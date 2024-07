Volver al inicio Km 37 El terreno es bastante irregular en este primer tramo de la etapa, con continuas subidas y bajadas. No obstante, hay que esperar bastante todavía para que los corredores afronten el primer puerto puntuable del día: la Côte de Mouilloux,d e cuarta categoría, cuya cima se sitúa en el kilómetro 89. Km 29 No hay forma de que se forme la escapada en esta etapa trepidante, con multitud de ataques y contraataques. Km 22 Los ciclistas que marchaban por delante han sido neutralizados y vuelta a empezar. Pelotón agrupado en estos instantes y numerosos movimientos en la zona delantera del pelotón. Km 17 El movimiento de Wout van Aert ha provocado que varios ciclistas salgan a su rueda y se ha formado un numeroso grupo que marcha intercalado entre la cabeza de carrera y el pelotón proncipal. No obstante, las diferencias son muy pequeñas y esta no parece que vaya a ser la escapada definitiva. Km 10 Aceleración de Wout van Aert en la zona delantera del pelotón !!! Km 8 Hay un grupo de tres corredores que han conseguido tomar unos metros de ventaja. Se trata de Quentin Pacher, Kévin Vauquelin y Tobias Johannessen. Km 6 El ritmo está siendo muy elevado en este tramo inicial de la etapa y de momento es muy dificultoso formar una escapada para los ciclistas que lo están intentando. Km 3 Se producen ya los primeros ataques. Es un día en el que una fuga bien organizada puede terminar triunfando. Km 1 ARRANCA LA 11ª ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA !!! Km 0 Tenemos constante de un nuevo abandono y es que Tim Declercq, del equipo Lidl-Trek no tomará la salida en la etapa de hoy. Km 0 Por su parte, Biniam Ghirmay ocupa la primera plaza en el ranking de la regularidad con 267 puntos, 70 más que su inmediato perseguidor, el belga Jasper Philipsen. Km 0 Jonas Abrahamsen ostenta el liderato en la clasificación de la montaña con 33 puntos, 13 más que Tadej Pogacar. Km 0 Tadej Pogacar parte una jornada más como líder de la clasificación general, con 33 segundos de ventaja con respecto a Remco Evenepoel, 1' 15'' sobre Jonas Vingegaard y 1' 36'' en relación a Primoz Roglic. Km 0 Jornada montañosa hoy, muy dura, con seis puertos puntuables, cuatro de ellos encadenados en los últimos 40 kilómetros de recorrido. Por tanto, es una etapa idónea tanto para que triunfe una larga escapada como para que se establezcan diferencias entre los grandes candidatos a la victoria final. Km 0 Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 11ª etapa del Tour de Francia, con recorrido de 211 kilómetros entre Évaux-les-Bains y Le Lioran. ¿Preparados? Comenzamos...