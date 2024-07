Volver al inicio Km 17 Impone al frente del pelotón el equipo EF Education-EasyPost cerrando esa brecha con el grupo de perseguidores y poco a poco van extinguiendo los segundos de diferencia con la marcha en solitario de Jasper Stuyven (Lidl-Trek). Km 13 Escapada en solitario de Jasper Stuyven (Lidl-Trek). El ciclista belga está abriendo camino sin que ningún grupo le de caza, manteniendo detrás, a 25 segundos, a un grupo de 10 corredores entre los que se sitúan Rui Costa (EF Education-EasyPost), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) o Stephen Williams (Israel-Premier Tech), tratando de que la fuga prospere. Km 10 La victoria de ayer de Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) fue su primer triunfo de etapa en el Tour de Francia, tras haber conseguido seis victorias anteriores en grandes vueltas (3x Giro de Italia, 3x LaVuelta). Tras esta carrera, el ecuatoriano ha pasado de ser 21º en la general, a 59'22", a colocarse 18º, a 51'41". Km 6 Continúan sucediéndose los ataques al frente del pelotón sin que ninguno termina abriendo distancia con el bloque grueso de corredores. Eso sí, este luce muy estirado a lo largo del asfalto francés, tratando de realizar un corte de ciclistas que derive en la fuga. Km 4 La carrera arranca desde Gap a 851 metros de altura y, tras los primeros 15 kilómetros, cambiará su geografía para entrar en las primeras rampas hacia el primero de los puertos de 3ª categoría de la etapa, el Col du Frestre, el más alto de esta 18ª jornada del Tour de Francia. Km 2 Primer ataque inicial que se ve compuesto por alrededor de 16 ciclistas que toman con presteza la cabeza de carrera. Entre ellos, Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Rui Costa (EF Education-EasyPost) o Michael Matthews (Team Jayco AlUla). Km 1 ¡Comienza la 18ª etapa del Tour de Francia 2024! Arranca el primero de los 179,5 kilómetros que tienen por delante los ciclistas en esta segunda y cada vez más exigente fase de final de montaña de la 'Grande Boucl'e, donde los corredores afrontan un desnivel positivo de 3.100 metros. Km 0 Un total de cinco abandonos tuvieron lugar durante la etapa del día de ayer. La tercera carrera en la que más ciclistas no han concluido, igualando a la 14ª etapa y solo superados por la 12ª. En concreto, dos corredores no tomaron la salida; Elmar Reinders (Team Jayco AlUla) y Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), y tres lo dejaron en el transcurso de la misma; Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) y Fernando Gaviria (Movistar Team). Km 0 Salida neutralizada lanzada con los ciclistas dando las primeras pedaleadas del día desde Gap. Primer tramo de 5,2 kilómetros hasta que tanga lugar el inicio oficial de la etapa, sobre las 13:20h. Km 0 No obstante, la emoción de la etapa no estuvo únicamente en la fuga, con el grupo de los favoritos poniéndole también emoción a la carrera. Y es que, en el ascenso al Col du Noyer, Tadej Pogacar (UAE) se animaba a jugar, realizando un ataque con el que abría espacio ante Remco Evenepoel (SOQ), pero sobre todo sobre un Jonas Vingegaard (TVL) que no aguantaba la cadencia del esloveno. Finalmente, el maillot amarillo bajaría al ritmo tras la conquista de la cima, permitiendo que ambos llegaran a su rueda, dando lugar a la segunda parte de la competencia, donde el joven ciclista belga se lanzaba SuperDévoluy, sacando una renta de 10" sobre el líder y 12" sobre el corredor danés que se quedaba ligeramente atrás antes del paso por meta. Km 0 Una vez dejado atrás Veynes, la montaña cobraba protagonismo, y era el ciclista de Uno-X Mobility quien coronaba el primer puerto en cabeza. Sin embargo, tras el paso por este, los ataques se sucedían en el grupo a su cola, con Simon Yates (Team Jayco AlUla) y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) saltando para disputarse la etapa. El ecuatoriano impuso su pedaleada en el ascenso al Col du Noyer, dejando atrás al británico y poniendo una distancia de por medio que mantuvo de forma firma hasta el paso final por línea de meta 11 kilómetros después de SuperDévoluy, consiguiendo la primera victoria de etapa en el Tour de Francia de su carrera. Km 0 Durante el día de ayer, vimos al fin una etapa en la que la fuga prosperó, tomando como protagonista desde un primer momento a un grupo de cuatro corredores, con Bob Jungels (Bora-Hansgrohe), Romain Gregoire (Groupama-FDJ), Tiesj Benoot (Team Visma | Lease a Bike) y Magnus Cort (Uno-X Mobility). De hecho, este último iba a ser el encargado de pasar a la cabeza por el sprint intermedio de Veynes, donde la lucha por el maillot verde en estos compases finales se sucedió tras el bloque de escapados, con Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) quedando por delante de Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) y rescatando un punto. Km 0 La salida neutralizada está establecida que tenga lugar a las 13:00h del horario peninsular por las calles de la localidad Gap, capital del departamento de los Altos Alpes, con una población de casi 40.000 habitantes. 20 minutos después, a las 13:20h, está prevista la salida oficial. Km 0 Para la segunda mitad, harán acto de aparición Col de Manse (1.280 metros), Côte de Saint-Apoillinaire (1.286 metros) y Côte des Demoiselles Coiffées (1.031 metros), precediendo a la última pendiente ascendente hasta la conclusión de la etapa en Barcelonnette, comuna francesa situada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. Km 0 Tras la salida en Gap, los corredores tendrán que lidiar con las dos primeras pruebas de la etapa, con los ascenso al Col du Festre, que ocupa la mayor altura de esta carrera, coronando a los 1.441 metros, y el Côte de Corps, la menor, con sus 930 metros. Tras estos picos, tendrá lugar la lucha por el sprint intermedio de Saint-Bonnet-En-Champsaur una vez superado el ecuador de la etapa. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 18ª etapa de la 111ª edición del Tour de Francia! Crece la dificultad de la montaña con esta nueva etapa que supera en 250 metros de desnivel positivo de la que aconteció ayer y, sobre todo, coloca cinco puertos de 3ª categoría a los que tendrán que hacer frente los ciclistas a través de los 179,5 kilómetros de recorrido entre Gap y Barcelonnette.