritos entraron en acción y cimentaron el acto final en el que brilló el maillot amarillo un día más. Km 0 En la anterior etapa, asistimos a una nueva exhibición de Tadej Pogacar. En la segunda carrera consecutiva de montaña, y tras haber forzado a Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a ir al ataque, el ciclista esloveno se mantuvo siempre a la estela del danés, sobre el que asestó un golpe definitivo a 4 kilómetros de la cima de Plateau de Beille.. Km 0 La salida neutralizada está establecida que tenga lugar a las 13:05h del horario peninsular por las calles de la localidad de Gruissan, situada en el departamento del Aude en la región de Languedoc-Rosellón. 25 minutos después, a las 13:30h, está prevista la salida oficial. Km 0 Una vez superado este, seguidamente afrontarán el único puerto puntuable de la etapa, de 4ª categoría, que precede a los últimos 76 kilómetros de recorrido hasta la meta en Nîmes, con la antigua colonia romana acogiendo el desenlace de esta etapa en el que podría tener lugar un nuevo sprint masivo. Km 0 La pequeña localidad de Gruissan acoge la salida de esta etapa que comenzará en un tramo llano, con un par de leves rampas que apenas alcanzarán los 20 metros de ascensión, hasta alcanzar la marca de los 86 kilómetros, donde el terreno presenta una elevación hacia uno de los picos que presenta la carreara que, sin embargo, no es puntuable, y que derivará en el primer punto en jaque de la etapa, el sprint intermedio de Les Matellettes. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 16ª etapa de la 111ª edición del Tour de Francia! Tras la jornada de descanso, regresan los corredores a la lucha sobre el asfalto francés con una etapa llana y de escasa exigencia para las piernas, arrancando en Gruissan y concluyendo en Nîmes tras 188,6 kilómetros de recorrido, en el que los ciclistas solo tendrán un desnivel positivo de 1.200 metros.