Volver al inicio Km 0 La salida neutralizada desde Cesenatico está prevista para las 12:15h, en un periplo inicial que está estipulado como homenaje a uno de los grandes nombres del ciclismo italiano, Marco Pantani, natural de la localidad italiana de la provincia de Forlì-Cesena. El inicio oficial de la carrera comenzará 20 minutos después, sobre las 12:35h si no hay ningún retraso. Km 0 Entre los grandes favoritos para copar protagonismo en esta carrera se alza la figura de un Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), quien intentará situarse para atacar el último puerto, esperando conquistar un punto que conllevará 8 segundos de bonificación en la general. De cómo resulte este movimiento, y una hipotética ventaja sobre el pelotón, dependerán sus opciones de competir por la victoria de etapa. Además, el esloveno ya destacó que "en el ascenso de San Luca puede haber más diferencia". Km 0 El más alto de estos puertos, el Côte de Montecalvo, se sitúa a 309 metros, aunque el de mayor atractivo lo presenta el Côte de San Luca, un puerto doble, que los ciclistas tendrán que escalar en dos ocasiones, siendo este el último punto de exigencia hasta del paso por la meta en Bolonia. Eso sí, su 10'6% de pendiente no será el tramo que más les cueste afrontar a los corredores, puesto que el segundo puerto, el Côte de Gallisterna, a pesar de su poca altura, 257 metros, presenta una pendiente de 12'8%. Km 0 En el día de hoy, desciende ligeramente la exigencia en el terreno, con los ciclistas afrontando un recorrido de 199,2 kilómetros fijados en esta etapa entre Cesenatico y Bolonia. Una carrera que, eso sí, también tendrá sus puntos claves a pesar de concurrir, en su mayoría, por un plano llano. Estos puntos se dividirán en seis puertos, cinco de categoría tres y uno de categoría cuatro, siendo el último de ellos, de categoría tres, de bonificación, lo que generará especial atractivo para los ciclistas que podrán reservar las energías para este tramo final. Además, también tendrá lugar un sprint intermedio en su paso por Dozza. Km 0 Pero, si una imagen destacó por encima de todas, al menos en un aspecto de pura felicidad, fue el paso de Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) por línea de meta, tomando por primera vez, en su prolongado recorrido sobre las dos ruedas, con el maillot amarillo del circuito. Algo que, no hubiera sido posible, sin la destacada actuación de su compañero, Frank Van den Broek, que no solo esperó en el grupo de cabeza en la escapada del francés, sino que le empujó para situarse al frente e iniciar con él la escapada que le llevaría a conquistar la etapa. Un esfuerzo que no pasó desapercibido, llevándose el premio a la combatividad, además de ocupar tanto el primer lugar en la clasificación por puntos como en la de mejor joven. Km 0 Sin duda, el primer día estuvo lleno de detalles y, sobre todo, de sorpresas, como la irrupción inicial de un Ion Izagirre (COFIDIS) que luchó por los primeros tres picos, enfrentando a un Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) que fue el que más resistió al frente de la columna de escapados, conquistando tres de los siete picos de la etapa para ser coronado con el maillot rojo, primer noruego en la historia en vestirlos. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 2ª etapa del Tour de Francia 2024! Tras una durísima primera jornada, vuelven a subirse a la bici los 175 ciclistas que todavía quedan en activo en el certamon galo, uno menos de los que tomaron la salida, debido al abandono en el día de ayer de Michele Gazzoli, componente del equipo Astana Qazaqstan Team, que en su debut en la 'Grande Boucle' no pudo hacer frente a la suma del complicado terreno presentado en la primera carrera junto a la calurosa situación que se les presentó a los corredores para afrontar el asfalto, con temperaturas por encima de los 35º.