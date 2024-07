Volver al inicio Km 11 Louis Meintjes (Intermarché-Wanty) trataba de unirse a la fuga de Thomas Gachignard (TotalEnergies) y Kevin Geniets (Groupama-FDJ), pero finalmente acaba acoplándose el pelotón, concluyendo la aventura de estos corredores. Km 5 Tras el pistoletazo de salida, los ciclistas procederán a unos primeros 40 kilómetros de recorrido alterno entre pequeñas cuestas y descensos, atravesando las localidades de Sansac-de-Marmiesse, Roumegoux, Saint-Saury y Sousceyrac-en-Quercy, antes de afrontar un prolongado descenso hasta Saint-Ceré. Km 2 Salta Thomas Gachignard (TotalEnergies) para unirse a Kevin Geniets (Groupama-FDJ) en el intento de fuga en este comienzo de etapa. De momento, muy pequeña la brecha para los dos ciclistas que siguen próximos al pelotón. Km 2 Kevin Geniets (Groupama-FDJ) ejecuta en solitario el primer ataque desde el día después de que el comisario ondeará la bandera amarilla que daba inicio a la etapa. Nadie sale en persecución del ciclista luxemburgués. Km 0 ¡Arranca la 12ª etapa del Tour de Francia 2024! Primeros instantes abiertos donde podrían sucederse los ataques y fraguar una escapada que, en las etapas de llano, todavía no han logrado prosperar hasta la línea de meta, hoy establecida en Villeneuve-sur-Lot. Km 0 Tras la etapa de ayer, cuatro abandonos tuvieron lugar entre antes y después de la carrera. Tim Declerq (Lidl-Trek) decidía no tomar la salida, mientras que los miembros de Cofidis, Ion Izagirre y Alexis Renard, abandonaban en el transcurso de la misma. Por último, era descalificado Fred Wright (Bahrain Victorious) al estar fuera del límite de tiempo. Hoy, no estará de inicio Michael Morkov (Astana Qazaqstan Team) tras dar positivo en Covid-19, con lo que concluye así su última participación en la 'Grande Boucle' antes de su retirada. Km 0 Salida neutralizada que ya se ha tomado en esta pequeña ciudad de Aurillac de casi 26.000 habitantes y donde transcurrirán los primeros 6,3 kilómetros sobre las dos ruedas. Km 0 A partir de ahí, y con una ventaja que mantenía en firme sobre sus perseguidores, la 11ª etapa se convirtió en cosa de dos, dando lugar a uno de esos duelos tan esperados en el que, para mayor aliciente de este Tour, salió ganador el danés, imponiéndose en el sprint final hacia la meta de Le Lioran y recortando un segundo a Pogacar. Aviso a navegantes. El vigente campeón del Tour de Francia tiene un plan y ya ha entrado en escena. Km 0 Y es que fue Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) el hombre que terminó de agitar el avispero, escapándose a falta de 32 kilómetros a coronar el Puy Mary Pas de Peyrol en solitario. El esloveno, en su constante de ser agresivo, quería marcar la diferencia en etapa, pero no contó con la reacción en el ascenso del Col de Pertus de Jonas Vingegaard, quien puso la directa en su búsqueda, llegando a la cima alcanzando al maillot amarillo. Km 0 Sin embargo, todo acabó cuando los grandes favoritos del Tour de Francia entraron en escena. Tras un arduo trabajo de UAE Team Emirates, quienes pusieron un alto rimo para cazar a los escapados, se propicio el ataque final, con Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Tomas Roglic liderando el grupo que se marchaba hacia la victoria. Km 0 En el día de ayer, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) sacó a relucir sus cartas de triunfo tras una etapa que se inició con un grupo de fugados entre los que destacaron Oier Lazkano (Movistar Team), Ben Healy (EF Education-EasyPost), quedándose en solitario y sumándose, de última hora, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 12:35h del horario peninsular, con un transcurso de 15 minutos desde la localidad de Aurillac hasta que, sobre las 12:50h, se de el comienzo oficial de la 12ª etapa de esta 'Grande Boucle'. Km 0 Iniciado el segundo tramo de la etapa, con todavía 90 kilómetros por recorrer, los ciclistas tendrán en disputa a los primeros 25 el último puerto, con el ascenso al Côte de Montcléra, a los 286 metros de altura. Desde allí, la etapa afrontará 120 metros de descenso hasta la finalización en la meta de Villeneuve-sur-Lot. Km 0 En primer lugar, los corredores subirán el Côte d'Autoire, de 349 metros para, posteriomente, y tras el paso de un pico no puntuable, continuar con la conquista de la cima del Côte de Rocamadour, de 265 metros. Una vez superado, tocará el turno de los sprinters, con la entrada disputada del sprint intermedio de Gourdon a la conclusión de los primeros 110 kilómetros. Km 0 Los ciclistas iniciarán la partida en Aurillac, ubicado a 606 metros de altura y que precederá a un pequeño tramo de 40 kilómetros descompensado entre subidas y bajadas que derivará en un ligero descenso hacia la localidad de Saint-Céré. A partir de allí, y tras una breve llanura, la carrera comienza a entrar en calor con la disputa enla escalada del primero de los tres puertos. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 12ª etapa de la 111ª edición del Tour de Francia! Cuarta carrera más larga de este 2024 en la 'Grande Boucle' que nos ofrece un recorrido llano, ligeramente condicionado, de 203,6 kilómetros entre las comunas francesas de Aurillac y Villeneuve-sur-Lot, contando en ella con tres puertos de categoría cuatro y un sprint intermedio entre el segundo y tercer pico de la etapa.