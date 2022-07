Volver al inicio Km 28 Los equipos de los sprinters están apostando todo a una llegada masiva en Carcassone. No hay muchas oportunidades en este Tour de Francia y se están aplicando a fondo para controlar la carrera y no permitir que la fuga aumente sus efectivos. Km 25 El calor está siendo tremendo y hay 34 grados en este momento. La Dirección de Carrera informa que se han tomado dos medidas de cara a esta etapa. Por un lado, el avituallamiento estará abierto desde el kilómetro 0 hasta 10 kilómetros de meta y, por otro, el porcentaje del fuera de control será del 20%, con independencia de la velocidad media. Km 23 Por delante, los escapados han superado el minuto de ventaja, aunque el hecho de que en el pelotón el ritmo sea nervioso, no les va a permitir adquirir una gran ventaja. Km 21 El pelotón atraviesa ahora una zona de repechos y hay ciclistas que se están quedando descolgados, caso de Michael Morkov. Tadej Pogacar, que iba bastante retrasado, ha tenido que reaccionar porque se ha podido formar un corte en el pelotón. Km 18 Lo intenta Alexis Gougeard !!! El ciclista de B&B Hotels ha saltado muy a destiempo y en solitario. En principio, con muy pocas opciones de poder enlazar de este modo con el grupo de cabeza de carrera. Km 16 La fuga está compuesta por tres tremendos rodadores, aunque vemos que Mikkel Honoré no está entrando casi al relevo y es que, en principio, su equipo, el Quick-Step, debe trabajar hoy por asegurar una llegada al sprint para Fabio Jakobsen. Km 8 Wout van Aert, Nils Politt y Mikkel Honoré han tomado unos metros de ventaja. Marchan de momento con unos diez segundos de diferencia con respecto al pelotón. Km 6 Descomunal Wout van Aert de nuevo en el Tour de Francia. Está buscando formar parte de la escapada y la sensación de fortaleza que está ofreciendo en todos los terrenos es tremenda. Km 4 Se están sucediendo varios intentonas por parte de corredores que buscan formar parte de la escapada del día, pero sin demasiado éxito de momento porque el pelotón marcha a un alto ritmo y así es complicado que se pueda formar de momento la fuga. Km 1 COMIENZA LA ETAPA !!! Y ataques nada más comenzar !!! Km 0 Parece que Pierre-Luc Perichon ha sufrido un pinchazo y eso está provocando que se esté retrasando ligeramente el inicio de la salida... Ya vuelve el francés al grupo y esto empieza ya !!! Km 0 Por su parte, Simon Geschke continúa como líder de la clasificación de la montaña. E ciclista alemán cuenta con 46 puntos, siete más que Louis Meintjes y nueve sobre Neilson Powless. Km 0 Wout van Aert continúa dominando con enorme autoridad la clasificación de la regularidad. El belga cuenta con 333 puntos, 169 más que Tadej Pogacar. Km 0 Jonas Vingegaard afronta la etapa con el maillot amarillo. El ciclista danés de Jumbo Visma tiene 2' 22'' de entaja con respecto a Tadej Pogacar y 2' 43'' sobre Geraint Thomas. Km 0 DATO. Primoz Roglic ha abandonado solo en dos de sus diez participaciones en las tres Grandes Vueltas, aunque esos dos abandonos han tenido lugar en las dos últimas ediciones del Tour de Francia. Km 0 Así, Jonas Vingegaard, el líder de la clasificación general, pierde a uno de sus principales lugartenientes de cara a la última semana de competición. Km 0 Tenemos constancia de tres nuevos abandonos y destaca especialmente el de Primoz Roglic, el esloveno lo hace para recuperarse de los problemas físicos que arrastra desde su caída en la etapa de Arenberg y para preparar mejor su participación de cara a la Vuelta a España. Tampoco tomarán la salida Magnus Cort y Simon Clarke. Km 0 No obstante, el perfil de esta etapa será sinuoso por momentos y hay incluso dos puertos puntuables a lo largo del recorrido, ambos de tercera categoría. Se trata de la Côte d'Ambialet, en el kilómetro 68 y la Côte des Cammazes, en el kilómetro 154. Km 0 Los sprinters por fin tienen una buena oportunidad de poder aspirar a una victoria de etapa en un Tour marcado por las llegadas en alto y por recorridos de media montaña realmente duros que les han impedido poder asegurar la volatta final. Km 0 Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 15ª etapa del Tour de Francia con recorrido de 202 kilómetros entre Rodez y Carcassonne. ¿Preparados? Comenzamos...