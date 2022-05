Volver al inicio Km 41 Nueve corredores lo siguen intentando en cabeza de carrera aunque sin conseguir abrir una ventaja importante: Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Harold Tejada (Astana Qazaqstan), Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Oier Lazkano (Movistar), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) y Chris Hamilton (Team DSM). Km 39 Mauri Vansevenant y Magnus Cort Nielsen también están en este intento de fuga con Yates. Km 37 Un pequeño grupo, en el que está Simon Yates, se adelanta al grupo principal. Km 30 El grupo de corredores que intentaba marcharse tampoco ha tenido éxito, el pelotón no da tregua. Km 27 En el kilómetro 76 está el primer sprint intermedio del día, Fausto Coppi, y el segundo muy cerca de la meta, en el kilómetro 142, Parco del Nobile. Km 24 Se han producido bastantes fracturas en el grupo cuando hay unos cuantos corredores que intentan marcharse por delante del resto. Km 22 Se han recorrido ya más de 20 kilómetros y de momento no tenemos escapada, el último intento de cinco corredores ha sido rápidamente anulado. Km 16 Ahora son cinco corredores los que tratan de escaparse: Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizané), Anthony Perez (Cofidis), Simone Ravanelli (Drone Hopper – Androni Giocattoli) y Alessandro Covi (UAE Team Emirates). Km 13 Se ha ido al suelo Nico Denz al coger una curva a la izquierda. Km 11 Tras Van der Poel salen también Eduardo Sepúlveda y Pascal Eenkhoorn. Primeros intentos de formar la fuga. Km 10 El primero en lanzar el ataque es Mathieu Van der Poel que abre un pequeño hueco con repecto al pelotón. Km 8 Esta primera parte del recorrido es la menos exigente de la etapa de hoy. En torno al kilómetro 35 comenzará la subida a Il Pilonetto. Km 6 La llegada de hoy, Torino, es un clásico del Giro. El año pasado, en la etapa inaugural, Filippo Ganna se llevó allí la victoria y se enfundó la Maglia Rosa. Km 3 Esta mañana el Israel-Premier Tech ha anunciado que Giacomo Nizzolo no iba a tomar a salida en el día de hoy. El ganador de la clasificación por puntos en 2015 y 2016 se despide de la ronda italiana. Km 1 Comienza la etapa de hoy. Km 0 Ya un tramo de meseta llega la subida a la Colle della Maddalena. El circuito se repetirá en una segunda ocasión y en ella, la Maddalena se culmina a solo 12 kilómetros de meta. Esta cima tiene un tramo inicial de 1.6 kilómetros al 12.3% Km 0 En el circuito, la primera subida es Superga, 5.1 kilómetros al 8.2% aunque con algunas pendientes muy pronunciadas. Km 0 Un circuito de 36 kilómetros que recorrerán en dos ocasiones. El primer puerto, de 3ª, es Il Piloneto que coronarán en el kilómetro 43. Km 0 Un perfil que puede causar cambios en la general. Los ciclistas tendrán algunas subidas empinadas donde pueden producirse los ataques. Km 0 Los corredores tomarán la salida en unos minutos en Santena y llegarán a Torino. En el camino subirán un total de cinco puertos, uno de tercera categoría y cuatro de segunda. Km 0 La etapa anterior nos dejó un día más a Juan Pedro López como líder en la general, otro triunfo de etapa de Arnaud Démare y el abandono de Romain Bardet por problemas estomacales. Km 0 Buenos días y bienvenidos a esta 14ª etapa del Giro de Italia 2022. Hoy los corredores tendrán por delante 147 kilómetros en un circuito muy duro por la sucesión de colinas.