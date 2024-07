Volver al inicio Km 2 Con la etapa iniciada, los corredores afrontan los primeros 20 kilómetros bajo un terreno discontinuo de pequeñas elevaciones y bajas que concluirán en la rampa a Guillestre, el primer punto de interés de la etapa con la arco del sprint intermedio. Km 1 ¡Comienza la 19ª etapa del Tour de Francia 2024! Recorren ya los ciclistas el primero de los 144,6 kilómetros que componen esta etapa que concluirá con el ascenso final a la estación de esquí de Isola 2000. Km 0 Un abandono antes de la etapa de hoy. Se trata del suizo Stefan Küng (Groupama-FDJ) que, en la que es su séptima participación en el Tour de Francia, opta por la retirada antes del comienzo de la 19ª jornada de competición sobre el asfalto francés, justo antes de la carrera en la que alcanzaremos la mayor altura sobre el nivel del mar. Km 0 Salida neutralizada lanzada con los ciclistas dando las primeras pedaleadas del día por la localidad de Embrun. Primer tramo de 3,5 kilómetros hasta que tenga lugar el inicio oficial de la etapa, sobre las 12:30h. Km 0 En el penúltimo puerto, los ataques comenzaban a sucederse. La fuga de la fuga estaba llamada a producirse, pero cada ofensiva era mermada de manera drástica. No fue hasta casi alcanzar la Côte des Demoiselles Coiffées cuando finalmente ocurriría el hachazo, con Michal Kwiatkowski (IGD) atacando en los metros finales hasta la cima y escapándose, de inicio en solitario y, posteriormente, acompañado de Matteo Vercher (TEN) y Victor Campenaerts (LTD). Juntos, los tres ciclistas llegarían a Barcelonette, realizando una lucha en sprint en la que el belga de Lotto Dstny se impondría por delante del joven ciclista francés de TotalEnergies y del polaco de INEOS Grenadiers. Km 0 La etapa del día de ayer estuvo marcada por la fuga acontecida al pie del Col du Festre, el primero de los cinco puertos del día. Allí, un bloque de más de 40 corredores, que finalmente quedaría resumido a 36 con el paso de los kilómetros, iba a marcar la carrera, donde Oier Lazkano (MOV) impuso el ritmo el paso de los primeros tres picos. No obstante, numerosas fuerzas se agolpaban al frente por tomar protagonismo en la etapa de hoy, y aunque Richard Carapaz (EFE) presentó batalla por la montaña, solo consiguió llevarse un total de tres puntos. Km 0 La salida neutralizada está establecida que tenga lugar a las 12:20h del horario peninsular por las calles de la población de Embrun, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Altos Alpes, en el distrito de Gap. 10 minutos después, a las 12:30h, está prevista la salida oficial. Km 0 La carrera inicia con un tramo de llano discontinuo partiendo desde Embrun, con pequeñas alternaciones en el terreno que se irán dando a través de los primeros 21 kilómetros, hasta la llegada a la localidad de Guillestre, donde tendrá lugar el sprint intermedio. Una vez allí, comienza el plano de montaña con el primero de los ascenso del día, hacia el Col de Vars, de 2.109 metros. Poco más de 40 kilómetros después de la coronación de este puerto, los ciclistas harán los propio con la Cime de la Bonette, ubicada a 2.802 metros de altura, antes de afrontar los últimos casi 60 kilómetros hasta la meta en Isola 2000, el último puerto escalable con 2.024 metros. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 19ª etapa de la 111ª edición del Tour de Francia! Antepenúltima etapa de la 'Grande Boucle' y de una exigencia altísima para las piernas de los ciclistas, quienes tendrán que lidiar con un desnivel positivo de 4.400 metros y escalar dos puertos de categoría HC, antes de la llegada a meta en Isola 2000, establaciéndose este punto final como un puerto de 1ª categoría para cerrar la carrera.