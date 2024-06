Volver al inicio Km 8 Está teniendo lugar una pequeña escapada desde el pelotón donde intentan partir un pequeño compendio de doce corredores, donde están situados el español Cristian Rodríguez (Arkéa-B&B Hotels) y el francés Romain Bardet(Team dsm-firmenich PostNL). Km 7 Jan Hirt(SOQ) ha protagonizado una de las curiosidades previas al inicio de la carrera en el día de hoy. El ciclista checo ha compartido una publicación en redes sociales en las que ve cómo se ha roto varios dientes en una caída previa a la llegada al arco de salida. Para su fortuna, el corredor ha podido tomar la salida, aunque la imagen que ha dejado ha sido bastante curiosa. Veremos cómo efecta a uno de los gregarios que tiene Remco Evenepoel en el circuito. Km 0 Ahora sí, ¡arranca la primera etapa de la 111ª edición del Tour de Francia! Tiene lugar la salida oficial por parte de los ciclistas que ya afrontan el primero de los 206 kilómetros que completan esta primera carrera. Veremos que sorpresas nos deparan en este primer día de la 'Grand Bouclé' sobre el que se vuelcan grandes expectativas y, sobre todo, la actuación de los grandes favoritos y su estado de forma, con los focos fijados más en un Jonas Vingegaard que habrá que ver cómo responde tras su lesión. Km 0 Para esta edición 2024, la 'Grand Bouclé' ha sufrido numerosas bajas dentro de los equipos, siendo la última y más relevante confirmada la de Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike). No obstante, hay otros nombres relevantes completando el listado de ausencias, como Chris Froome (Israel-Premier Tech), que tampoco estará, como ya ocurrió la temporada pasada y el colombiano Nairo Quintana (Movistar), siendo apartado por la lesión en su mano derecha que arrastra desde el Tour de Suiza 2024. Otros corredores que se pierden la cita son Dylan van Baarle y Steven Kruijswijk, ambos de Visma, Daniel Felipe Martínez (INEOS) o Rigoberto Urán (EF). Km 0 En la pasada edición del Tour de Francia, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) se adjudicó la clasificación de montaña, partiendo el ciclista italiano como uno de los favoritos para revalidar su título individual. Sin embargo, la lista de candidatos entre los favoritos es prometedora, situándose entre ellos Tadej Pogačar (UAE Team Emirate), Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Santiago Buitrago (Team Bahrain Victorious), Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) o Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL). Mucho nivel sobre las dos ruedas. Km 0 Ha tenido lugar una parada por parte del pelotón de varios minutos delante del Palazzo Vecchio para un simbólico corte de cinta. Florencia, volcada con este día histórico para el ciclismo dando cobijo a esta primera etapa del Tour de Francia 2024. Km 0 El primer día del Tour de Francia siempre es un buen momento en el que mostrarse, y también puede ser la primera baza hacia una victoria que se prolongue hasta el final. No obstante, solo han existido cuatro corredores en la historia que hayan conseguido vestir el maillot amarillo desde el principio hasta el final del circuito, siendo estos los casos de Maurice Garin (en 1903), Ottavio Bottecchia (en 1924), Nicolas Frantz (en 1928) y Romain Maes (en 1935). Km 0 Está pedaleando los ciclistas por toda Florencia, con ese recorrido posterior a la salida oficial de 16,4 kilómetros por la ciudad italiana del que, ahora mismo, ya llevan recorridos 5 kilómetros. Cerca de media hora para el inicio de la etapa 1. Km 0 La edición presente del Tour de Francia presenta varias novedades donde destaca, entre ellas, la finalización, lejos de la periferia metropolitana de París. En esta ocasión, y por la influencia de la cercanía de los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en el país, la conclusión del certamen de ciclismo tendrá lugar en Niza el 21 de julio, cuya otra peculiaridad es que lo hará mediante una contrarreloj, modalidad que no cerraba el Tour desde 1989. Km 0 ¡Comienza el padeleo en Florencia! Tiene lugar la salida neutralizada con el horario previsto, a las 12:00h, y la salida oficial está fijada para dentro de 40 minutos, a las 12:40h. Ahí sí, arrancará oficialmente la etapa 1 de este Tour de Francia 2024. Km 0 Ya ha tenido lugar la presentación pública de los equipos ante los espectadores congredados en la zona de salida en Florencia, con los principales protagonistas tomando el micro para realizar las primeras declaraciones respecto a sus deseos en la carrera. Sin duda, mucha expectación para la 'Grand Bouclé' de esta temporada y, a su vez, para un arranque que se antoja prometedor. Km 0 Si algo caracteriza al inicio de este Tour de Francia es el paso por Ponte a Ema, ciudad de nacimiento del lustroso corredor italiano Gino Bartali, ganador de la competición en 1938 y 1948, al que se rinde de esta manera un pequeño homenaje. Un comienzo emotivo que, sin embargo, chocará rápidamente con la exigencia del terreno, donde se espera un duro final de etapa tras la conquista del último puerto a 26 kilómetros de la meta en la ciudad de Rimini. Km 0 Para esta Grand Départ histórica, arrancando por primera vez desde suelo italiano, la 12ª más allá de la frontera francesa, se espera un recorrido de 206 kilómetros, con 3.600 metros de desnivel positivo y 7 puertos categorizados, completando un circuito atractivo tanto para el espectador como para los corredores, donde está previsto que estos puedan mostrar parte de sus armas desde el día 1 de la edición gracias a esos llamativos ascensos a través de la Toscana, la Emilia Romagna y el Piamonte. Km 0 También habrá que seguir de cerca la actuación de Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) en su primera disputa del Tour de Francia, cuyo rendimiento sobre el asfalto francés está por ver cómo afectará al belga campeón de LaVuelta 2022. Entre sus grandes valedores para este circuito, estará un Mikel Landa que recaló este año en el equipo belga para ser su apoyo. Km 0 Entre los nombres suenan como candidatos a dar que hablar en esta edición, como bien podría ser Matteo Jorgenson en el caso de que Team Visma-Lease a Bike no cuente con Vingegaard a pleno nivel, favoreciendo al especialista en cronos. Para el equipo, INEOS Grenadiers, esta carta tiene nombre propio, siendo este el caso del español Carlos Rodríguez, quien ya sorprendió en su primera comparecencia la temporada pasada en el Tour, logrando un 5º puesto en la general. Km 0 Estos no son los únicos ciclistas a tener en cuenta en la cita, puesto que el compañero de Jonas Vingegaard hasta el año pasado, y compatriota de Pogačar, Primož Roglič, quiere su primer grande con el equipo de un RedBull Bora – Honsgrohe del que es el consabido lider, estrenando en este circuito hasta maillot debido al patrocinio de RedBull recién incorporado. Hasta ahora, su mejor resultado en Francia es un segundo puesto en 2020, último año en el que se mantuvo encima de la bici hasta la última etapa, pero recientemente ha salido laureado de suelo francés, conquistando el Criterium du Dauphiné. Km 0 Además de tener a Pogačar como el máximo exponente de su equipo, el equipo UAE Team Emirates ha conformado una potente alineación para este certamen, teniendo a los dos primeros clasificados de la Vuelta a Suiza, Adam Yates y João Almeida, a los que se ha sumado también la primera participación de un ambicioso Juan Ayuso, por lo que el esloveno tendrá más ayuda que nunca. De hecho, en 2023, el corredor británico quedó por detrás de Pogačar en la general. Km 0 Entre los grandes rivales para el conjunto neerlandés estará, sin duda, Tadej Pogačar. El dos veces campeón del Tour de Francia está mostrando uno de los niveles más altos de su carrera, llegando tras coronarse como campeón del Giro de Italia 2024, donde se impuso por 9'56'' en la clasificación general al cafetero Daniel Felipe Martínez del equipo Bora-Hansgrohe, y siendo el gran favorito para esta edición. Además del gran certamen italiano, en lo que va de año el esloveno ha vencido en la Strade Bianche, la Volta a Catalunya -ganando cuatro etapas- y la Lieja-Bastoña-Lieja. Km 0 Sin duda, el vigente campeón parte como uno de los favoritos en este Tour 2024, con el equipo Team Visma-Lease a Bike queriendo revalidar la conquista de la edición pasada. Sin embargo, el equipo neerlandés ha tenido que confrontar contratiempos a lo largo de la temporada, como fueron las caídas de Wout van Aert, en Flandes, y la posterior de Jonas Vingegaard, hace varias semanas, en la Itzulia. Con ellos totalmente recuperados, y cuando el equipo parecía estar listo, un último volantazo inesperado a sacudido a su lista de corredores, teniendo que ser reemplazado Sepp Kuss (12º en la pasada edición del Tour y campeón de LaVuelta 23) por COVID, encajando como sustituto a Bart Lemmen. Km 0 El año pasado, recordemos, la gran cita de ciclismo eligió como lugar para ponerse en marcha nuestro país, comenzando a pedalear desde Bilbao, dando lugar a un recorrido de 3.404 kilómetros que terminó con la victoria de Jonas Vingegaard en París. En esta ocasión, y si quiere revalidar su presencia hasta el final vistiendo el maillot amarillo, el danés deberá recorrer unos pocos más que en la anterior edición, completando los 3.498 kilómetros que la componen en su totalidad. Km 0 Tan solo en una ocasión ha iniciado una etapa en Florencia y, por supuesto, esto no había ocurrido hasta ahora en el Tour de Francia. Dicho precedente tuvo lugar en el Giro de Italia de 1909, arrancando en la capital de la región de la Toscana para concluir la carrera, de aquel 25 de mayo, en Génova, tras 294 kilómetros. El ganador de aquella etapa fue el italiano Giovanni Rossignoli. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 111ª edición del Tour de Francia! Arrancan en el día de hoy tres semanas apasionantes sobre las dos ruedas por todo el territorio francés que iniciará, como novedad este año, y por primera vez en la historia, en suelo italiano, partiendo desde Florencia en una salida neutralizada que está prevista para las 12:00h y que finalizará, en su primera etapa, en la bella ciudad de Rimini de la costa adriática, en la región italiana de Emilia-Romaña.